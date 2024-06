PC

Auf der Map seht ihr die Routen der anderen Fraktionen.

Die Besiedelung anderer Inseln ist ein Muss, da die Ressourcenerträge der Eilande variieren. Auf Fair Island gibt's beispielsweise keine Fische.

Hier greife ich die Basis der Piraten auf Rat Island an. Ab und an starten verfeindete Piraten auch Angriffe auf meine Inseln.

Seit Jahrzenten wartet die Welt auf ein neues. Gut, vielleicht nicht die ganze Welt. Ich zumindest wünsche mir ein Spiel, das die Atmosphäre und spielerische Klasse des Kultspiels von Sid Meier ins 21. Jahrhundert transportiert. Es klug um moderne Optionen erweitert, ohne das Spiel zu überfrachten oder zu verkomplizieren. Mit schöner Grafik, die mir Karibik-Feeling auf den Monitor zaubert. Das sind viele Wünsche. Wird(das in zwei Tagen erscheint, mir lag eine Testversion vor) wenigstens einen Teil meiner Hoffnungen auf ein neues Pirates-like erfüllen?Republic of Pirates bietet euch zwei Spielmodi. Im freien Spiel wählt ihr eine von drei Karten aus, entscheidet euch für einen Schwierigkeitsgrad und spielt einfach los. In der Kampagne wird das Geschehen mit einer Story verknüpft. Es geht um Rache, es geht um das Bekämpfen der drei anderen Piratenfraktionen. Ihr erhaltet regelmäßig Quests, die ihr erfüllen müsst um voranzukommen. Die Geschichte macht auf mich einen soliden Eindruck, sie ist für mich aber kein Grund Republic of Pirates zu spielen. Aufgelockert wird der Ablauf durch kurze Cutscenes. Ab und an müsst ihr euch für einen Weg entscheiden, ohne dass es hier um Entscheidendes geht.Republic of Pirates folgt zunächst bekannten Aufbauspiel-Konventionen. Denn bevor es ans Plündern geht, stampft ihr erstmal in bester Anno-Manier eine Siedlung aus dem Boden. Mit Hütten sichert ihr euch Arbeitskräfte für eure Betriebe, so dass etwa aus geschlagenen Bäumen Bretter werden. Reichen anfangs normale Hilfsarbeiter aus, benötigen spätere Produktionsgebäude Lohnarbeiter – es existieren noch zwei weitere Qualifikationsstufen. Um Lohnarbeiter zu erhalten, müssen die Hütten zu Häusern aufgewertet werden. Dies geht nur, wenn ihr die Wünsche der Bewohner erfüllt. Anfangs sind die mit Fische und Seilen eher schlicht, später fordern eure Einwohner Zugang zu Fleisch, Hängematten, einer Taverne und einem Bordell. Jedes Gebäude verursacht natürlich laufende Kosten, weshalb ihr euren Kontostand stets im Blick behalten solltet. Einnahmen generiert ihr vorrangig durch die Steuergelder zufriedener Piraten. Eine andere Einnahmequelle ist das Plündern versenkter Schiffe auf dem Meer.Die Kampagne spielt sich auf normalen Schwierigkeitsgrad locker weg. Bauzeiten für Gebäude gibt es nicht, die Waren werden recht schnell produziert. Republic of Pirates wirkt auf mich wie eins dieser F2P-Spiele, bei denen irgendwann die Meldung erscheint, dass mit Gold-Coins aus dem Ingame-Shop irgendein Kraut schneller wächst. Hier gleich die Entwarnung: Einen Echtgeld-Shop gibt es in Republic of Pirates nicht, was aber nichts am Spielgefühl ändert.In ein Piratenspiel gehören natürlich Seekämpfe! Auch in Republic of Pirates sind Gefechte auf hoher See ein wichtiges Element. Die Schiffe für eure Flotte müsst ihr jedoch erst mal auf eurer Insel produzieren. Ist das erledigt, geht’s auf Beutejagd. Jedes Schiff verfügt im Kampf neben der Standardattacke über eine Spezialfähigkeit mit Cooldown. Auf der Weltkarte seht ihr die Schiffsrouten anderer Fraktionen. Außerdem dürft ihr deren Siedlungen angreifen. Der Kampf gegen eure Konkurrenten hört sich also spaßig an – er ist es in Republic of Pirates aber nicht.Denn die Kämpfe sind unfassbar öde! Taktisches Vorgehen ist nicht möglich, es gewinnt ganz einfach der, der die meiste Feuerkraft aufs Wasser bringt. Eure Eingriffsmöglichkeiten begrenzen sich auf den regelmäßigen Einsatz der Spezialfähigkeit, das Zurückziehen stark beschädigter Schiffe und etwas Ausweichen. Wobei mir der Verlust eines Schiffes eh keine größeren Schmerzen bereitet. Dafür sind sie zu austauschbar.Das Bewegungsverhaltens der Schiffe ist zudem völlig unrealistisch: Die Point-and-Click-Steuerung lässt eure Flotte nahezu punktgenau stoppen und wieder losfahren. Windgeschwindigkeiten oder Wetterbedingungen spielen in Republic of Pirates nicht nur keine Rolle – sie sind überhaupt nicht vorhanden.Nach fünf Stunden mit Republic of Pirates halte ich fest, dass dieses Spiel nicht mal ansatzweise ein neues Pirates! ist. Es ist vielmehr ein Aufbauspiel, eine Art Anno mit Piraten – wenngleich ich jedes Anno diesem Titel vorziehe. Der spielerische Ansatz klingt reizvoll. Allerdings ist jedes Spielelement in Republic of Pirates meines Erachtens bestenfalls mittelmäßig umgesetzt.Der Aufbaupart ist überraschend frei von Überraschungen, ich spule einfache Routinen ab. Zudem ist die Errichtung mehrerer florierender Piratenkolonien in meiner Vorstellung überhaupt nicht Piraten-like. Die durchschnittliche Grafik erzeugt ebenfalls keinerlei Karibik-Atmosphäre. Dazu kommt das Kampfsystem, welches sich in allen Belangen durch Belanglosigkeit auszeichnet.Doch auch wenn ich persönlich genug von Republic of Pirates habe, hat es auch eine gute Seite: Es ist einsteigerfreundlich, die Produktionsketten und eigentlich alle anderen Spielelemente sind überschaubar. Wollt ihr einfach nur ein bisschen daddeln, könnte Republic of Pirates etwas für euch sein. Ich aber warte weiter auf ein modernes Pirates...