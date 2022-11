Elite - Dangerous: Update 14 tritt Thargoiden-Krieg los

PC XOne PS4 MacOS

Mit der Veröffentlichung von Update 14 hat Frontier Development eine Invasion in der Spielwelt von Elite - Dangerous vom Zaun gebrochen. Laut Entwickler tauchen nun acht große Anomalien in diversen Systemen auf, die von einer großen Zahl Targoiden-Schiffe begleitet werden, sobald die Invasion an einem Ort beginnt. Die Anomalien ähneln großen Gaswolken, doch was sich wirklich dahinter verbirgt, sollen die Spieler herausfinden.

Indem ihr die Angreifer abwehrt oder die belagerten Systeme auf andere Weise unterstützt, könnt ihr die Thargoiden zurückdrängen. Fallen sie dagegen den Invasoren zum Opfer, so würden Siedlungen und Sternhäfen sichtbar beschädigt oder sogar ganz aufgegeben. Der Konflikt soll auch Zonen treffen, die bisher sichere Gebiete im Spiel waren.