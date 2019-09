PC andere

Habt ihr in dieser Woche den MoMoCa konsumiert oder Spieleveteranen-Folge 152? Dann gehört ihr zur wachsenden Gruppe der regelmäßigen Podcast-Hörer. Wie sich die ebenfalls wachsende Riege der Spiele-Podcasts entwickelt hat, erfahrt ihr hier – natürlich in einem Podcast. Außerdem: Die USK und Elite feiern Jubiläum, der Mythos Computerspiel wird ergründet, in Erinnerungen an die deutschen Entwickler der Neunziger geschwelgt und der Aufstieg Nintendos zur Nummer Eins auf dem Videospielmarkt in Bewegtbildern nachgezeichnet.

Spielejournalismus zum Hören

grimme-game.de am 25.9.2019, von Michael Graf, Gunnar Lott und Andre Peschke

Eine Umfrage hat in dieser Woche ergeben, dass 41 Prozent der 31- bis 50-Jährigen regelmäßig, also mehrmals pro Woche, Podcasts hören. Passend zum Thema haben sich drei prominente Vertreter der Games-Podcast-Sparte zusammengesetzt und eine Stunde lang darüber diskutiert, wie sich Hörverhalten und Qualität in den letzten Jahren verändert und verbessert haben. Michael Graf (GameStar Podcast), Gunnar Lott (Stay Forever) und Andre Peschke (The Pod) gewähren dabei gleich zum Start detaillierte Einblicke in ihre Zielgruppe, zahlende Kundschaft sowie Einnahmen und haben ihre ganz eigenen Ansichten, ob der Spielepodcast den geschriebenen Spielejournalismus ersetzen kann, oder nur erweitern sollte.

Der Urknall der Open-World-Spiele

golem.de am 20.9.2019, von Benedikt Plass-Fleßenkämper und Andreas Altenheimer

Eigentlich wurde zu Elite schon alles geschrieben, auch hier auf GamersGlobal. Am vergangenen Wochenende wurde die erste Weltraumsimulation (die sich auch wie eine solche anfühlte) 35 Jahre alt. Und wenn ein passionierter Elite-Fan wie unser User timeagent einen Dreiseiter wie diesen empfiehlt, muss etwas Besonderes drin stehen. Absatzüberschriften wie „Ungeahnte Freiheit mit 1 fps“, „Eine ganze Welt in ein paar Kilobytes quetschen“ und „Die 80er Jahre gehören Elite“ lassen daran keinen Zweifel. Hier erfahrt ihr nicht nur interessante Zahlen und Fakten über Erfolg und Einfluss des Spiels, sondern auch über die Entwicklung. Zur prozeduralen Weltengeneration etwa: „Anstatt alles per Hand zu gestalten, entwickeln die Programmierer einen cleveren Algorithmus. Dieser orientiert sich am Prinzip der Fibonacci-Folge, indem er eine Handvoll Zahlen stetig addiert und somit ganz von alleine neue Werte entstehen. Diese wiederum wandelt das Programm in Wörter und wichtige Kerndaten um. Das System funktioniert so gut, dass am Ende sogar eine Kurzbeschreibung für jeden im Spiel vorkommenden Planeten möglich ist.“

25 Jahre USK: „Wir waren sozusagen die ersten Let's Player“

spiegel.de am 24.9.2019, von Carsten Görig

ChrisL hat es in dieser Woche bereits vermeldet: Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) kommt seit mittlerweile 25 Jahren ihrem Job als Sittenwächter deutscher Computerspieler nach. Dieser Spiegel-Artikel bietet neben bekannten Fakten auch einige Anekdoten ehemaliger Prüfer: „Manchmal hatten wir Aufpasser der Spielefirmen hier, die das Spiel und die Tester im Auge behalten sollten. Am schönsten war das dann, wenn die Aufpasser mit Handschellen an die Vorab-Hardware gefesselt waren. Wir mussten dann immer den Test unterbrechen, wenn die auf die Toilette mussten.“ Und obwohl der Eindruck bisweilen täuschen mag, meint der Testleiter der USK: „Inzwischen ist Gewalt in Spielen nicht mehr das große Thema.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Mythos Computerspiel – Ergründungsversuch einer Spieleseele“

gamersglobal.de am 29.6.2010, von Age

„Colonization beweist, dass eine Hülle altern kann und durchaus nicht mehr so attraktiv ist, dass die Spielseele aber weiterlebt und genau so frisch sein kann, wie sie es vor gut fünfzehn Jahren war.“ Auf das Alter des Strategiespiels Colonization müssen mittlerweile neun weitere Jahre hinzu gerechnet werden und ob die Beantwortung der Frage „Wie passiert es, dass Zeit und Welt für Stunden in Vergessenheit geraten?“ anhand von Sid Meiers Klassiker für jeden nachvollziehbar ist, sei dahingestellt; sie gelingt dennoch. Einfach, weil jeder das beschriebene Gefühl schon erlebt hat. Nur für manche war es eben bei World of Warcraft, für andere bei Dungeon Master oder Skyrim.

Fundstück: „Spiele-Hits made in Germany“

kultboy.com/PC Games 11/95, von Petra Maueröder

Während die altehrwürdigen deutschen Spielefirmen heute entweder schon längst in die Insolvenz gerutscht sind (Software 2000, Ascaron) oder zu Außenstellen großer Konzerne umgewandelt wurden (Blue Byte), befand sich die Branche Mitte der Neunziger noch auf rasantem Wachstumskurs. Sunflowers, Starbyte, Attic oder Greenwood Entertainment sahen hoffnungsvoll in die Zukunft, Titel wie Die Siedler, Das Schwarze Auge - Sternenschweif oder Pizza Connection konnten auch auf dem ausländischen Markt Erfolge feiern. Aus dieser Zeit stammt ein umfangreiches Special in der PC Games 11/95, in dem Petra Maueröder die aktuellen Projekte von 15 kleineren und größeren hierzulande ansässigen Spieleschmieden vorstellte. Außerdem gab es damals einen Exklusivbericht zum Sunflowers-Adventure Monsterized!, das jedoch nie erschien.

Im Video: Die Nintendo-Story

„Nintendo-Spiele sind seit Jahrzehnten allgegenwärtig. In Cafés, in Kinderzimmern, auf Schulhöfen, in Bussen und Bahnen. Der erste Kontakt mit Videospielen läuft für Kinder in der Regel über Nintendo-Konsolen.“ Welchen Weg der japanische Konzern vom Innovator und Erschaffer von Kultfiguren in den Achtzigern bis zum allseits beliebten Platzhirschen in vielen Bereichen der aktuellen Ludokultur genommen hat, zeigt diese halbstündige Dokumentation von ZDF Info.

Meine erste und meine (vorerst) letzte Ausgabe der Lesetipps zum Wochenende liegen exakt ein Jahr auseinander. Ab der kommenden Woche führen zwei mehr als würdige Vertreter, Necromanus und Q-Bert, diese kleine und feine Infotainment- und GG-Exklusiv-Reihe fort. Die beiden werden sich über von euch entdeckte Beiträge und Links freuen.