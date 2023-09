Star Trek Infinite erscheint am 12. Oktober, Vorbestellerboni

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich haben Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment angekündigt, dass ihr kommendes Strategiespiel Star Trek - Infinite am 12. Oktober 2023 für PC und Mac erscheinen wird. Ihr könnt nun auch das Basisspiel oder die Digital Deluxe Edition vorbestellen. Den Pre-Order-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Als Vorbesteller erhaltet ihr die folgenden Boni:

Star Trek: Lower Decks Uniform-Optionen

Die U.S.S. Cerritos, ein Forschungsschiff mit speziellen Optionen für kleinere Nationen (Second Contact)

Eine klingonische Beraterstimme

Die Digital Deluxe Edition enthält zusätzlich ein Artbook, den Soundtrack des Spiels und ein In-Game-Musikpaket mit Kompositionen aus dem gesamten Erbe von Star Trek.

Star Trek - Infinite beginnt Jahrzehnte vor der Ära von Star Trek: The Next Generation und gibt euch die Macht, das Schicksal der Galaxie als Fraktion eurer Wahl zu gestalten. Zur Verfügung stehen die folgenden vier Quadrantenmächte: Die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union und das Klingonische Reich. Star Trek - Infinite möchte zwar der Star-Trek-Geschichte treu bleiben, euch aber auch neue Wege bieten, den Alpha- und Beta-Quadranten zu erforschen, die Dynamik eures Imperiums zu steuern, wirtschaftliche Probleme zu lösen und mit unentdeckten Zivilisationen in Kontakt zu treten.