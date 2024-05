Spiele-Check: Stellaris: Astral Planes sowie Patch 3.11.X

Weltraum-Briefing von Vampiro

Mein Patch-Highlight ist der neue Outliner, der acht Jahre nach Release endlich für eine adäquate Übersicht sorgt. Und zwar dank der Tabs, die ihr auch per Hotkey ansteuern und durchschalten könnt.

Patch 3.10-3.10.4 "Pyxis"

Dank des Additional Content Browser könnt ihr euch wunderbar und schön kategorisiert über alle DLC und ihre Inhalte informieren.

Patches 3.11-3.11.3 "Eridanus"

Die Erforschung der Rifts sind verzweigte Event-Ketten mit teils unterschiedlich schwierigen Optionen, für die ihr schon mal Ressourcen einsetzen müsst.

Astral Planes

Je mehr Rifts ihr erforscht, desto mehr Astral Actions und Speicherkapazität für diese schaltet ihr frei. Sie verlangen immer den Einsatz der Threads und bieten euch spezielle Gebäude, einen (immer teurer werdenden) Boost auf Physics-Research und mehr.

Grandstrategy

Einzel- und Mehrspieler

Einsteiger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Atmosphärische Erweiterung mit vielen neuen Stellschrauben und sehr guten Patches (vor allem Outliner, Leader-Überarbeitung, Balancing).

4X-Strategie-Spiele, unendliche Weiten. Da kann ein Check schonmal länger dauern. Aber noch vor dem nächsten Streich The Machine Age nehme ich euch mit in dieund kann euch dank der Verzögerung dazu nicht nur den Begleitpatch 3.10 "Pyxis", sondern auch gleich noch 3.11 "Eridanus" vorstellen.Pyxis fasst Admiräle und Generäle jetzt als "Commander" zusammen. Bisherige Gouverneure und manche Fähigkeiten der Envoys finden sich nun in der Kategorie "Officials". Die Scientist-Kategorie gibt es weiterhin, sie unterstützen aber keine Forschung auf Planeten mehr. Stattdessen können jetzt alle drei Klassen Gouverneur werden und den neuen Posten des Sektor-Gouverneurs besetzen, von dem aus die Boni in reduzierter Form an alle Planeten im Sektor weitergegeben werden. Die Änderungen sind hervorragend, vor allem Generäle waren außerhalb von Invasionen ziemlich nutzlos. Im Rahmen des extrem umfangreichen Balancing des Patches (Lesen der Patchnotes ist allein dafür schon ein Muss) wurden auch Erfahrungsgewinnung und Traits überarbeitet und ihr könnt jetzt auch ohne Galactic Paragons (im Check) beim Stufenanstieg die neuen Eigenschaften wählen, die sich mehr nach der aktuell ausgeübten Tätigkeit richten, was gut klappt. Super: Das maximale Level der Leader wird angezeigt.Im Bereich UI wurde endlich der Outliner funktional gestaltet und es gibt viele kleine Verbesserungen, zum Beispiel werden die Event-Ketten benannt und es gibt ein paar neue Entscheidungen für Planeten. Rifts und Archäologische Stätten ändern je nach Fortschritt ihre Farbe.Eridanus ist ein kleinerer Patch, bietet aber auch einiges an Fixes und Balancing-Anpassungen ( zu den Patchnotes ). Beispielsweise sind jetzt alle glücklich, wenn sie einen Gaia-Planeten besiedeln. Neu sind die Technologiekosten als Schwierigkeits-Slider beim Spielstart. Nach einem Krieg haben alle Parteien untereinander einen Waffenstillstand, unabhängig davon, mit wem sie kämpften. Bricht eine Pre-FTL-Kultur ins Weltall auf und habt ihr in dem System eine Kolonie, könnt ihr sie annektieren. Interessant: Anomalien spawnen besser und normale Ressources spawnen nicht mehr auf Planeten mit strategischen Ressourcen, was diese wohl überschrieben hat.Astral Planes ist wieundeine Narrative Expansion und ähnelt vor allem Ancient Relics. Wenn ihr kleine Risse, Astral Scars, im Universum findet, könnt ihr mittels Forschungsstation die neue Ressource Astral Threads aktivieren. Im Spielverlauf stoßt ihr dann, teils durch euch selbst herbeigeführt, auf die deutlich größeren Astral Rifts. Das sind (wie die Archäologischen Stätten) Eventketten, vor allem für das Mid- und frühe Endgame. Sie sind verzweigt und bieten euch immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten. Davon gibt es ganze 32! So kommt ihr zum Beispiel auch an acht neue Artefakte. Und je tiefer ihr in die Rifts abtaucht, desto mehr Astral Actions schaltet ihr frei, mit denen ihr, stets mit dem Einsatz von Threads, zum Beispiel einen neuen Antrieb oder Gebäude freischaltet, die Geschwindigkeit eurer Schiffe erhöht oder auch eure Physics Research buffed. Manche könnt ihr unbegrenzt oft einsetzen, andere, etwa das Erzeugen neuer Rifts, ist limitiert. Die Rifts sorgen für mehr Atmosphäre, geben euch Stellschrauben und euren Wissenschaftlern mehr zu tun.Zwei der neuen Civics passen direkt zur Erweiterung und helfen euch zum Beispiel bei der Physics-Research und dem Abernten der Astral Threads. Dimensional Worship hilft auch bei der Gewinnung von Einigkeit. Souvereign Guardianship bringt euch vor allem Modifikatoren für eine erfolgreiche Partie mit möglichst wenigen Planeten und Systemen. Mein Favorit ist Dark Consortium, das euch den Abbau von Dunkler Materie zum Spielstart ermöglicht und später sogar Zugriff auf entsprechende Technologien gibt. Auch neue Edikte stehen zur Verfügung. Den vierten Platz im Council belegt der Shadow Weaver (Corporations haben eine eigene Namensvariante), der eure Forscher ganz nebenbei Dunkle Materie gewinnen lässt .Der neue Origin lässt euch mit einem Rift in eurem System starten und ist letztlich der schnelle Weg, die neuen Mechaniken auszuprobieren. Außerdem können die Astral Custodians mit euch Kontakt aufnehmen, es gibt neue Technologien und drei neue Musikstücke.Die massive Überarbeitung der Leader-Mechanik gefällt mir gut, auch wenn mein Patch-Highlight der neue Outliner ist. Die Erweiterung Distant Stars hatte ich lange unterschätzt. Und zwar bis ich sie dann hatte. Die Narrative Expansions sorgen, gerade im Singleplayer, ganz abgesehen von den Stellschrauben, die sich euch bieten, vor allem für viel Atmosphäre. Und 32 Rifts mit verzweigten Eventketten und alternativen Enden sorgen auch für ordentlich Wiederspielwert. Daher empfehle ich euch Astral Planes vor allem dann, wenn ihr gerne im Singleplayer Geschichten erlebt. Da ihr nicht vor große spielmechanische Herausforderungen gestellt werdet, könnt ihr auch als Einsteiger zugreifen, sobald ihr eure Partien etwas aufpeppen wollt. Allerdings gefallen mir auch die spielmechanischen Ergänzungen über Astral Actions und neue Relics sowie die neuen Civics. Durch diese bekommt ihr auch als Profi mit Minmaxing-Ambitionen einiges geboten.