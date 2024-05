Wohlfühl-Hüpfspaß mit mrkhfloppy

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Einzelspiel für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und PC

2D-Jump-and-Run

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 23.2.2024

In einem Satz: Bunter 2D-Hüpfer für Entdecker und zum Entspannen.

Pro|me|na|de, die – ein besonders angelegter, breiter, gepflegter Spazierweg. Hier ist der Weg das sprichwörtliche Ziel. Man geht nicht von A nach B; es wird flaniert. Sehen und gesehen werden, entdecken und erleben. Struktur und Planung, die gewöhnlichen Wegbegleiter des Alltags, weichen einer kurzzeitigen Form des Loslassens. Ablenkung, Eskapismus, Flucht, Unterhaltung – was auch immer das Ziel des ziellosen Strebens ist,ist ein möglicher Weg dorthin.Promenade ist genau das Spiel, welches man auf den Screenshots zu erkennen glaubt . Ein fröhliches Jump-and-Run, das direkt dem Aquarell-Malkasten entsprungen zu sein scheint. Herzchen-Lebensleiste, knuffige Gegnertierchen, die jeweils einen Quadratmeter der hübsch gezeichneten Spielwelt patrouillieren, und natürlich Plattformen en masse im Einer- und Doppelsprungtakt. In diese (Pixel-)Wohlfühldecke mit eingebautem Regenbogen muss man sich einfach einkuscheln.Dabei beginnt das Spiel mit einem absoluten Kontrapunkt in Form eines tiefen Falls ins absolute Nichts. Die namenlose wie androgyne ProtagonistIn (ein toller Kniff, der die individuelle und diverse Interpretation der Figur erlaubt, was die Fanart-Galerie belegt ) rauscht schier endlos in die dunklen Tiefe einer Schlucht, bis sie schließlich die Oberfläche eines Sees durchschlägt und dem scheinbaren Ende entgegen sinkt. In Form einer zuckersüßen lila Qualle halten jedoch Rettung, Freundschaft und Farbe Einzug ins Spiel. Ab jetzt geht es wortwörtlich aufwärts, denn die schlichte aber effiziente Metapher des Spiels ist ein Aufzug gen Oberfläche. Zu dumm, dass dieser aller naselang repariert werden muss.Die eingangs vorgenommene Charakterisierung von Promenade als Bonbon-Hüpfer trifft seitens der Kernmechanik den Nagel auf den Kopf, blendet aber weite Teile des Spieldesigns aus. Nicht das sukzessive Absolvieren einzelner Level, sondern die Erkundung weniger, verhältnismäßig kleiner und thematisch abwechslungsreich gestalteter Abschnitte stellt die Kernerfahrung des Spiels dar. Sandbox-artig sind über die gesamte Spielwelt kleine Herausforderungen verteilt und versteckt, die euch mit einem Zahnrad zur Reparatur des MacGuffin-Fahrstuhls belohnen. Durch dieses Progessions-Element werden sukzessive neue Abschnitte und Reiseziele freigeschaltet.Die Bandbreite an Aufgaben gleicht dabei der Farbpalette des Spiels. Ihr besiegt kleinere und größere Bossgegner, sucht versteckte Pforten, löst diverse Rätsel- und Geschicklichkeitspassagen, sucht mit neuen Fähigkeiten bekannte Orte erneut auf oder versucht euch an Sammelaufgaben und Wettläufen. Ob ihr etwas Neues entdeckt oder gleich die Lösung parat habt – nahezu jede Spielsession, und sei sie noch so kurz, hält etwas für euch parat. Und darin liegt auch der Reiz und Aufforderungscharakter des Spiels. Hier taucht man gerne für ein paar Minuten (oder auch mehr) ab, lässt sich ziellos treiben und kehrt mit einer kleinen Freude in den Alltag zurück. Damit einher geht auch der niedrig angesetzte Schwierigkeitsgrad, der zudem der etwas holprig geratenen Sprungphysik zuträglich ist.Promenade ist ein farbenfroher 2D-Hüpfer, der stets für eine Runde gut ist. Das Sammeln von Zahnrädern als Progressionselement kommt als bunter wie abwechslungsreicher Blumenstrauß in Sachen Spieldesign daher. Eben noch steuert ihr ein knuffiges Raumschiff durch eine Mini-Galaxie nur um wenig später Beete zu bewässern oder klaffende Abhänge dank frisch erworbener Peitschen-Mechanik zu überwinden. Die nächste Belohnung ist stets nur einen Katzensprung entfernt, ebenso wie die nächste Spielsession. Wer dabei jedoch sein Können am Gamepad auf die Probe gestellt wissen will, wird – dem Wohlfühlcharakter des Spiels geschuldet – enttäuscht sein. Alle anderen können die (Gamer-)Seele ein Stück weit beim Flanieren auf der Promenade baumeln lassen.