Elite - Dangerous: Keine inhaltlichen Updates mehr für Konsolen

PC XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elite - Dangerous ab 136,95 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im Mai letzten Jahres erschien die große Erweiterung Odyssey für Elite - Dangerous (zum Test) exklusiv auf dem PC. Durch sie wurde nicht nur die Grafik des Spiels überarbeitet, sie bot auch erstmals die Möglichkeit, Raumstationen und Planeten zu betreten und Missionen auf ihnen auszuführen. Eine spätere Veröffentlichung auf Konsolen wurde von dem Entwicklungsstudio Frontier Developments zwar zunächst angekündigt, jedoch immer wieder verschoben, um zahlreiche Probleme der Erweiterung wie eine schlechte Performance und umstrittene Änderungen am User Interface beheben zu können.

In einem Blogpost teilte nun David Braben, Gründer von Frontier Developments und einer der Entwickler des originalen Elite (zum Kultklassiker-Report) von 1984, mit, dass die inhaltliche Weiterentwicklung der Konsolenversionen eingestellt wird, Odyssey und künftige Erweiterungen also nicht mehr auf Sonys und Microsofts Konsolen erscheinen werden. Es wird für die Fassung lediglich "kritische Updates" geben, der Spielbetrieb auf Basis der jetzigen Version kann ebenfalls fortgesetzt werden. Als Grund gibt Braben an, dass die Arbeit an den verschiedenen Codebasen für PC und Konsolen zu aufwendig geworden ist.