Alpha- und Beta-Quadranten lassen klar den Stellaris-Ursprung erkennen.

Mehr als ein Reskin

Jede der vier Fraktionen spielt sich unterschiedlich.

Jede Fraktion hat einen Missionsbaum. So kommt ihr auch an die Enterprise.

Mit den Traditionen spezialisiert ihr euer Sternenreich.

Star-Trek-Feeling

Viele bekannte Gesichter lassen sich rekrutieren oder tauchen in Events auf.

It's still a bit of a road

Gefechte laufen etwas gemächlicher ab als in Stellaris.

Aus dem Krieg komme ich leider nicht mehr raus.

Nicht nur Jean-Luc trinkt gerne Tee: Die teils reichsspezifischen Events sorgen für Flair.

Play it so?

Tea. Earl Grey. Hot.

Grand Strategy

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 29,99 Euro, Deluxe 39,99 Euro

In einem Satz: Sehr atmosphärisches Star-Trek-Spiel auf Stellaris-Basis mit eigener Note und leider noch ein paar Bugs.

ist Grand-Strategy, die aufaufsetzt. Entwickler ist jedoch nicht Paradox Development, sondern Nimble Giant Entertainment. Das Stellaris-Team stand aber beratend zur Seite. Warum der Lizenztitel für Stellaris-Spieler und Trekkies spannend ist, verrate ich euch im Check. Klar ziehe ich dabei eifrig Vergleiche zur populären Grundlage.Infinite baut auf einer älteren Version von Stellaris auf und übernimmt, mit etwas anderem Design, viele Elemente. Beispielsweise den Expansions-Planer, den Schiffs-Designer, die Verwaltungskapazität für euer Reich oder auch die Distrikte auf euren Planeten, wobei ihr nur mit einem Stadt-Distrikt Gebäude-Slots freischaltet. Ihr schickt eure Schiffe durch Systeme, gliedert letztere mit Einfluss eurem Reich an, baut Stationen auf und eure Planeten aus.Es gibt aber immer wieder kleine und große Unterschiede. Zum Beispiel könnt ihr eines der drei Technologiefelder priorisieren. Die Ressourcen wurden teilweise, wie Energie oder Nahrung, übernommen, teilweise angepasst, etwa Deuterium. Mit Einigkeit schaltet ihr wie in Stellaris Traditionen frei. Jede der vier spielbaren Fraktionen hat jedoch eine eigene, meiner Meinung nach besonders starke, Tradition. Bei den übrigen sechs Traditionen habt ihr immer die Qual der Wahl: Entscheidet ihr euch für Handel oder doch Wohlfahrt? Entsprechend könnt ihr, jeweils für das Komplettieren einer Tradition, insgesamt vier Aufstiegsperks freischalten, die euch weitere Boni bringen.Moment, vier spielbare Fraktionen? Richtig! Infinite wirft den Speziesbaukasten über Bord und lässt euch Föderation, Klingonen, Cardassianer und Romulaner spielen. Ihr startet außerdem mit mehren System und vier bewohnten Planeten. Trotzdem ist der Fortschritt im Vergleich etwas langsamer. In der unruhigen Zeit nach dem Kithomer-Massaker 2346 lenkt ihr für maximal 300 Jahre das Schicksal eines der sich sehr unterschiedlich spielenden Reiche. Es gibt reichspezifische Gebäude (die könnt ihr übrigens jederzeit deaktivieren um Unterhalt zu sparen) und Vorgaben, zum Beispiel könnt ihr als Cardassianer Sklaven halten, als Föderation normalerweise keinen Angriffskrieg starten. Normalerweise, denn in Missionsbäumen, wie ihr sie vielleicht ausoderkennt, dürft ihr bei jeder Fraktion zumindest einen "ahistorischen" Weg beschreiten, was auch für Wiederspielwert sorgt. Ihr spielt zwar immer im Alpha- und Beta-Quadranten, eure Startplaneten unterscheiden sich aber immer wieder. Außerdem gibt es bestimmte Phänomene und auch "Highways", die zufällig in den Galaxien platziert werden. Zur Vorlage passend seid ihr mit Warpantrieb unterwegs, könnt also frei herum düsen, solange ein System noch in der (steigerbaren!) Reichweite einer, im Zweifel auch befreundeten, Basis liegt. Nur mit Forschungsschiffen oder der Enterprise dringt ihr auch in Bereiche vor, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat.Um Schiffe zu bemannen, braucht ihr die neue Ressource Offiziere. Bei Abschüssen halten Rettungskapseln die Verluste etwas im Rahmen. Generell gestalten sich die Kämpfe anders als in Stellaris. Flotten sind deutlich kleiner und die Kämpfe dauern länger. Die Chance, dass eine Flotte gänzlich ausgelöscht wird, ist gefühlt auch geringer, angeschlagene Schiffe ziehen sich nach einem Cooldown oft rechtzeitig zurück. Insgesamt sind die Kämpfe mit den aus den Serien bekannten Raumschiffen damit sehr ansehnlich und es kommt Star-Trek-Feeling auf.Ziel des Spiels ist es, als erster 12 Civics zu besitzen. Ihr startet mit zwei, die anderen bekommt ihr durch das mehr oder minder friedliche Eingemeinden kleiner Reiche. Mit Gesandten lassen sich die Beziehungen verbessern, bei den kleinen Reichen könnt ihr das mit "Second-Contact"-Schiffen beschleunigen. Oder ihr erfüllt gleich Missionen für ein umworbenes Reich für einen Popularitätsbonus. Alternativ gewinnt nach 300 Jahren die Fraktion mit den meisten Punkten. Zu den weiteren Kleinigkeiten gehört etwa, dass ihr Gouverneure in ihren eigenen Schiffen herumreisen lasst, um Planeten zu unterstützen. Und die Spione sind ebenfalls in eigenen Schiffen, die auch abgeschossen werden können, unterwegs. Edikte wählt ihr im Rahmen eurer wachsenden Kapazität aus und solltet es, angesichts der möglichen massiven Boni, auch nicht vergessen. Die Zahl der Policies ist im Vergleich zu Stellaris geringer, aber zum Beispiel sehr ausdifferenziert wenn es darum geht, welche Ressourcen ihr mit eurem Handelswert generiert.Star Trek - Infinite leugnet seine Stellaris-Herkunft nicht, reduziert teilweise den Umfang, setzt neue Akzente, streicht etwas oder baut neue Elemente ein. Stellaris-Veteranen wird vieles bekannt vorkommen und der Einstieg leichter fallen. Ein reiner "Reskin" ist Infinite aber sicherlich nicht, denn Spielgefühl und der theoretische Wiederspielwert unterscheiden sich deutlich. Größte Änderung ist dabei in der Konsequenz sicher die Abkehr vom Sandbox-Prinzip zu Gunsten des, natürlich mit diversen Freiräumen, mehr oder minder Nacherlebens bekannter Geschichten. Ihr seid eben auf eurer eigenen Zeitlinie unterwegs!Besonders lobend hervorheben möchte ich das Star-Trek-Feeling, das Infinite trotz kleinerer Ungereimtheiten vermittelt. Die Artworks und Schiffsmodelle sind ebenso klasse wie der herausragende Soundtrack (selbst ohne den mir fehlenden Musik-DLC). Dazu kommen viele bekannte Charaktere wie Picard, Data, Sisko, Worf, Hugh, Spock oder in einem Event ein gewisser Fähnrich.Der Transport der Serien (vor allem das von mir geliebte TNG, aber auch Voyager und DS9), beispielsweise in Anomalien, Events und den Missionsbäumen, hat mir immer wieder große Freude bereitet. Dass mich ein neues Star-Trek-Produkt nochmal regelrecht emotional packt, hätte ich nach vielen Enttäuschungen nicht mehr für möglich gehalten.Infinite ist zum Glück nicht borgfrei, aber leider nicht bugfrei. Es gibt eine Reihe kleinerer Unstimmigkeiten. In einem Event geht es um Fähnrich Crusher von der Enterprise, noch bevor die über den Missionsbaum vom Stapel gelaufen ist. Nach dem Ableben von Picard übernimmt "Riker" das Kommando. Den Leader "William T. Riker" hatte ich da schon in meinen Diensten. Die Ressource Offiziere ist auch bei der Föderation laut Tooltip für die "Military Ships", obwohl im Tutorial richtig erklärt wird, dass die Föderation eigentlich gar keine Kriegsschiffe hat. Außerdem werden teilweise die Voicelines falsch abgespielt – so viele Helden verliert die Föderation dann doch nicht. Wenn ein Bauvorhaben abgeschlossen wurde, erfahrt ihr nicht, was genau es war. Manchmal könnt ihr nicht zu den betroffenen Systemen springen. Ich musste mal in ein für eine Event-Kette relevantes System reisen, das ich nur voll rausgezoomt und leicht versetzt am unteren Bildschirmrand entdecken konnte. Schrift und UI-Elemente sind mit QHD-Auflösung leicht verschwommen.Ein weiteres Problem ist das Balancing. Auf dem dritten von sechs Schwierigkeitsgraden, der der KI bereits leichte Boni gibt, war ich gegen die mir gegenüber völlig passive KI mit der einsteigerfreundlichen Föderation komplett unterfordert. Aber selbst da kann es doch nicht sein, dass ich mit der (weit-vor-dem-)Endgame-Krise, die nichtmal in Kuben sondern nur Sphären daherkam, obwohl der Text von Kuben sprach, viel weniger Probleme habe, als mit den Piraten. Die Krise lässt sich immerhin individuell schwerer einstellen, für "normal" war das für mich jedoch gar nichts. Auf dem höheren Schwierigkeitsgrad mit den Klingonen war es schon etwas fordernder, wobei ich eine höhere Schwierigkeit nur aufgrund von Forschungs- und Ressourcen-Boni für die KI nicht gut finde. Da fiel mir dann auch mal wieder die teilweise fehlende Erklärung von Mechaniken auf: Ich sollte mich für eine Ausrichtung der Anführer entscheiden und wählte natürlich ehrenhaft. Die spielmechanischen Konsequenzen wurden mir nicht erläutert. Dafür krachten dann meine Energie und Nahrung in ein schwarzes Loch.Einen im Prinzip kampagnenzerstörenden Bug hatte ich auch. Da ich es verpasst hatte, rechtzeitig den Bajoranern zu helfen und um endlich mal Action zu haben, bin ich mit der Föderation einem kleinen Reich gegen die Cardassianer zur Hilfe geheilt, ein Interventionskrieg. Die Kriegsmüdigkeit ging schnell bei beiden Seiten auf 100, da ich erstmal meine Flotten verlegen musste. Die brachten dann vermeintlich rechtzeitig die Wende. Trotzdem kam es nicht zum Friedensschluss. Auch nicht, als ich alle Systeme und Planeten des Aggressors besetzt hatte. Aus dem Krieg komme ich nicht mehr raus, was auch dazu führt, dass ich keine Reiche mehr friedlich eingliedern kann. Und die 300-Jahresfrist war zu dem Zeitpunkt als Siegziel weit weg und angesichts der Anspruchslosigkeit des Runs für mich keine Option. Qu'vatlh!Gut zwanzig Stunden vergingen so schnell wie ein Flug von der Erde nach Vulkan mit Warp 9,9999999996. Die Atmosphäre ist einfach klasse und der Ansatz eines umgebauten Stellaris mit Fokus auf die Lizenzvorlage und ein, auch über Missionen, etwas stringenteres Spielerlebnis holt mich ab. Der Einstieg ist trotz Tutorialkampagne (Achtung: Sehr leicht, keine Achievements) und Tutorial-Tipps durch jeweils unterschiedliche Beraterstimmen für komplette Neueinsteiger vielleicht immer noch nicht der leichteste der Spielegeschichte, aber dennoch leichter als ins heutige Stellaris. Daran könnt ihr euch im Zweifel ranwagen, wenn ihr nach Infinite Blut geleckt habt! Und auch nach bislang über 300 Stunden Stellaris finde ich den kompakteren und auch anderen Ansatz im gut sitzenden Star-Trek-Gewand wunderbar.Technisch läuft Infinite zwar sehr schnell und stabil, der ein oder andere Bug trübt aber leider das Spielerlebnis. Auch wenn nicht jeder Bug so schwerwiegend ist wie mein (vermeintlicher?) Kriegs-Bug. Wenn bis Sternzeit -299219.7488584475, also dem Release, so hibbelig wart, dass nichtmal ein Besuch auf dem Holodeck für genug Ablenkung gesorgt hätte, könnt ihr jetzt schon loslegen und viel Spaß haben. Alle anderen, egal ob Trekkie oder interessierter Stellaris-Veteran, trinken erstmal "" und warten auf das Ausbügeln der gröbsten Schnitzer mit den ersten ein, zwei Patches, und engagen dann. Falls der Multiplayer stabil läuft, sehe ich aufgrund der unterfordernden KI auch dort viel Potenzial, gerade wegen des Wettrenn-Charakters mit vier Parteien. Play long and Prosper.