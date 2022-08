PM: gamescom 2022: Schau Dir den neuen Minecraft Legends Trailer an (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bereits im Juni konntest Du die fantastische Oberwelt von Minecraft Legends, dem neuen Action-Abenteuer im Minecraft-Universum, kennenlernen. Bevor Du Dich zum Release in neue Herausforderungen stürzt, gibt es aber noch Mehr zu entdecken! Ein Beispiel? Im Rahmen der gamescom 2022 ist der neue Trailer erschienen, der Dir die Piglins vorstellt –wuselige aber auch gefährliche Widersacher in Minecraft Legends.

Falls Du bisher noch nichts über die Welt von Minecraft Legends weißt, schau gerne in diesem Beitrag vorbei. Die Prämisse ist einfach: Die einst friedliche Oberwelt von Minecraft Legends ist ein wunderbarer Ort, der nun von den marodierenden Piglins bedroht wird. Jetzt liegt es an Dir, Freund*innen und Verbündete zu finden, um gemeinsam gegen die neue Bedrohung in die Schlacht zu ziehen.

Falls Du Dich fragst, was ein paar Piglins schon ausrichten können, sei gewarnt! Im neuen Fiery Foes-Trailer zeigen die auf den ersten Blick harmlosen Monster, zu welcher Zerstörung sie fähig sind. Und sie sind nicht die einzigen Gefahren, die in Minecraft Legends lauern. Bevor Du also Deine Armeen unter einem Banner in den Kampf führst, solltest Du wissen, was Dich erwartet. Nur wenn Du mehr über Deine Feinde erfährst, wirst Du die Oberwelt von den aufsteigenden Bedrohungen befreien.

Der neue Trailer zeigt nicht nur mitreißende Cinematics, sondern gibt auch erste Eindrücke zum spannenden Schlachten-Gameplay. Falls Dich jetzt die Neugierde gepackt hat und Du noch mehr über die Welt von Minecraft Legends erfahren möchtest, bleib gespannt. Schon bald erfährst Du weitere Infos und Details zu der komplexen Welt von Minecraft Legends. Du wirst außerdem mehr darüber lernen, was alles nötig ist, um die grüne Oberwelt zu beschützen.

Wirf bis zum nächsten Update am besten einen Blick in das erste Minecraft Legends Entwickler-Tagebuch. Hier erfährst Du mehr über die interessanten Hintergrund-Infos über den Prozess der Spiele-Entwicklung, lernst einige der Entwickler*innen kennen und erfährst, welche wichtige Rolle Dachse für das Schicksal der Oberwelt spielen.