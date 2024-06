Wahnsinnstat von Vampiro

PC

Dieser Bosskampf könnte richtig beschissen laufen. Zum Glück haben wir unser Minion, oben links, zur dezenten Unterstützung dabei.

Over the Top Setting

Reise, Reise, Weltraumreise, ihr wählt die Ziele auf eure Weise. Und auch die Missionen, die allerlei Belohnungen bieten.

Starke Kartenmechaniken

Karten lassen sich aufleveln. Hier wähle ich meinen Piepmatz, damit ich ihn besser hochpeppeln kann.

Das Interface ist gut lesbar und es gibt Tooltips. Links übrigens meine Traits. Der Crispy King ist eine aufgelevelte Karte.

Fazit

Einzelspieler

Roguelike-Deckbuilder

Für Einsteiger bis Profis

Erhältlich seit 23.5.2024 für 9,99 Euro

In einem Satz: Abgedrehtes Weltraumabenteuer mit Spieltiefe für Deckbuilding-Aficionados.

Kürzlich wurde das populäre Roguelik(t)e-Deckbuilder-Genre umvom brasilianischen Entwickler Ota Imon Studios und Publisher Raw Fury erweitert. Trotz akuter Zeitknappheit meinerseits konnte ich es mir nicht entgehen lassen, mich in dieses schräge Weltraumabenteuer zu wagen.Ihr spielt einen Menschen, der im Jahr 2476 in prekärer Situation aus dem Kälteschlaf erwacht und sich als Kommandant eines Raumschiffes der Starbourne Vanguard wiederfindet. Nun ja, Baby-Cry ist eigentlich ein zum Raumschiff umfunktionierter Planet. Euch zur Seite stehen zunächst die passend zum Comic-Artstyle ziemlich durchgeknallten Offiziere DOK, Ziggy und Foam Gun. Deren Dialoge sind unterhaltsam abgedreht; vor allem, wenn sie vertont sind. Euer Ziel ist es, im All zu überleben, wobei es auch eine sich entfaltende Hintergrundgeschichte gibt. Ihr setzt euch gegen allerlei Gegner durch und kolonisiert Planeten. Eine der "Waffen" ist der mehr oder minder menschliche Müll, den ihr multifunktional einsetzt.Wie inwartet am Ende eines Sektors ein Boss, der besiegt werden will, bevor ihr weiterreisen könnt. Ihr werdet zwar vom Antagonisten Thanatos verfolgt, habt aber nicht wirklich Zeitdruck und könnt jeweils einen Großteil des Sektors erkunden. Da ihr, außer mit speziellen Karten, nur direkt vorm Ziel heilen oder alternativ eure Maximallebenspunkte erhöhen könnt, sind eher eure Lebenspunkte der limitierende Faktor wenn ihr euch fragt, wieviele Nodes ihr noch auf der Hatz nach Karten und der Geldressource Ananas abgrasen könnt.In vielen Knotenpunkten müsst ihr gegen einen oder mehrere Gegner, von Raumschiffen über Raummonster bis zu anderen Planeten, kämpfen. Die Kernwerte sind Bevölkerung und Lebenspunkte. Sorgt ihr mit Kartend dafür, dass die Bevölkerungsleiste des Gegners maximal gefüllt ist, wird er eine Runde betäubt. Ein Planet ist dann sogar besiegt. Manche Karten wie Atombomben setzen die Bevölkerung zurück, füllt ihr die Leiste darauf wieder durch einen anderen Effekt, könnt ihr Feinde mehrfach in einem Kampf damit betäuben. Gegner, die keine Planeten sind, müsst ihr auf 0 Lebenspunkte bringen, um sie zu besiegen.Über Karten gibt es zahlreiche Buffs und Debuffs wie erhöhten Schaden, Giftschaden zu Beginn der Runde, Rüstung und noch viel mehr. Das Kartenausspielen kostet Energie, ihr bekommt davon drei Einheiten pro Runde. Die gezogenen Karten bleiben auf der Hand, bis ihr sie ausspielt. Rüstung wird sowohl durch Schadens- als auch Bevölkerungsattacken reduziert. Natürlich gibt es zig Abhängigkeiten, die ihr um erfolgreich zu sein, unbedingt nutzen müsst. Beispielsweise machen manche Karten Schaden in Abhängigkeit der auf dem Gegner vorhandenen Bevölkerung.Da hört es aber nicht auf. Es gibt auch noch eine Fusionsmechanik. Verschiedene Karten könnt ihr kombinieren und teilweise so auch Effekte auflösen. Beispielsweise befüllt ihr die Schrottkanone, nunja, mit Schrott. Die fügt bis zu fünfmal einem zufälligen Gegner schaden zu. Und fusionieren kostet keine Energie! Ausspielen lässt sich die Kanone dann auch noch und gibt euch etwas Rüstung. Aufgrund der vielen Abhängigkeiten ist es wichtig, dass ihr euer Deck nicht nur mit spannenden Karten aufbläht, sondern auf zueinander passenden Karten setzt.Unpassende könnt ihr immer mal wieder loswerden. Es gibt auch Kartenupgrades und spannende Kreaturenkarten, die ihr zu einer mächtigeren Karte züchten könnt, wenn ihr sie oft genug passend eingesetzt habt. Neue Karten bekommt ihr nach Kämpfen, in Shops oder auch durch das Absolvieren von Missionen. So ergattert ihr auch mächtige Eigenschaften, die beispielsweise dafür sorgen, dass ihr beim Fusionieren je zwei Rüstung erhaltet. Aber auch die Gegner haben Eigenschaften, so bekam ein Gegner fünf Rüstung für jeden Bevölkerungszuwachs.Zet Zillions ist ein ziemlich genialer Roguelike-Deckbuilder in einem Gaga-Setting. Die Deckbuildingmöglichkeiten haben sich als erstaunlich komplex entpuppt, sind aber durch die gute Lesbarkeit des UI gleichzeitig sehr zugänglich. Trotzdem müsst ihr natürlich ein wenig Spielerfahrung sammeln um zu erkennen, was sich euch so für Möglichkeiten im Weltall bieten. Der Spielspaß wird – unterstützt durch den rockig-fetzigen Soundtrack – am Anschlag gehalten.Insgesamt ist Zet Zillions mehr Roguelike als Roguelite. Einen von derzeit scheinbar drei Minions habe ich freigeschaltet: Der Junker gibt mir zum Start eines Kampfes zwei Einheiten Schrott (entgegen des Namens sehr nützlich). Und er gibt während des Kampfes immer mal einen Kommentar ab. Über das Starter-Deck "Frag a Jam" bin ich allerdings nicht hinausgekommen. Zet Zillions setzt meines Erachtens vor allem auf eure Fähigkeit, die vorhandenen Mechaniken und sich in einem Run entfaltenden Optionen immer besser zu nutzen. Wenn ihr auf Roguelike-Deckbuilder steht, solltet ihr euch das Weltraumabenteuer nicht entgehen lassen.