PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Dezember werden wir traditionell zugeballert mit Inhalten. Jede Seite lockt mit einem Adventskalender oder Gewinnspielen. Jahres-Rückblick reiht sich an Jahres-Ausblick, Top-Ten-Listen wechseln sich mit Flop-Ten-Listen ab. Diesem Trend entgegen stemmen sich die Lesetipps des aktuellen Monats. Also irgendwie. Viel Spaß damit.

Von Spielen lernen

superlevel.de am 22.11.2021, von Johanna Daher

Woher bezieht ihr eure Nachrichten? Schaut ihr noch um 20.00 Uhr die Tagesschau? Blättert ihr morgens in der Zeitung? Zückt ihr im Badezimmer das Smartphone samt News-App? Und wie ordnet ihr diese Nachrichten dann ein? Ein relativ unbekanntes Spiele-Genre kann hier Unterstützung bieten: die Newsgames. Beginnend mit Kabul Kaboom aus dem Jahre 2001 greifen diese Programme das Weltgeschehen auf und vermitteln eine ganz eigene Sicht darauf:

Für die vergleichsweise geringe Anzahl an Newsgames hat Bösch eine simple Erklärung: "Alle drei, vier Jahre entdeckt irgendjemand mal irgendwo diesen Begriff 'Newsgames', probiert sich da enthusiastisch aus, stellt fest, dass die Welt noch nicht bereit ist und die Medienanbieter schon gleich gar nicht." Auch wenn Böschs Eindruck zunächst negativ klingt, sieht er genau in diesem immer wiederkehrenden Zyklus ein "Zeichen dafür, dass es sich entwickelt.“



Kalte Krieger am Heimcomputer

videospielgeschichten.de am 27.10.2021, von Nele Abels

Angeblich war früher alles besser. In unserer Erinnerung bestehen die 1980er Jahre aus Haarspray, Indiana Jones, Raider und Last Christmas – raffiniert eingeschmuggelter Ohrwurm. In der Welt der Erwachsenen gab es aber auch den sauren Regen, das Waldsterben und vor allem den Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR. Logisch, dass hier auch das junge Medium der Computerspiele seine eigenen Blüten trieb.

In der ersten Hälfte der 80er Jahre kam es im Westen zu einem Richtungswechsel, wie der Gefahr eines Atomkrieges zu begegnen sei. Die bisherige strategische Doktrin war mehr oder weniger, dass ein direkter Krieg zwischen den Blöcken dadurch verhindert wurde, dass jeder Erstschlag einer Seite zu einer allumfassenden Reaktion der Gegenseite und im Endeffekt zu gegenseitigen Vernichtung der Kontrahenten führen würde…Reagan wollte die USA im Bereich der Nuklearstrategie wieder handlungsfähig machen und forcierte deshalb ein Programm zur möglichst vollständigen Abwehr von nuklearen Interkontinentalraketen, den Raketenschild der Strategic Defensive Initiative in der Öffentlichkeit schon bald als “Star Wars” bezeichnet.



Falsche Erinnerungen: Wem gehört das Mittelalter?

videospielgeschichten.de am 27.10.2021, von Nele Abels

Videospiele haben einen weiten Weg hinter sich. Den Anfängen aus Punkten und Strichen entwachsen, protzen sie heutzutage mit realistisch anmutenden Umgebungen und Spielfiguren. Die originalgetreuen Umgebungen erzeugen eine Illusion der Realität, in der der Spieler das alte Ägypten, das Mittelalter oder die ferne Zukunft erleben kann. Aber woran orientiert sich diese konstruierte Wirklichkeit?

Die historischen Realitäten – so weit sie rekonstruierbar sind – waren natürlich deutlich komplizierter. Das liegt zum einen daran, dass Quellen und archäologische Funde sehr oft mehrdeutig zu interpretieren sind, aber auch daran, dass viele der Kategorien, über die wir heute streiten z.B. im Mittelalter anders wahrgenommen wurden. Im 12. Jahrhundert beschäftigte sich so z.B. Hugo von St. Viktor mit dem Widerspruch, dass man bisher einerseits die Rechtmäßigkeit einer Ehe v.a. an ihren Vollzug und damit an Sex geknüpft hatte, andererseits damit aber die Jungfrau Maria entweder nicht rechtmäßig mit Josef verheiratet gewesen war oder ihren Schwur der Jungfräulichkeit gebrochen haben musste.



Bitte wenden: Wie Videospiele uns leiten

54books.de am 1.11.2021, von Maximilian John

Wer sich wie der Autor dieser Lesetipps auch nach Jahren noch problemlos in der eigenen Innenstadt verläuft, kennt das Problem der Wegfindung in Spielen. Wenn ich bei Tomb Raider die Markierungen ausschalte, bin ich verloren. Okay, auch mit Markierungen finde ich den Weg oft nicht, aber das ist hier ja nicht das Thema. Stattdessen geht es um Fässer, Berge, rote Farbe und natürlich um Pilze.

Es ist eines der größten Klischees in Videospielen, dass Fässer explodieren. Ganz egal ob im bereits erwähnten Doom, das die die explodierenden Fässer popularisierte, knapp zehn Jahre später im Thirdperson-Actionspiel Resident Evil 4 (2004) oder nochmal über zehn Jahre später im Mobilegame Crashy Cats (2017): Fässer, die umgeworfen, beschossen oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt werden, explodieren und richten in der Umgebung Schaden an. Dieser Umstand ist so sehr in die DNA von Videospielen eingeschrieben, dass es zu Irritationen führen kann, wenn Fässer bei Beschuss nicht explodieren.



Wasted: Interview mit Stephan Günther

zeit.de am 28.11.2021, von Elke Kühl

Nach WASD kommt was? Richtig: Wasted. Nur zwei Buchstaben mehr und doch ein anderer Ansatz des Spiele-Journalismus. Im Interview mit der Zeit spricht Chefredakteur Stephan „Fabu“ Günther über die Philosophie hinter der Seite. Und über Kakteen.

Das erste, was ich Autorinnen und Autoren sage, ist, dass es in einem Artikel nicht nur über ein Spiel gehen soll, sondern immer auch um sie. Ich frage gern, welche Leidenschaften die Autoren auch außerhalb von Gaming haben, weil das häufig zu ganz neuen Perspektiven führt.



Aus dem GamersGlobal-Archiv: Elite

gamersglobal.de am 11.04.2012, von Jörg Langer

1984 kamen die unendlichen Weiten des Weltalls endlich auf den heimischen Bildschirm. Mit 100 Credits, eurem treuen Schiffchen und einer großen Portion Entdecker-Willen starteten wir durch auf unserer Reise durch 8 Galaxien mit Planeten wie Usanat (laut Beschreibung ein langweiliger Planet) oder Atriso (bekannt für seine exotische Küche und die tief verwurzelte Albernheit seiner Bewohner). Nur wirklich erfahrene und geduldige Piloten konnten hoffen, den Elite-Rang zu erreichen.

Jörg Langer hat sich den Klassiker aus dem Hause Braben/Bell im Jahre 2012 erneut angeschaut und schreibt auch einiges über die Entwicklung des Spiels und die Nachbeben, die folgten.

"Wir waren wahnsinnig", erinnert sich David Braben: "Zwei Wochen, bevor das Master zur Duplizierung gehen sollte, änderten wir das ganze Spiel noch mal."



Im Video: Sierra On-Line Video Catalogue von 1991

Werbung in den 1990er Jahren. Ein Thema für sich. Das unten eingebettete Video zeigt die aufregende Welt der Sierra-Spiele. Ob dieser Videokatalog die Spannung der Spiele angemessen rüberbringt? Nun, macht euch selbst ein Bild. Oder ein Video.

Der herzliche Dank des Lesetippteams geht dieses mal an die Tippgeber Q-Bert und Robokopp. Vielen Dank für Eure Unterstützung

Eine besondere Freude könnt ihr Q-Bert, Johannes, Jürgen und Necromanus machen mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.