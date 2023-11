Half-Life bekommt Update zum 25. Geburtstag

PC Linux MacOS andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das originale Half-Life hat von Valve ein großes Geburtstagsupdate bekommen. 25 Jahre nach der Veröffentlichung bekommt das Spiel auf Steam neue Inhalte und Fixes, die auch auf einer Webseite präsentiert werden. Darunter sind die folgenden:

Half-Life Uplink, eine Mini-Kampagne, die damals nach der Veröffentlichung des Spiels für Spielemagazine und als Hardware-Beilage produziert worden war.

Vier neue Multiplayer-Karten, welche laut Valves Beschreibung die Engine ausreizen soll: Contamination, Pool Party, Disposal und Rocket Frenzy.

Neue Grafikeinstellungen, darunter die Unterstützung von Widescreen-Monitoren.

Dazu passt das entsprechende Hochskalieren der HUD-Einblendungen sowie der restlichen Bedienoberfläche. Die Oberfläche war vorher für die damals typischen kleinen Auflösungen angepasst, Valve nennt 640x480 als das damalige Ziel.

Unterstützung für Gamepads und die Steam-Netzwerkfunktionen, sodass via Steam Kontakte zu Multiplayerpartien eingeladen werden können.

Diese Änderungen münden in eine volle Kompatibilität mit dem Steam Deck, Valves mobiler und auf Linux basierender Spielekonsole

Prominent präsentiert wird auch eine (unten eingebundene) Dokumentation namens Half-Life: 25th Anniversary Documentary der Videpoduktionsfirma Secret Tape. In ihr wird mit viel Originalmaterial und mithilfe von Interviews der damaligen Entwickler Details der Entwicklung des Spieleklassikers vorgestellt.

Zusätzlich gibt es noch weitere wiederhergestellte Inhalte wie Multiplayerkarten, die vormals der CD Half-Life: Further Data vorbehalten waren. Im detaillierten Changelog sind zudem einige Bugfixes und Spieländerungen gelistet, beispielsweise Verbesserungen bei der Granaten-Physik. Die aktualisierte Version mit all ihren Änderungen soll laut Valve als definitive Version von Half-Life gesehen werden und Weiterentwicklungen auf ihr basieren. Darin ersetzt sie die separate Source-Version von Half-Life, der Umsetzung von Half-Life in der Source-Engine von Half-Life 2.

Das Update ist kostenlos, und auch Half-Life selbst ist bis zum 20. November auf Steam kostenlos erhältlich. Falls ihr diesen Klassiker noch nicht gespielt habt, oder euer letzter Durchgang lange her ist, dürfte die neue Version ein guter Anlass sein, in das Spiel (wieder) hineinzuschnuppern.