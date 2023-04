Verschollene Spiele, Kontroversen & mehr

April, April, der macht, was er will. Alte Bauernweisheiten haben schon was für sich. Und weil der Autor dieser Zeilen aus einer ländlichen Gegend kommt, hält er sich in dieser Ausgabe der Lesetipps zum Wochenende auch einfach mal daran und bietet am Ende des Artikels auch ein bis zwei Tipps, die nicht im engeren Sinne zum Hobby Computerspiele gehören. Da aber auf GamersGlobal natürlich nur gebildete, nach allen Seiten hin offene Geister unterwegs sind, werden sie dennoch darüber erfreut sein. Beginnen wir aber ganz klassisch:

Die letzten Assassinen

wasted.de von Michael Sonntag vom 19. Februar 2023

Einige Jahre lang versuchte Ubisoft, in der Meuchelmörder-Serie Assassin’s Creed einen Multiplayer-Modus zu etablieren. Viele der Server wurden 2022 abgeschaltet, was Michael Sonntag nun zum Anlass nahm, um über seine eigene Geschichte mit einem dieser Spiele zu schreiben. Assassin’s Creed Brotherhood führte damals einen Modus ein, der das Stealth-Element in den Mittelpunkt rückte, das ja im Einzelspieler-Modus mehr Feature als Pflicht ist. Später verwarf Ubisoft dieses Feature wieder, aber ein kleiner verschworener Haufen schwört darauf.

Ich mag Bezeichnungen wie Hardcore-Fan nicht, aber strenggenommen bin ich genau das, was Ubisofts Mehrspieler angeht. Ich spielte den Multiplayer von Assassin’s Creed: Brotherhood seit seinem Release 2010, also insgesamt zwölf Jahre. Er begleitete mich durch mein Studium und meine ersten Jobs. Immer nebenbei, er blieb der Grund, warum die PlayStation 3 nicht zu den anderen Konsolen in den Schrank wanderte.

Game not over Level 100: Bioforge Plus (Audio)

gamenotover.de von Paul Kautz vom 19. März 2023

Für die Jubiläums-Ausgabe seines Podcasts hat sich Paul Kautz einen ganz besonderen Wunsch erfüllt und eine Folge zum nie erschienenen Spiel Bioforge plus produziert. Der Aufwand wie auch Pauls Leidenschaft für das Thema muss beträchtlich gewesen sein. Nicht nur hat er viele Interviews zum Beispiel mit Richard Garriott und Jeff Morris geführt sondern den Podcast denn auch gleich zweimal aufgenommen. Einmal mit Original-Stimmen und eine deutsche Ausgabe mit den übersetzten Zitaten.

Zur Untermalung des Podcasts könnt ihr euch das vollständige Intro von Bioforge Plus auf Youtube anschauen.

Journalistische Berufsbilder in digitalen Spielen

fachjournalist.de von Rudolf Inderest vom 1. März 2023

Journalisten sind ein gern genommenes Berufsbild in den Medien, um der Hauptfigur einen Grund zu geben, an bisher unbekannte Orte zu reisen und neugierige Fragen zu stellen. Sei es Tim aus den Comics oder Joker im Film Full Metal Jacket. Natürlich ist ein Journalist aber auch eine hervorragende Identifikationsfigur für ein Computerspiel. Rudolf Inderest stellt in seinem Artikel einige davon vor.

Es kann festgehalten werden, dass Spiele-Designer:innen mit dem journalistischen Berufsfeld grundsätzlich positive Tugenden assoziieren. Dazu zählen zum Beispiel Aufrichtigkeit, Neugierde, Unbestechlichkeit, Mut oder Professionalität. Auch Charakterzüge wie Hartnäckigkeit und Risikobereitschaft – verbunden mit einem hohen Grad an Mobilität – sind immer wieder aufgerufene Charakterzüge. Häufig ist auch eine gewisse Schlitzohrigkeit zu erkennen, um berufliche Ziele zu erreichen. Mitunter wird jedoch auch die Nähe zu den Mächtigen als Herausforderung thematisiert; hier schwebt das Damoklesschwert der Korrumpierbarkeit praktisch bereits über den Köpfen der schreibenden und fotografierenden Zunft.

Das neue Feigenblatt des Spielejournalismus

netzpolitik.org von Dom Schott vom 26. März 2023

Diablo 4 steht kurz vor seiner Veröffentlichung und die Berichterstatter machen sich bereit, aus allen Rohren Info-Salven auf die Gamer zu ballern. Doch wie schon bei Hogwarts Legacy und den Kontroversen um J.K. Rowling hat die Branche ein Problem: Wie umgehen mit den Missbrauchs-Vorwürfen aus der Belegschaft? Oder den Kündigungswellen? Übergehen kann man sie schlecht; werden sie der Mittelpunkt des Tests sind wieder andere Leser vergrätzt. Wie verbunden sind Werk und Autor – oder sind sie doch getrennt zu betrachten? Dom Schott macht sich hier so seine Gedanken.

Offizielle Begründungen wirken mitunter vorgeschoben und überschätzen den aktuellen Einfluss der Fachpresse, wie zum Beispiel jene des GameStar, wonach mit einem "Boykott" des Spiels auch Entwickler*innen „bestraft“ würden, die nichts mit den Vorwürfen zu tun haben. Ein herbei gezerrtes Feigenblatt, das die eigene Blöße bedecken soll.

Das Greenwashing der Gaming-Branche

Freitag.de von Nora Beyer vom März 2023

Das Umweltschutz-Thema hat in den letzten Jahren in der Gesellschaft einen breiteren Stellenwert eingenommen. Neben vielen guten Ansätzen gibt es natürlich auch Markt-Teilnehmer, die ihr Engagement in diesem Bereich größer darstellen, als es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Nora Beyer zieht eine aktuelle Bilanz: Wo steht die Branche, wohin möchte sie?

Green Gaming heißt der Trend, an dem sich mittlerweile viele Spieleentwicker:innen beteiligen. Das US-Unternehmen Niantic nutzt seinen Kassenschlager Pokémon GO, um Baumpflanz-Initiativen zu unterstützen. Und wer sich 2019 auf der Gamescom für den Endzeit-Shooter DOOM Eternal interessierte, wurde mit einer ungewöhnlichen Marketing-Strategie überrascht: Anstatt Merchandise-Produkte herauszugeben, wurden für jede:n Spieler:in am Messestand 0,666 Quadratmeter Waldfläche gepflanzt.

Wer sich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchte, findet bei GG-User Crizzo ein Füllhorn an News und Artikeln. Zum Beispiel könnt ihr mit seinem Artikel "Preisschild ans Gaming" noch tiefer eintauchen.

25 Jahre Ultima Online

heise.de von John-Clark Levin vom 26. Februar 2023

25 Jahre Ultima Online. Ja, es war nicht das erste Multiplayer-Rollenspiel. Aber ganz sicher selbst in der Rückschau eines der einflussreichten. Wie beliebt der Titel damals war, lässt sich auch daran ablesen, dass die Gamestar damals über Jahre hinweg die Erlebnisse der eigenen Spielfigur Belle Star im Heft abdruckte. Auch wenn ich das Spiel selbst nie angefasst habe: Diese Seite habe ich bis zu ihrer Einstellung im Heft 1/2000 mit Begeisterung gelesen. Nun geht John-Clark Levin zum Silber-Jubiläum in seiner ausführlichen Liebeserklärung auf die Höhen und Täler ein, die Ultima Online durchschritten hat und noch immer durchschreitet.

Der öffentliche Betatest wurde dann aber zu einem bösen Erwachen. Noch nie dagewesene 50.000 Menschen zahlten jeweils 5 Dollar für einen frühen Zugang zum Spiel – und überfielen die virtuelle Welt wie eine Heuschreckenplage. Sie töteten alles, was in Sicht war. Die Kaninchen lebten nicht lange genug, um von den Wölfen gejagt zu werden. Die Drachen wurden erschlagen, lange bevor jemand über ihre Motive nachdachte. Es war ein virtuell ökologischer Zusammenbruch.

Sam & Max Hit the Road (Audio)

Die klassischen LucasArts-Adventures sind neben einigen anderen Tugenden auch für ihre wunderbaren Soundtracks bekannt. Die Musik von Sam & Max Hit the Road macht hier keine Ausnahme. Soundcloud-Nutzer Laserschwert hat sich die Original-Kompositionen von Clint Bajakian, Peter McConnell und Michael Land vorgenommen und neu eingespielt. Falls euch die Bearbeitungen gefallen: Eine ähnliche Behandlung erfuhren auch die Soundtracks von Star Wars X-Wing und von Star Wars - TIE-Fighter.

Asterix-Figuren aus dem Kaugummi-Automaten

Der Niederländer Remco bemalt seit Jahren alte Kaugummiautomaten-Figuren aus den 1970er Jahren. Aber da diese Figuren nur in wenigen Varianten erschienen und nach all der Zeit auch teilweise beschädigt sind, bastelt er sich zusätzlich noch seine eigenen Varianten. Ist der Speer eines römischen Soldaten oben abgebrochen, bekommt der arme Kerl eben ein Veilchen gemalt. Passiert schon mal, wenn einem Asterix und Obelix im Wald begegnen. Auf der Seite sind auch andere Figuren, die Remco bemalt hat, aber der Schwerpunkt liegt ganz klar auf dem kleinen gallischen Dorf und seiner Umgebung.

Und wer jetzt Lust darauf hat, selber in dieses Hobby einzutauchen, sollte sich noch durch LRods Artikel "Brettspielminiaturen bemalen - Ein Tutorial" schmökern.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Spoilerfrei ist das neue Vegan

gamersglobal.de von Harald Fränkel vom 9. Juni 2020

Remakes und Remaster tauchen gefühlt immer schneller in den Händlerregalen auf. Warum also nicht einfach mal nicht ganz so weit hinten im Archiv forsten? Im Jahre 2020 war es doch auch ganz nett und der sympatische Herr Fränkel war hier auf einer weiteren Gipfelkette seiner Kunst.

Im Video: Zock oder Flop

Eine ZDF-Reportage bei den Lesetipps? Nun, gute journalistische Angebote passen sich der Altersstruktur ihrer Nutzer an. In der halbstündigen Sendung von Ulf Eberle und Katharina Gugel folgen wir dem achtzehnjährigen Paul, der ein Profi-E-Sportler werden möchte.

Zur Entspannung und als Betthupferl gibt es aber natürlich noch ein Video des Altmeisters Harald Fränkel, der in seinem Youtube-Format "Kinder quälen mit Retrospielen" dafür sorgt, dass sein Sohn Luke niemals E-Sportler werden möchte.

Necromanus und Jürgen freuen sich schon auf eure Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung. Für diese Folge waren das Nischenliebhaber, Lencer und Jonas S. Danke!