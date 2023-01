PM: Große Ankündigung auf der Devoloper_Direct: Minecraft Legends erscheint am 18. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Du kannst den Release von Minecraft Legends kaum noch erwarten? Dann haben wir jetzt großartige Neuigkeiten für Dich: Wie im Rahmen der Developer_Direct offiziell bekanntgegeben wurde, erscheint das Action-Strategiespiel für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und Cloud-Gaming am 18. April.

Während des Events haben wir uns mit einigen Mitgliedern des Entwicklungsteams getroffen, die bei Mojang Studios und bei Blackbird Interactive akribisch am Spiel arbeiten. Hier haben wir einen Vorgeschmack auf das bekommen, was uns erwartet, einschließlich eines Einblicks in das PvP-Gameplay. Richtig gelesen: Neben einer umfangreichen Kampagne, in der Du die Oberwelt von einer Piglin-Invasion befreien musst, warten elektrisierende 4v4-Schlachten auf Dich, in denen Du Dich mit Freund*innen und Feind*innen messen kannst.

Zum Start wird es zwei Versionen von Minecraft Legends geben: Die Standard Edition und die Deluxe Edition, die das Basisspiel und das Deluxe Skin Pack zu einem reduzierten Preis enthält. Alles weitere zu den Vorteilen der Deluxe Edition erfährst Du unter Minecraft.net.

Um Dich optimal auf den Release am 18. April und die Rettung der Oberwelt vorzubereiten, kannst Du Minecraft Legends ab sofort vorbestellen. Bis zum Release haben wir auf Xbox Wire noch viele spannende Themen für Dich, wie etwa ein Interview mit den Entwickler*innen über das PvP-Gameplay, die Integration von klassischen Minecraft-Elementen und vieles mehr!