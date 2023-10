GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 42/2023 und Ausblick auf KW 43/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 42: Rückblick von Montag, 16. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober 2023

Spiele-Checks

Star Trek - Infinite (zum Spiele-Check)

Der erste User-Inhalt der Woche kam von Vampiro , der sich den Globalstrategie-Titel Start Trek - Infinite angesehen hat: "Sehr atmosphärisches Star-Trek-Spiel auf Stellaris -Basis mit eigener Note und leider noch ein paar Bugs."



Weiter ging es mit dem sich im Steam Early Access befindlichen Roguelike-Spiel Quasimorph , das von SupArai durchleuchtet wurde: "Oldschooliges Extraktion-Roguelike mit dem Motto 'Sauschwer soll’s sein'."



Und der dritte Check der Woche kam wieder von Vampiro. Diesmal ging es um den DLC Sands of Ulminin des Taktik-RPGs Across the Obelisk: "Hervorragende Erweiterung, vor allem als Nachschub für fortgeschrittene Spieler, die auf den Stärken des Hauptspiels aufbaut und diese ausbaut."

User-Artikel

Floyd - Es gibt noch Helden (zum User-Artikel)

Im vierten Teil von "Das Adventure Soft-Vermächtnis" beleuchtete TheLastToKnow die Hintergründe des letzten klassischen Point-and-Click-Adventures von Adventure Soft. Damit läutete er Hand in Hand...



...mit Jürgen das Adventure-Wochenende ein. Der Grandseigneur des klassischen Adventures präsentierte euch vier Textadventures von Angelsoft, damit ihr sie euch nicht selbst anschauen müsst.

Vermischtes

Ausblick auf KW 43

In der Spiele-Check-Kristallkugel scheint "Strategie-Check von Vampiro" eingebrannt zu sein. Dahinter scheint sich ein neuer Crizzo Sport-Check und ein TheLastToKnow Adventure-Check zu kristallisieren. Lassen wir uns überraschen.



Das User-Artikel-Orakel verkündet: Der Stoff geht langsam aus! Erst einmal geht es weiter mit Teil 5 des Adventure Soft-Vermächtnisses und mit einem neuen Fangame von Nischenliebhaber. Was danach kommt, hängt auch von euch ab. Meldet euch bitte im User-Artikel-Rekrutierungsbüro bei Q-Bert oder Jürgen.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

