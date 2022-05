Ravenholm: noclip-Video zum eingestellten Half-Life-Spiel von Arkane

PC 360 PS3 Linux MacOS andere

Bereits in ihrer Dokumentation vom Mai 2020 zur Geschichte der Arkane Studios hat das noclip-Team einige kurze Eindrücke aus dem nie veröffentlichten Half-Life 2 Spin-Off "Ravenholm" gezeigt. Nun war es laut Danny O'Dwyer an der Zeit, sich dieses Titels genauer anzunehmen, der damals schon recht weit in der Entwicklung fortgeschritten war, bevor es sich Valve anders überlegte und das Projekt einstampfte.

Die Doku ist diesmal etwas anders aufgebaut, Danny spricht auch eher von einem Gameplay-Showcase, da bei unveröffentlichten Spielen unterschiedliche Interessen gewahrt werden müssen und alle Beteiligten mit dem Gezeigten einverstanden sein müssen. Zwischen den Ingame-Szenen wird also immer wieder Zusatzinformation eingestreut und Kontext hergestellt. Ansonsten wird wenig kommentiert, das Gameplay-Material soll wie in einem Let's-Play für sich sprechen. Alle Infos zum gecancelten Spiel hat noclip während eines Besuchs bei Arkane in Lyon vor zwei Jahren gesammelt. Interviews, wie sonst in den Dokus üblich, gibt es diesmal nicht.