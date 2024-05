Spiele-Check: Laysara - Summit Kingdom – Tüftel-Aufbau am Berg

Hochbau-Gutachten von SupArai

Regelmäßig gehen Lawinen aus den Bergen ab. Da ihr seht, wo diese Gefahr droht, könnt ihr Schutzmaßnahmen ergreifen.

Early-Access-Umfang

Um ein funktionsfähiges Kloster zu betreiben, benötigt ihr vorher fünf produzierende Gebäude. Was aufgrund des zunehmenden Platzmangels zunehmend zur Herausforderung wird.

Bauen am Berg

Ein bewegtes Bild kann ich euch nicht zeigen, aber hier wuselt es ordentlich: Arbeiter laufen hin und her, das Mühlrad dreht sich, Vögel fliegen durchs Bild und das Getreide wiegt sich im Wind.

Schönheit des Berges

Gefahren am Berg

Da ich die Bedürfnisse meiner Handwerker nicht erfüllen kann, erhalten sie Bleibegeld. Hier gilt es den Mangel durch den Bau weiterer Gebäude abzustellen – dank Pausetaste könnt ihr das in Ruhe angehen.

Fazit

Aufbauspiel für PC

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 19,50 Euro

In einem Satz: Optisch eine Pracht und auch spielerisch macht Laysara - Summit Kingdom Lust auf mehr – lediglich das Balancing scheint derzeit die Großbaustelle.

Das Aufbauspielstartete am 10. April 2024 in den Early-Access. Euer Ziel ist, den Gipfel eines jeden Berges zu erreichen um dort einen Tempel zu errichten. Deshalb besiedelt ihr vorher die verschiedenen, tieferliegenden Ebenen mit euren Siedlern und Yaks und kümmert euch um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse, was mit zunehmender Spieldauer zu einer logistischen Herausforderung wird – nebenbei bedrohen Lawinenabgänge eure Wohn- und Produktionsgebiete. Ob die Tüftelei am Berg trotzdem Spaß macht, kläre ich in diesem Spiele-Check.Laysara - Summit Kingdom bietet euch derzeit drei Spiel-Modi: Beim Freien Bauen kümmert ihr euch nicht um Finanzen oder Bewohnerbedürfnisse. Im Herausforderungs-Modus erwarten euch knackige Aufgaben. Außerdem gibt es das Standard-Spiel. Hier geht es um die Besiedlung einzelner Berge, die allesamt verschiedene Beschaffenheiten bieten. Meine sieben Stunden Spielzeit habe ich auch größtenteils in diesem Modus verbracht und neben dem Tutorial vor allem den Einstiegsberg besiedelt. Gearbeitet wird derzeit an einer Kampagne, die soll aber erst mit Veröffentlichung der Version 1.0ins Spiel kommen. Laysara - Summit Kingdom bietet aber bereits jetzt schon jede Menge Spielzeit.Die Bebauung des Berges folgt größtenteils bekannten Aufbaumustern. Jedes Gebäude benötigt eine Straßenanbindung, alle Gebäude haben Reichweiten und neben dem stetigen Ausbau eurer Siedlung ist die Befriedigung immer neuer Bedürfnisse eurer wachsenden Einwohnerzahl eine ständige Herausforderung auf dem Weg nach ganz oben.Laysara - Summit Kingdom setzt jedoch auch eigene Akzente. Die Produktionsketten sind thematisch zumindest für mich größtenteils völlig neu und versprühen frischen Wind. Ohne Moos ist auch in Laysara - Summit Kingdom nichts los, allerdings ist euer Budget hier eine fixe Summe, die durch den Bau von Gebäuden sinkt oder steigt. Gleiches gilt für die Herstellung von Gütern. Ihr kommt nie in die Verlegenheit, ein übervolles Bankkonto zu haben oder eure Lager mit Dingen vollzustopfen. Produziert ihr genug von einem Gut, schlägt sich das direkt in der Zufriedenheit eurer Bewohner nieder, was zugleich eure Einnahmen erhöht. Gut genutzt werden auch die Höhenunterschiede am Berg. So produziert zum Beispiel eine Yak-Hütte am meisten Milch auf der untersten Ebene – in Gipfelnähe wird es unrentabel.Gerade im späteren Spielverlauf hat der Neubau von Gebäuden immer weitreichendere Auswirkungen auf eure Siedlung. Für mich spielt sich Laysara - Summit Kingdom deshalb auch mehr wie ein Puzzle, bei dem sich durch das Hinzufügen weiterer Teile stets neue Optionen, aber auch Nöte ergeben. Die zu überblicken und anschließend die richtigen Gegenmaßnahmen zu finden, empfand ich durchaus als hirnverknotend.Ich finde Laysara - Summit Kingdom optisch regelrecht verzückend. Zum einen sehen die Berge mit ihren vielen kleinen Plateaus, durch die sich Gebirgsflüsse ziehen oder als Wasserfall herabgießen und schneebedeckten Vorsprüngen einfach nur schön aus. Dazu kommt die Gestaltung der verschiedenen Gebäude. Diese sind richtig detailliert und farbenfroh – was dazu führt, dass sie neben dem tollen Aussehen auch prächtig zu unterscheiden sind. Und auch der Wuselfaktor einer belebten Stadt kommt nicht zu kurz: Einwohner bewegen sich zwischen den Gebäuden, laufen über errichtete Brücken oder nutzen die Förderbänder zwischen den Ebenen.Aber ihr müsst natürlich auch einige Hindernisse und Gefahren beim Errichten eurer Bergsiedlung beachten. Da sind zum einen die Lawinen, die regelmäßig an klar ersichtlichen Stellen abgehen. Dort solltet ihr entweder nicht übermäßig bauen oder gleich Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel eine Bewaldung durch den Förster einplanen. Da sich mit zunehmendem Spielverlauf die Lawinenstärke erhöht, ist das ein temporäres Spiel mit dem Eis.Ein Game Over erwartet euch, wenn euer Einkommen eine längere Zeit im Minus steckt. Dann startet nämlich ein Timer, vor dessen Ablauf ihr durch Neubauten oder Umstrukturierung wieder ins Plus kommen müsst. Da Laysara - Summit Kingdom eine Pause-Funktion anbietet, konnte ich den Bankrott immer abwenden. Der Spielstopp bietet sich auch bei zeitkritischen Quests an, vor die euch eure Auftraggeber hin und wieder stellen.Laysara - Summit Kingdom hat mich in den ersten Stunden regelrecht an den Bildschirm gefesselt. Die Eroberung des Berges ging flott voran, die Errichtung unbekannter Produktionsketten und Wohngebiete machte Spaß. Nach einigen Stunden stellte mich jedoch die Vielfalt der eingeforderten Bauprojekte vor organisatorische Probleme. Laysara - Summit Kingdom wurde mir kurz vor dem Gipfel bereits auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad zu kompliziert. Wer es gerne knifflig mag und Freude am Optimieren hat, kommt mit Laysara - Summit Kingdom auf seine Kosten.Milde verspricht der leichteste Schwierigkeitsgrad, in dem werden die Anforderungen der Aufträge gesenkt. Wie erleichternd sich das in späteren Spielstunden auswirkt, kann ich nicht beurteilen. Beobachten sollten Vertreter niedriger Einstiegshürden dieses optisch und spielerisch wunderschöne Spiel aber ohnehin, denn weit vorne auf der Early-Access-To-Do-Liste steht die „Anpassung des Schwierigkeitsgrades“.