An diesem quasi langen Wochenende (für alle die einen Brückentag hatten) soll es endlich wieder Lesetipps geben. Diese Ausgabe im Angebot sind ein Bericht darüber, Baldurs Gate nachzuholen, ein Computerspiel aus Bayern über Bayern und eine Kolumne über erzählerisch schwache AAA-Titel, die einfach endlos sein wollen, wie dieser Satz. Neben einer Reihe von Videoempfehlungen gibt es noch einen Beitrag über die Problematik unfertiger Videospiele zum Release. Ein echtes Ärgernis, wenn man mich fragt. Ich hoffe aber, euch damit nicht zu ärgern und wünsche viel Spaß beim Lesen und Schauen.

Als Baldurs Tor sich öffnete

videospielgeschichten.de am 13.05.2023, von Jardras

Die faszinierende Wirkung eines Spieleklassiker kennen vermutlich viele GamersGlobal-User. Da Retro nie schaden kann, hier der Erlebnisbericht wie sich Baldurs Gate auch heute noch anfühlen kann. Dabei war das gar nicht der Plan des Autoren, viele ungünstige Umstände mussten zusammenkommen, damit er notgedrungen Baldur's Gate kaufte.



Es war an einem dieser seltenen Sommertage im Jahr 2021, die jeder normale Mensch mit einer gewissen Prise Antipathie begegnet, man als Gamer aber nur weglächeln konnte. Trist und regnerisch, teils stürmisch und mit endlosem grauen Wolkenbehang zog ein Gewitter über unsere kleine „Sommerresidenz“ im Wald und sorgte für diese extra Portion Ungemütlichkeit außerhalb der eigenen vier Wände. In gemütlicher Zweisamkeit saßen also meine Freundin und ich gezwungenermaßen im Wohnzimmer fest. Eigentlich ein perfekter Moment, meine meistgespielten Games zu jener Zeit, das altbewährte „World of Warcraft“ und „Genshin Impact“, intensiv zu spielen.

Active Fungus Studio: Münchner Entwickler setzt auf Heimatliebe

xplr-media.com am 03.04.2023, von Nora Beyer

Auch wenn es zu A Bavarian Tale - Totgeschwiegen bereits einen Spiele-Check gab, schadet ein bisschen Hintergrundwissen zu so einem Heimatprojekt nicht, zudem es aus München, also der GamersGlobal-Stadt kommt:



Videospiele in die eigene Heimat versetzen und Geschichte zum Erlebnis machen: Wie das Münchner Spielestudio Active Fungus historische Rollenspiele mit regionalem Bezug zur vielversprechenden Nische machen könnte. Blockbuster-Spiele wie „Assassin’s Creed” und „Kingdom Come - Deliverance” haben es vorgemacht: Videospiele eignen sich hervorragend als interaktive und immersive Geschichtsstunden. Nicht immer historisch akkurat, aber allemal unterhaltsam steuert man in der „Assassin’s Creed”-Reihe des französischen Publishers Ubisoft den titelgebenden Assassinen über die Dächer Venedigs des 15. Jahrhunderts, auf die Barrikaden eines revolutionserschütterten Paris im Jahre 1789 oder durch die Gassen eines Viktorianischen Londons. Man plaudert mit Leonardo Da Vinci, trifft Benjamin Franklin und plündert mit Mary Reed. Geschichte zum (digitalen) Anfassen.

Endgames fressen das Ende

wasted.de am 19.04.2023, von Jan Bojaryn

Ein Trend der immer mehr auffällt: Spiele gehen immer länger. Die Spielzeit wird teilweise absurd gestreckt und viele Spiele täte es meines Erachtens besser, wenn sie 25 Prozent kürzer wären. Erfreulicherweise gibt es Leute, die diesem Thema einen eigenen Text gewidmet haben, der sich insbesondere Fortsetzungen vorknüpft.



Alles endet. Das ist eine der wenigen Gewissheiten, die wir mit uns herumtragen. Nur Games orientieren sich zunehmend an dem kindischen Wunsch, sie sollten doch bitte immer irgendwie weitergehen. Was ist ein gutes Ende? Es bringt eine gewisse Endgültigkeit mit. Es lässt einen Spannungsbogen aufschlagen, vielleicht gibt es ein kurzes Nachbeben, dann ist die Geschichte vorbei. Ein gutes Ende will nicht alles erklären, es schielt aber auch nicht auf eine Fortsetzung. Ich werde alt und rührselig, deswegen mag ich tief empfundene Wahrheiten an den Enden meiner Geschichten, nach denen es dann aber auch nicht mehr sinnvoll weitergehen kann. Hindsight, Minute of Islands, Vampire Survivors – alle haben ein wunderbar endgültiges Ende. Tod akzeptieren, Scheitern eingestehen, selber sterben: Das sind Enden, mit denen ich etwas anfangen kann.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: User-Kommentar Gedanken über Russlands Förderung patriotischer Spiele User-Artikel

gamersglobal.de am 01.11.2013, von Barkeeper

Um den lieben Tippgeber Q-Bert zu zitieren, 10 Jahre alt und weiterhin aktuell. Barkeeper beschäftigt sich ausführlich mit der Förderung Russlands für patriotische Spiele. Dabei beleuchtet der User auch die Abgrenzung zwischen Patriotismus und Propaganda.



Die russische Regierung hat bekanntgegeben, ein Programm zu starten, um einheimischen Entwicklern Zuschüsse auf patriotische Spiele zu gewähren. Mir persönlich ist im Rahmen der Diskussion auf GamersGlobal der Aspekt, was dies für die Spieler-Gemeinschaft bedeutet, zu stark in den Hintergrund gerückt. Zeit, dies zu ändern. Russland ist ein großes weites Land mit einer reichen Geschichte und politisch alles andere als langweilig. Auch als Gegenpart der USA in der Weltpolitik sind die Russen manchmal für den ein oder anderen ironischen Fingerzeig in Richtung der Vereinigten Staaten oder uns Westeuropäern gut. Kürzlich überraschte uns ein Berater des russischen Kulturministers mit einer Ankündigung, dass man ein Programm starten wolle, das es der russischen Regierung ermöglicht, einheimische Entwickler von patriotischen Spielen zu bezuschussen...

Keine Lust mehr auf Beta-Tests zum Vollpreis – auch nicht mit Lichtschwert

derstandard.at am 05.05.2023, von Benjamin Brandtner

Ein weiteres Herzensthema vom Autor dieser Zeilen. Wie sehr ich mich auf Star Wars Jedi - Survivor gefreut habe, möchte ich hier gar nicht breit treten. Ich freue mich aber noch mehr die Tests abgewartet zu haben und nicht blind vorbestellt zu haben. Das Thema Technik fand im GamersGlobal-Test der Xbox-Series-Version Erwähnung, aber von anderer Seite warnte man vorm Zustand der PS5- und insbesondere PC-Version. Man erinnere sich zum Beispiel an den unschönen Zustand von Cyberpunk 2077. Mich nervt es, ein aufgrund von Bugs nur schlecht spielbares Spiel zu kaufen, insbesondere wenn es wie inzwischen oft üblich 70-80 Euro kostet. Der Kolumnist hier teilt diesen Ärger mit mir.



Unfertige Videospiele zur Veröffentlichung sind keine Seltenheit mehr und treiben Gamer zunehmend zur Weißglut. Dabei sind die Probleme nicht unlösbar. Eigentlich habe ich mich auf "Star Wars: Jedi Survivor" gefreut. Seitdem ich meine Erwartungshaltung mit nahezu jedem neuen Inhalt aus dem "Star Wars"-Universum dank Disney sukzessive nach unten nivellieren muss, lag die Vermutung nahe, gar nicht mehr enttäuscht werden zu können. Ein bisschen Power-Sci-Fi, ein bisschen Sturmtruppen aufmischen, wird schon klappen. Leider sollte ich nicht recht behalten, weil sich das neue Abenteuer von Cal Kestis in eine lange Kette jener Videospiele einreiht, die zum Release mit technischen Problemen zu kämpfen haben. Probleme, die man eigentlich vermeiden könnte.

Videoempfehlungen

Da sich diese Rubrik scheinbar einer gewissen Beliebtheit erfreut, was ich an der Zahl der Videotippeinreichungen ableite, hier wieder ein paar Videoempfehlungen für euch:

Double Fine Looks Back At 10 Years Of Broken Age | Roundtable Interview

Interview zum zehnjährigen Kickstarter-Jubiläum des Double Fine-Adventures beziehungsweise Broken Age.

Warum eSport gerade pleite geht

Ein auch für eSport-Uninteressierte (wie mich) geeigneter Bericht über die Problematik mit eSport Geld zu verdienen.

Kinder quälen mit Retrospielen #16: Jedi Knight vs. Jedi Survivor | PC | Xbox Series X | Star Wars

Mit Harald Fränkel macht man selten was falsch, dachte sich auch hier der Tippgeber. Ein von der SDK inspiriertes Format bei dem Star Wars - Jedi Knight gegen Star Wars Jedi - Survivor antreten darf.

Eine "gelöschte" Szene aus RE4R

Ein "Wie hätte das Intro auch aussehen können"-Video zum Resident Evil 4 Remake.

Im Video: Tenacious D - Video Games (Official Video)​​​​​​

Tenacious D hat ein (IMHO) wunderbares Videospielmusikvideo geschaffen.



Auch diese Woche geht der Dank an die Tippgeber, namentlich Alain, Jonas S., Jürgen, DerBesserwisser, Q-Bert, Hagen Gehritz und Johannes.

Eine besondere Freude könnt ihr Jürgen und Necromanus mit euren Lesetipps und Videos für die nächste Ausgabe machen. Schickt einfach eine Nachricht an uns und ihr lest euch das nächste Mal in der Danksagung.