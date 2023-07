Wochenend-Lesetipps 07/2023: Auf die Größe kommt es an, oder?

Ob groß ob klein, hautpsache fein!

Wie entscheidend ist die Größe? Diese Fragen stellen sich viele, auch in der Gamesindustrie. Viel wichtiger ist bei Spielen doch, wie die Größe gefüllt ist, man könnte sagen, auf die Technik kommt es an. Woher kenne ich nur diese Aussagen? Egal, denn neben dieser "fundamentalen Fragestellung", feiern wir zwei runde Geburtstage und werfen einen Blick auf die großen Gamestudios. Und damit viel Spaß mit der Juli-Ausgabe der Lesetipps!

Wieso das Games-Weltall so groß und eigentlich doch zu klein ist

derstandard.at am 25.06.2023, von Rainer Sigl

Auch bei Spielen gilt inzwischen nur zu oft, größer, weiter besser. Ist es jedoch automatisch ein besseres Spiel wenn es eine größere Karte hat, die erkundet werden kann? Wie gut sind Spiele nur anhand ihrer "Größe" zu beurteilen oder was sagt das überhaupt aus? Meiner Meinung nach, sagt das wenig über ein Spiel aus. Was aber sagt der Autor dieser Kolumne dazu?

Spiele wie "Starfield", "No Man's Sky" und "Star Citizen" versprechen Dinge, die sie unmöglich halten können. Zum Beispiel: die Erhabenheit des Kosmos auf kleine Screens zu bringen. Der Weltraum – unendliche Weiten. Majestätisch glitzern die Eisringe des Saturn. Über dem Horizont eines fremden Planeten geht riesenhaft eine fremde Sonne auf. Gigantische Schiffe, die brennen, draußen vor der Schulter des Orion … Science-Fiction-Fans wissen es: Wenn es um den Reiz des Weltalls geht, ist Staunen angesagt. Staunen angesichts der unmenschlichen Dimensionen, angesichts gewaltiger Naturschauspiele, lebensfeindlicher Schönheit und titanischer Gewalten. Ist eine Supernova schön? Vielleicht. Vor allem aber ist sie eines: erhaben.

30 Jahre "Die Siedler": Wie der Wuselfaktor die Spielewelt eroberte

heise.de am 30.06.2023, von Retro Gamer

Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit den ersten Teilen von Die Siedler verbracht habe. Es waren auf jeden Fall sehr viele und ich denke noch heute gern daran zurück. Ein kleiner Rückblick zum 30er der Spielereihe schadet daher sicher nicht.

Putzige Männchen eroberten 1993 den Amiga und etablierten den Begriff des Wuselfaktors – Geburt einer großartigen Serie, die mit der Zeit ihre Wurzeln vergaß. Am 30. Juni 1993 erschien Die Siedler erstmals für den Amiga. 30 – Grund genug für uns, einen ausführlichen Rückblick von 2021 zu aktualisieren und neu zu veröffentlichen. In diesem umfassenden Blick zurück berichten Entwickler über die Entstehung der Reihe und die einzelnen Teile werden auf ihre Stärken und Schwächen abgeklopft.

Im Zweiten lebt es sich besser

zeit.de am 23.06.2023, von Eike Kühl

Der nächste Geburtstag steht im Haus. Das Spiel Second Life wurde 20. Ein Spiel das irgendwie immer wieder mal erwähnt wird, aber zumindest hier auf GG bislang keine große Rolle spielte. So gibt es gerade mal zwei News hierzu. Das Interessante an Second Life ist ja, dass man selbst viel gestalten kann, es ist quasi ein großer Baukasten. Ich frage mich ob es auf GG (ehemalige) Spieler von Second Life gibt?

Second Life feiert heute 20. Geburtstag. Ja, diese virtuelle Welt gibt es immer noch. Und sie ist belebter als Facebooks Metaverse. Wir haben uns noch einmal eingeloggt. Seit Donnerstag findet eines der weltweit größten Musikfestivals statt. In den kommenden zwei Wochen werden rund 500 Künstlerinnen und Künstler vor – so erwarten es die Veranstalter – mehr als 300.000 Menschen auftreten und damit den 20. Geburtstag einer Internetplattform feiern, die bei vielen Menschen die Reaktion "Wie, das gibt es noch?" auslöst. Die Rede ist von Second Life.

Aus dem GG-Archiv: Rückkehr zu alten Stärken – Die Siedler 7 im Test

gamersglobal.de am 23.03.2010, von Christoph Licht

Anlässlich des oben genannten Jubiläums wollen wir hier den Test von Die Siedler 7 ausgraben. So könnt ihr vergleichen ob es besser abgeschnitten hat, als der neuste Teil oder schlechter. Spannend finde ich, dass es 13 Jahre gebraucht hat, bis es einen neuen Teil gab, die DLC nicht mitgerechnet. Ich glaub ich installier mir gleich wieder Teil 7...

Siedler, bleib bei deinem Leisten: Weder der Ausflug der Serie in die RTS-Welt mit "Erbe der Könige" noch der Anno-Klon "Aufstieg eines Königreichs" kamen bei den Fans gut an. Mit Siedler 7 kehren die Knubbelnasen nun zurück zu ihren Aufbaustrategie-Wurzeln und bringen dennoch eine Menge Neuerungen aus dem Blue-Byte-Hauptquartier mit. Der Gegner führt mit einem Siegpunkt und besitzt eine beachtliche Armee. Doch so leicht geben wir nicht auf! Was unser fieser Widersacher an Soldaten besitzt, wiegen wir durch unsere Wirtschaftskraft locker wieder auf. Unsere Vorratskammern sind bis oben hin gefüllt und unsere Händlergilde nach langer Bauzeit fertigstellt. Wir schicken sogleich einen unserer Hausierer mit einer Ladung Würste los, um eine Aufgabe des neutralen Questgebers auf der Karte zu erfüllen. Das gibt einen Siegpunkt und wir gleichen aus.



Fachkräftemangel in der Gamesbranche: Der Standort Deutschland macht es für uns schwieriger

spiegel.de am 19.06.2023, von Matthias Kreienbrink

Wer in letzter Zeit die Nachrichten im Auge behalten hat, konnte die Diskussionen über die Gamesförderung des Bundes mitverfolgen und über das Auf und Ab wie es damit weitergeht. Klar ist, die Studios in Deutschland haben es ohne Förderung schwerer als mit. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen:

Der deutsche Videospielmarkt gehört zu den umsatzstärksten weltweit. Die hiesigen Entwicklerstudios aber haben schon seit Jahren Probleme dabei, Spezialisten zu finden. Woran liegt das? Benedikt Grindel spricht noch aus einer ziemlich privilegierten Position. Er ist der Managing Director von Ubisoft Blue Byte, einem der wenigen deutschen Spieleunternehmen, die an wirklich großen und teuren Games wie »Anno 1800« und »Rainbow Six Siege« arbeiten. Rund 770 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der deutsche Arm des Ubisoft-Konzerns in Deutschland, die sich auf drei Studios in Düsseldorf, Mainz und Berlin verteilen. Doch selbst Grindel, als Führungskraft einer Firma mit internationaler Strahlkraft, muss feststellen: »Bei den erfahrenen Leuten ist der deutsche Markt ziemlich leer gefegt.«

Boss-Fight um Activision Blizzard (Fröhlich am Freitag)

gameswirtschaft.de am 30.06.2023, von Petra Fröhlich

Eine unendliche Geschichte ist auch die versuchte Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Hier findet sich eine kurzweilige Zusammenfassung über den aktuellen Stand inklusive einer Einschätzung der Autorin über die Konsequenzen gibt es am Schluss ebenfalls. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das Gericht hier entscheiden wir.

Die Schlacht um Activision-Blizzard biegt – endlich – auf die Zielgerade ein. Auf den letzten Metern wird mit harten Bandagen gekämpft. […] vor einem kalifornischen Gericht wurde in dieser Woche verhandelt, ob der US-Tech-Konzern Microsoft den US-Publisher Activision Blizzard für rund 70 Milliarden € übernehmen darf. Die schiere Dimension des Pakets wird alleine daran deutlich, dass Richterin Corley einige der Mächtigsten der Tech- und Games-Industrie in den Zeugenstand ruft: Activision-Boss Bobby Kotick. Microsoft-CEO Satya Nadella. Xbox-Chef Phil Spencer. Unter anderem. Das Kreuzverhör von PlayStation-Präsident Jim Ryan wurde als Aufzeichnung zugeschaltet.

Videoempfehlungen

Heute weniger ein einzelnes Video als Empfehlung, sondern einen ganzen Kanal. Die Empfehlung stammt vom geschätzten Vampiro :

Der Videokanal von Timothy Cain, den kann man unter anderem von Fallout 1 kennen und veröffentlicht hier spannende Entwickler-Anekdoten



Im Video: Das Steam Deck 2023 | Lohnt sich das noch?​​​​​​

Unten eingebunden findet ihr einen kleinen Blick auf das Steam Deck, was sich bei der Hardware so getan hat und ob es sich jetzt lohnt, zuzuschlagen.

Auch diese Woche geht der Dank an die Tippgeber, namentlich , Jürgen, Vampiro und Lencer.

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.