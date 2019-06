E3 2019: Minecraft Dungeons angeschaut

PC Switch XOne PS4

Mojang erfüllt sich den Traum eines eigenen Dungeon Crawlers. Von der Masse hebt sich Minecraft Dungeons den ersten Eindrücken nach aber nur durch seine Verwandtschaft mit Notchs Millionenseller ab.

Es ist schon manchmal kurios, zu welchen Ergebnissen Verträge zwischen Firmen führen können. Mojang gehört bereits seit Herbst 2014 zu Microsoft -- und doch darf auch das neueste Werk des schwedischen Studios neben PC und Xbox One auch für Nintendos Switch und PlayStation 4 erscheinen. Dieses Werk heißtund ist ein Dungeon Crawler in der Tradition von Titeln wie. Damit habe man sich bei Mojang einen lange gehegten Traum erfüllt, der irgendwann im Frühjahr 2020 endgültig Wirklichkeit werden soll.Im Spiel durchstreift ihr die namensgebenden Dungeons, in denen euch selbstredend etliche Feinde, Fallen und kleinere Rätsel erwarten. Die Levels setzen sich dabei aus einzelnen Elementen zusammen, die mit jedem Spielstart neu zusammengewürfelt werden. Inhaltlich unterscheide sich die einzelnen Elemente dann ebenfalls noch leicht, etwa darin, was Truhen enthalten oder auch, ob euch dort ein Zufallsereignis erwartet, das euch womöglich mit einem besonders starken Gegner oder einfach nur dem plötzlichen Überfall von Spinnen oder Skeletten überrascht.Klassen in dem Sinne gibt es in Minecraft Dungeons keine. Stattdessen rüstet ihr euren Helden in den beiden Waffenslots (Nah- und Fernkampf) und im Rüstungsslot frei mit bereits gefundenem Kram aus. Ein Schwert, ein Hammer, eine Lanze. Da gibt es viele Optionen und mit entsprechend farblich markierten Waffenstufe (gewöhnlich bis legendär) entsprechend stark unterschiedliche Werte. Die Waffen dürft ihr zudem mit bei Stufenaufstiegen verdienten Punken (so etwas wie ein Levelcap gibt es nicht) verzaubern. So steigert ihr etwa den Schaden gegen untote Gegner oder erwerbt einen Kettenblitz, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bei Angriffen ausgelöst wird.Darüber hinaus gibt es sogenannte Artefakte, von denen ihr bis zu drei auf einmal ausrüstet. Mit denen werft ihr beispielsweise einen Knochen für euren tierischen NPCs-Begleiter in einen Feindpulk, was letztlich zur Explosion eines Gegners führt. Andere Artefakte verleihen eurem Held einen Buff und machen ihn zeitweise stärker. Jedes dieser Artefakte hat, genauso wie die unedendlich vorhandenen Heiltränke eine Cooldownzeit.Durchdacht wirkt das System und scheint eine große Anpassungvielfalt zu bieten. Wie wichtig das wird, um Minecraft Dungeons auf den höheren Schwierigkeitsgraden bewältigen zu können, bleibt abzuwarten. Mojang verspricht jedoch, dass die ziemlich fordernd ausfallen sollen, womit auch Hardcore-Spieler auf ihre Kosten kommen könnten. Fiese Situationen haben wir aber bereits auf dem gespielten normalen Schwieirkeitsgrad erlebt, besonders im Koop-Modus. Stirbt einer der Helden im Kampf, kann er zwar beliebig oft wiederbelebt werden. Allerdings bricht beim Ableben die Nacht automatisch herein, weshalb die übrigen Spieler plötzlich von etlichen Feinden angegriffen werden.Da geht auch schnell mal der Mitspieler drauf, da es ohnehin auf dem Bildschirm mal leicht unübersichtlich werden kann. Wie das mit vier Spielern aussieht, will ich mir gar nicht vorstellen. Splitscreenlösungen gibt es wie bei solchen Spielen üblich auch in Minecraft Dungeons keinen. Stattdessen zoomt die Karte beim Koop-Betrieb etwas weiter heraus, zentriert ist der sichtbare Bereich um den Host herum. Wer außerhalb dieses Bereichs fällt, wird automatisch zum „Anführer“ teleportiert.Kooperativ spielen wird man nach aktuellem Stand nur innerhalb einer der vier Plattformen können. Crossplatform Play würde sich Mojang zwar wünschen, kann und möchte aber noch nichts versprechen. Bis zum geplanten Release im Frühjahr bleibt aber ja noch Zeit. Die meisten Hersteller sträuben sich ja nicht mehr, solche Funktion zuzulassen.Ich persönlich würde ein actionlastigen Dungeon Crawler wie Minecraft Dungeons definitiv lieber spielen als das echte Minecraft -- tatsächlich komme ich mit der Klötzchengrafik dann sogar eher zurecht. Dennoch frage ich mich, ob es bei der Entwicklung nicht zu sehr die kreativen Freiheiten einschränkt, wenn es unbedingt im Minecraft-Universum spielen soll. Auf meine Frage dazu widersprichtvon Mojang nicht.Doch Einschränkungen hätten eben auch ihre Vorteile. Zudem möge man Dungeon Crawler eben genauso gerne wie Minecraft, sodass man mit dieser Kombination sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Mir aber fehlt dadurch eher die Eigenständigkeit. Minecraft Dungeons macht einen guten Eindruck auf mich, aber spielerisch ist es eben auch kein Genre-Vertreter, bei dem man nicht eine Reihe gleichwertiger oder besserer Titel finden kann -- jedenfalls den bisherigen Eindrücken nach.