Taktik für die Mittagspause

PC

Die Story Missionen sind spaßig, aber gar nicht so leicht.

Spielprinzip

Mit den Keepers of Ave'Brenn und der Kilik Cooperative sind zwei neue Völker dazugekommen.

Änderungen seit dem Early-Access-Launch

Der Multiplayer macht viel Spaß. Um eine Chance zu haben, solltet ihr aber eifrig üben und euch eine gute Strategie zurechtlegen. Ein Quentchen Spielglück hilft auch.

Fazit

Einzel- und Mehrspieler

5X-Strategie

Für Fortgeschrittene bis Profis

Erhältlich seit 18.4.2024 für 14,99 Euro

In einem Satz: Packende 5X-Strategie für die Mittagspause mit derzeit leider kleiner Playerbase.

Die Early-Access-Version des 4X-Spiels Stellaris Nexus (im User-Artikel) hatte ich euch bereits kurz nach Launch in einem User-Artikel vorgestellt, der bis auf einige Elemente wie Spionage noch recht aktuell ist. Nach der Umbenennung in Nexus 5X (wir berichteten) ist zwischenzeitlich die fertige Version der vielversprechenden Science-Fiction-Strategie erschienen.Neben den vier bekannten Worten mit X, die dem 4X-Genre seinen Namen gaben, steht hier das fünfte X für "Express". Denn die Besonderheit von Nexus 5X ist, dass ihr eine Partie in rund einer Stunde beenden könnt. Das perfekte Spiel für Mittagspausen-Taktiker! Im Check stelle ich euch nochmal übersichtlicher vor und gehe auf die Änderungen seit dem Early-Access-Launch ein.Der wichtigste Spielmodus ist Thronfolge, den ihr im Skirmish oder gegen Menschen mit je bis zu acht Parteien spielen könnt. Standardmäßig ist das Ziel, als erster 100 Thronfolge-Punkte bei einem Treffen des Bündnisrates zu erreichen. Der trifft sich alle acht Jahre und jedes Jahr ist eine Runde. Bei den Treffen könnt auch ihr darüber abstimmen, wie in der folgenden Legislaturperiode zusätzlich Punkte verdient werden können, zum Beispiel indem ihr möglichst viele Randsysteme besitzt oder eure Kultur verbreitet. Punkte gibt es auch für Bündnisse mit anderen Reichen. Bonuspunkte verdient, wer zum Zeitpunkt des Treffens den Planet Nexus im Zentrum der Karte kontrolliert.Spielmechanisch verfolgt ihr eure Ziele wie in einem kartenbasierten Brettspiel. Ihr wählt eines der zehn Völker, die jeweils ein unterschiedliches Kartenset und Spezialeigenschaften mitbringen. Außerdem stehen euch jeweils mehrere Anführer zur Verfügung, die ihr nach und nach freischaltet und im Laufe der Partie auflevelt – die bringen ebenfalls je zwei Karten mit. Sie erlauben euch sozusagen ein Finetuning eures Volkes.Ihr könnt natürlich nicht unbegrenzt Karten ausspielen und Flotten bewegen, sondern müsst dafür im Regelfall Einfluss ausgeben, den ihr zum Beispiel durch Gebäude auf den Planeten verdient. Der Unterhalt von Planeten kostet wiederum Einfluss. Ihr baut Raumstationen, Flotten und (das aber nur mittels Karten) eure unterschiedlichen Kategorien von Planeten mit passenden Gebäuden aus. Geforscht wird ebenfalls. Und wenn ihr nicht Technologien tauscht, fahrt ihr bald hinter dem Feld her, da ihr je Kategorie und Stufe nur eine Technologie freischalten könnt. Spionage, Erforschung von Anomalien und die sehr wichtige Diplomatie sind ebenfalls zentrale Elemente. Ihr könnt sogar gewinnen, ohne je auch nur einen Schuss abzufeuern.Die Partien gestalten sich durch die unterschiedlichen Völker sehr spannend und abwechslungsreich. Das Versprechen, dass Partien nur rund 60 Minuten dauern, wird eingehalten. Als ich einmal im Multiplayer einen Disconnect hatte, konnte ich nach Neustart des Spiels der Partie wieder beitreten. Klasse ist zudem, dass ihr Aktionen rückgängig machen könnt. Auch im Multiplayer, denn die Parteien agieren simultan und diplomatische Aktionen mit Nachbarn und Flottenbewegungen erfolgen geschlossen am Rundenende. Leider funktioniert Matchmaking aufgrund der niedrigen Playerbase nicht wirklich. In den Custom Games werden zunächst Leader gebannt, dann wählt jeder Spieler nach (scheinbar zufälliger) Reihenfolge einen Leader aus. Ihr spielt also vielleicht nicht mit eurem Lieblingsvolk.Neben dem Thronfolge-Modus gibt es noch acht Story-Missionen, die euch vor unterschiedliche, teils optionale, Herausforderungen stellen. Schafft ihr ein Szenario, könnt ihr die nächste Mission angehen. Ein Tutorial erleichtert den Einstieg, allerdings macht Übung und ein Verständnis für das jeweilige Volk und die Systeme den Meister.Auf dem Weg zum Full-Release hat sich einiges getan, hier einige Highlights: Es gibt zwei neue Fraktionen und die Zahl der Story-Missionen wurde auf acht hochgeschraubt. Das Ranked-Matchmaking leidet unter den aktuell überschaubaren Spielerzahlen. Neu sind auch dedizierte und lokale Server. Spieler können sogar nach Spielstart noch beitreten. Einen globalen Chat gibt es nun auch. Das UI ist nun skalierbar. Es gab eine Vielzahl an Balancing-Änderungen und Bugfixes.Manche Mechaniken, etwa Kultur oder Spionage, wurden überarbeitet. Mit der Spionage-Karte platziert ihr nun tatsächlich einen Spion auf einem Planeten, anstatt nur eines "Plots". Ihr könnt ihn, sofern er nicht entdeckt wurde, aktivieren. Wobei die verschiedenen Aktionen eine unterschiedlich lange Vorbereitung brauchen. Einen Coup, der einen Planeten wieder auf neutral setzt, könnt ihr auf Nexus nicht mehr starten. Mit je einem anderen Imperium sind nur noch zwei Pakte möglich, was je einen Thronfolge-Punkt bringt. Das Brechen eines Paktes kostet euch zwei Punkte. Trotz aller Veränderungen, Ergänzungen und Optimierungen bleibt das gute Kerngameplay erhalten. Es ist jetzt schlicht besser austariert und auch etwas umfangreicher.Nexus 5X ist ein hervorragendes, kleines Strategiespiel. Es bietet euch einerseits Spielspaß für zwischendurch, erlaubt euch aber andererseits auch das Austüfteln ausgefeilter Strategien – und erfordert das auf einem gewissen Niveau sogar. Die Umbenennung ergibt Sinn, denn der Name Stellaris ist zwar bekannt, weckt aber auch falsche Erwartungen, etwa an einen DLC für Stellaris oder auch hinsichtlich des Gameplays. Denn das erinnert wohl eher an das Brettspiel Twilight Empire 4. Edition, das allerdings mit 6-8 Stunden Spielzeit deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als das auf sein fünftes X verdiendende Nexus 5X. Unter Google-Gesichtspunkten ist der Name allerdings leider suboptimal.Die Story-Missionen sind ziemlich knackig und ihr werdet vermutlich in vielen Fällen mehrere Versuche benötigen, um sie mit einer dann zumindest ansatzweisen optimalen Strategie zu knacken. So lernt ihr viel über das jeweilige Volk, leider jedoch nicht über jedes, und könnt euch perfekt auf den Thronfolge-Modus vorbereiten. Der macht bereits gegen die KI Spaß, die allerdings nicht ansatzweise mit Menschen mithalten kann. Und hier liegt ein Problem: Die Playerbase ist wie erwähnt zu niedrig, so dass eure Chancen im Matchmaking, egal ob zum Spaß oder im Ranked-Modus, gegen Null tendieren. Mitspieler findet ihr bei den Custom Games und Partien werden auch im offiziellen Discord organisiert.Die schnelle Partie zwischendurch im Multiplayer ist also derzeit leider nur schwer möglich, ihr müsst euch ein wenig organisieren. Wenn euch das Spiel erstmal angefixt hat, ist das mit ein wenig Aufwand aber eine lösbare Aufgabe. Und Nexus 5X bietet bereits im Singleplayer so viel Spaß, dass ihr als Genreinteressierte zugreifen und so auch die Playerbase wachsen lassen könnt.