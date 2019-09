USK prüft seit 25 Jahren Computer- & Videospiele // 47.000 Prüfungen seit 1994

Seit inzwischen 25 Jahren stuft die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) Computer- und Videospiele hinsichtlich deren Jugendschutzrelevanz ein. Im Zuge dieses Jubiläums wurde unter anderem darüber informiert, dass seit dem Jahr 1994 etwa 47.000 Prüfungen durchgeführt und Alterskennzeichen vergeben wurden, was rein rechnerisch 1.880 Untersuchungen pro Jahr ergibt. Im Laufe der Zeit wurden für mehr als 60 Plattformen Prüfanträge gestellt, die wiederum von über 1.700 Firmen aus 56 Ländern stammen. Die Anzahl der Prüfer gibt die USK mit fast 100 Sachverständigen und mehr als 40 ehrenamtlichen Sichtern an.

Gefeiert wurde das 25-jährige Bestehen der USK mit einem Festakt am 24. September, bei dem „rund 150 hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“ in Berlin zusammenkamen. Unter den Gästen befanden sich zum Beispiel Andreas Bothe (Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen) oder auch die Staatssekretärin Juliane Seifert aus dem Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Zweitgenannte hebt den Stellenwert des Jugendschutzes hervor und macht deutlich, dass das entsprechende Gesetz an die heutige Zeit angepasst werden muss:

Der Medienalltag von Kindern und Jugendlichen hat sich verändert. Viele Spiele werden heute online und mobil gespielt. Aber unser Jugendschutzgesetz ist im 20. Jahrhundert steckengeblieben. Wir machen uns jetzt an ein Update. Dafür wollen wir die guten Ansätze der USK auch im Online-Bereich aufgreifen und Eltern endlich verlässliche Orientierung zum Schutz ihrer Kinder vor den heute relevanten Risiken bieten. Bei der Modernisierung des Jugendschutzgesetzes sind die anerkannten Selbstkontrollen wie USK wichtige Partner, um zuverlässige Alterskennzeichen zu gewährleisten und um Anbieter bei ihren Vorsorgemaßnahmen zu unterstützen. Denn Jugendschutz ist wichtig – dafür brauchen wir ein gutes Teamwork von Politik, Wirtschaft und den Selbstkontrollen.

Elisabeth Secker, die Geschäftsführerin der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, fügt hinzu:

Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen, der die Selbstkontrollen in ihrer Arbeit stärkt und bereits gut funktionierenden Modellen eine entsprechende gesetzliche Würdigung verschafft. Inhaltsrisiken zu bewerten und Nutzungsrisiken transparent zu machen sind dabei wichtige Eckpfeiler zur besseren Orientierung für Eltern. Die USK hat gezeigt, dass wir hier kreativ sind. Sei es bei Lösungsansätzen im technischen Jugendmedienschutz, die mit Anbietern umgesetzt wurden oder bei einem Selbstklassifizierungssystem wie International Age Rating Coalition, das auch international anschlussfähig ist.

Über die Herausforderungen an den Jugendschutz in Zeiten des digitalen Wandels tauschten sich die Anwesenden im Verlauf des Abends auf einer Podiumsdiskussion aus. Neben Politikern waren auch Vertreter aus der Branche dabei, wie unter anderem Sabine Frank (Leiterin Regulierung, Verbraucher- und Jugendschutz, Google Germany GmbH) und Jens Kosche (Geschäftsführer Electronic Arts GmbH). Einigkeit herrschte darin, dass es „für einen modernen Jugendmedienschutz auch weiterhin verlässliche Alterskennzeichen, ob digital angeboten oder im stationären Handel, braucht“.