Star Trek - Infinite Teaser Trailer

Teaser

Paradox Interactive hat im Rahmen des Summer Game Fest-Livestreams einen vermeintlichen Grand-Strategy-Titel im Star Trek Universum angekündigt. Als Entwicklerstudio fürfungiert Nimble Giant Entertainment, die bislang nur durch das Sportspielund ihre Zuarbeit für Wargaming Labs bei der Entwicklung vonin Erscheinung getreten sind. Das Spiel hat nichts mit dem Browsertitelzu tun, dessen Entwicklung bereits im Jahr 2012 eingestellt wurde.Der aktuelle Teaser-Trailer zeigt kein Gameplay, dafür sind die Portraits bekannter Figuren aus der Serie Star Trek - Next Generation, wie Jean-Luc Picard, Gul Dukat, Commander Toreth oder Gowron, Sohn des M'rel zu sehen. Des Weiteren ist eine Konfrontation zwischen der Föderation und den Borg zu beobachten sowie eine Galaxiekarte des Alpha-Quadranten zu sehen. Darauf zu erkennen, die Föderation der Planeten, das Klingonische Imperium, das Romulanische Herrschaftsgebiet und das Cardassianerreich. Paradox gab an, die vollständige Enthüllung des neuen Star-Trek-Spiels am 16. Juni 2023, dem Picard Tag, vornehmen zu wollen. Bislang ist nur ein Release für PC ohne genaues Datum bekannt.