Wochenend-Lesetipps 06/2023: Bravo! Da capo!

Nicht täuschen lassen! Zwar wirkt die aktuelle Ausgabe der Lesetipps auf den ersten Blick ein wenig schmal auf der Brust, aber neben einem wirklich kurzen Artikel könnt ihr euch in einigen Vorschlägen verlieren. Nehmt euch am besten ein Kaltgetränk eurer Wahl neben den Rechner oder das Smartphone und lehnt euch gemütlich zurück.

Seemannsgarn und Pixelbrei

videospielgeschichten.de von Steffen Anton vom 29. April 2023

Ein Retro-Artikel im wahrsten Sinne des Wortes stammt von Steffen Anton. Hat er ihn doch schon ursprünglich 2015 als (Zitat) „PDF-Foto“ und 2017 auf Retrokram veröffentlicht. Da die Seite aber nicht mehr online ist und ich das Thema so schön fand, ist er nun in den Lesetipps gelandet. Monkey Island auf der Theaterbühne. Samt Inventar, einer enttäuschenden ScummBar (ohne Grog!) und feiner Klavierbegleitung. Der Artikel ist leider ziemlich kurz, aber vielleicht begeistert er einen der Leser ja so, dass er selbst ein Adventure auf die Bühne bringt.

Bauch, Beine, Pipapo

gameswirtschaft.de von Petra Fröhlich vom 19. Mai 2023

Die allseits bekannte und geschätzte Petra Fröhlich erinnert sich in diesem Artikel an die äußerst kurzlebige Postille "Play Vanilla", das Spielemagazin für Frauen. Falls ihr noch nie davon gehört habt, kann ich euch beruhigen: Es dürfte nur wenige Zeitschriften in diesem Segment gegeben haben, die noch kurzlebiger waren. Wer sich den Artikel durchliest, ahnt auch, warum das so ist.

The making of GameFan Magazine (englisch)

timeextention.com vom 10. September 2022 von Damien McFerran

Eine kleine Mogeltüte ist dieser Lesetipp, weil sich darin gleich drei Artikel über ältere Spielemagazine verbergen. Neben dem GameFan Magazine findet ihr auch ausführliche Artikel über Mean Machines und Super Play. Alle drei Tipps haben gemeinsam, dass sie mit Zitaten und Bildern tief in die jeweilige Geschichte eintauchen. Definitiv genug Lesestoff für einen ruhigen Vormittag.

"Super Play didn’t try to be all things to all people," adds Leach. "The more specifically you target an audience, the happier that audience is. However, the audience needs to be big enough to sustain you. Luckily we had enough people who liked us and wanted us to be different and weird and cover odd Japanese stuff which nobody outside the country had ever heard of. Plus, it looked distinctive and different, too. There was a lot of white on the pages at a time when most mags were garishly printed on full-colour backgrounds."