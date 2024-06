Rätsel-Rapport von SupArai

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Hotel ähnelt einem Labyrinth. Zwar gibt es manch markanten Punkt, wie hier den Computer zum Speichern eures Spielstandes. Sich zu verlaufen ist aber keine Schande.

Die Story

Vorausgesetzt ihr löst die Rätsel, erhaltet ihr recht früh im Spiel Karten für die Etagen des Hotels. Das erleichtert die Orientierung ungemein.

Die Rätsel

Hätte ich in der Schule im Matheunterricht mal besser aufgepasst. So bleibt nur eine Frage: "Häääh?". Hier half nur eine Komplettlösung weiter.

Die Steuerung

Per Klick landet ihr in diesem Menu – wichtigste Anlaufstelle ist das fotografische Gedächtnis, denn hier werden alle eingesammelten Informationen hinterlegt.

Spieltempo und Atmosphäre

Beim Heraussuchen der Screenshots für diesen Check stieß ich auf das noch ungelöste Piano-Rätsel und plötzlich hatte ich eine Idee, was das Spiel von mir möchte. Hat geklappt, Rätsel gelöst: Yeah!

Fazit

Ego-Adventure für PC, Switch

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 22,99 Euro

In einem Satz: Lorelei and the Laser Eyes ist ein Festschmaus für Knobelfreunde.

Das Adventureheimst in Tests derzeit reihenweise gute Wertung ein und steht bei Metacritic aktuell bei 88 Prozent. Ich komm etwas später zur Party, kann die positiven Wertungen allerdings nachvollziehen. Obwohl ich in meinen zehn Stunden Spielzeit vor so manche Wand gelaufen bin, sich viele Fragezeichen auftaten und mir in einigen Fällen das Internet mit seinen Guides zu Lorelei and the Laser Eyes weiterhelfen musste. Sonst wäre ich nicht weitergekommen. Ich hatte trotzdem meinen Spaß mit diesem aberwitzigen, ideenreichen Indie-Knobler.Zur Story würde ich hier zwar eh nicht viel schreiben, denn das Entdecken der Mysterien in Lorelei and the Laser Eyes macht einen großen Reiz dieses Titels aus. Allerdings könnte ich euch auch nicht viel verraten. Denn ich erkenne weder einen Story-Faden, noch kriege ich die erzählerischen Häppchen, die regelmäßig präsentiert werden, in irgendeine Reihenfolge.frohlockt wahrscheinlich ob des Durcheinanders in Lorelei and the Laser Eyes.Nur so viel: Auf Einladung reist eure Protagonistin zu einem großen Hotel, in dem sie fast der einzige Gast ist. Wer sie einlud? Warum sonst so gut wie niemand vor Ort ist? Worum es überhaupt geht? Und was hat es mit den Laser Eyes auf sich? Müsst ihr alles kleinteilig selbst herausfinden. Im Hotel und dem angrenzenden Areal sind außerdem fast alle Türen verschlossen. Um diese zu öffnen müsst ihr ein meist naheliegendes Logikrätsel lösen. Zudem finden sich überall weitere geheimnisvolle Einrichtungsgegenstände, deren Bestimmung es ebenfalls zu entschlüsseln gilt. Durch das Lösen eines Rätsels offenbart sich, mal mehr und mal weniger deutlich, irgendwo anders ein neuer Weg. Oder ihr triggert eine Cutscene – die allerdings meist viel zu subtil für mein geistiges Vermögen sind.Die Freude am Entdecken der Spielwelt ist sehr wichtig. Denn die Briefe, Bücher oder Notizen und Quest-Items liegen im Hotel und drumherum. Außerdem solltet ihr Lust haben Texte zu lesen. Es gibt viele Schriftstück in Lorelei and the Laser Eyes, die studiert und interpretiert werden müssen – teilweise mehrfach, halt so lange bis es „Klick!“ macht. Wie schon erwähnt hat das bei mir nicht immer geklappt und ohne Guide wäre ich an mancher Stelle nicht weitergekommen. Aber ich lag auch abends im Bett, erinnerte mich an eine Bild mit drei Glocken und wusste, was ich am nächsten Tag ausprobieren werde.Die Art der Rätsel verordne ich in der Welt der Logik- und Zahlenrätsel. Vielfach gilt es Buchstaben und Zahlen zu drehen, neu zu kombinieren oder in andere Ordnungssysteme umzuwandeln. Außerdem verrät euch die Umgebung manches Mal die Lösung. Willentliches Sich-hineindenken- und Um-die-Ecke-denken-wollen ist meines Erachtens Grundvoraussetzung, um Spaß mit Lorelei and the Laser Eyes zu haben.Die Steuerung ist extrem eingedampft und beschränkt sich auf fünf Tasten: Mit WASD/den Pfeiltasten bewegt ihr euch durchs Spiel – ähnlich den ersten-Teilen. Um mit einem Point of Interest zu interagieren drückt ihr die Leertaste. Anschließend erwartet euch entweder eine Aktionsoption, zum Beispiel gebt ihr eine Zahlenfolge ein oder versucht eine Mechanik auszulösen. Oder es öffnet sich eure Handtasche, das Inventar, aus dem ihr einen Gegenstand auswählt.Wenn ihr kein Objekt anvisiert und die Leertaste drückt, öffnet sich das Status-Menü. Viele der dort angezeigten Werte spielten für mich bislang noch keine Rolle. In einem Untermenü sammelt ihr allerdings die ganzen Schriftstücke, könnt auf euer Inventar zurückgreifen oder in ein sehr grob gehaltenes Quest-Log schauen.Unsere Protagonistin hat es nicht eilig und entsprechend gemächlich ist das Spieltempo. Zudem ist Lorelei and the Laser Eyes insgesamt ein sehr ruhiges Spiel. Häufig hört ihr nur das Hallen eurer Schritte in den Hotelhallen oder dezente Soundeffekte. In einigen Räumen steht ein Grammophon und es fühlt sich richtiggehend gut an, dies erklingen zu lassen und ein wenig der Musik zu lauschen.Die Kamera ist statisch und wechselt an bestimmten Punkten die Perspektive. Bei der Erkundung des Hotels zeigt sie euch in der Seitenansicht, aus der Vogelperspektive oder auch schräg versetzt – Lorelei and the Laser Eyes versprüht dadurch Film-Noir-Atmosphäre. Unterstützt wird dieser Eindruck von kleinen Einspielern. Da in Lorelei nicht gesprochen wird, wirkt das Spiel wie eine Art Stummfilm und bedient sich ab und an auch dem Mittel der Texttafeln. Optisch ist Lorelei and the Laser Eyes fast komplett in Schwarz-weiß gehalten. Nur die Farbe Rot spielt eine wichtige Rolle und sticht markant aus der Szenerie heraus. Der Titel bedient sich häufig auch surrealer und der Fantasie entsprungener Elemente.Lorelei and the Laser Eyes ist ein Spiel, welches mir ständig die Begrenztheit meiner mathematischen und logischen Fähigkeiten aufzeigt. Dazu die verschwurbelte Geschichte, die mich mit jeder Zwischensequenz ratloser zurücklässt. Rätsel-Noobs wie ich werden zwar stetig kleine Erfolgserlebnisse haben, sie ändern aber nichts am großen Ganzen: Lorelei and the Laser Eyes ist ein Hardcore-Rätselspiel.Lorelei and the Laser Eyes ist allerdings ein phantastisches Werk. Es ist verspielt und spannend, es bietet unglaublich gute Ideen und viele der Rätsel wirken auf mich einzigartig. Ich finde es erzeugt mit seiner Schwarz-weiß-Optik und seinen surrealen Elementen eine tolle Atmosphäre, ich fühle mich wie in einen Mystery-Film versetzt. Liebhaber von Rätselspielen und alle die jetzt neugierig geworden sind, sollten sich Lorelei and the Laser Eyes unbedingt anschauen.