PM: Minecraft Legends ist da: Vereine die Oberwelt und schlage die Piglins in die Flucht (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Minecraft-Spieler*innen aufgepasst, endlich ist es so weit! Minecraft Legends ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, als Teil des Game Pass und via Xbox Cloud Gaming erhältlich. Außerdem kannst Du Minecraft Legends auf ausgewählten Samsung Smart TVs im Gaming Hub ausprobieren – ganz ohne Konsole!

Mojang Studios und Blackbird Interactive haben über vier Jahre lang mit vollem Einsatz an diesem Projekt gearbeitet und wir freuen uns sehr, es mit Dir und der Welt zu teilen.

Im Laufe dieser Jahre haben wir mit der Entfernung, unterschiedlichen Zeitzonen, der Pandemie sowie einer neuen hybriden Arbeitsweise gekämpft. Dabei haben wir viel darüber gelernt, was es bedeutet, „ein Minecraft-Spiel“ zu produzieren. Denn Minecraft Legends ist in seiner DNA immer noch Minecraft: Deine Entscheidungen formen die Welt vor Dir, die voller Überraschungen und Charme im kultigen Klötzchen-Stil steckt. Doch es ist auch anders als Minecraft. Es war eine große Herausforderung, ein Spieluniversum, das die Spieler*innen so gut kennen, so zu gestalten, dass es völlig überraschend und gleichzeitig ganz vertraut anmutet.

In Minecraft Legends sind die Spieler*innen die tapferen Held*innen, die eine Piglin-Invasion abwehren und die friedlichen Bewohner*innen der Oberwelt vor Gefahren beschützen. Überall in der einst harmonischen Welt sind Nether-Portale aufgetaucht, die Netherrack verbreiten und aus denen Horden von Piglins strömen. Es liegt an Dir, den Angriff gegen die Eindringlinge zu koordinieren, bevor alles von der Korruption verschlungen wird! In diesem Spiel werden Mobs, die Du im Original-Minecraft normalerweise bekämpfen oder meiden würdest, zu Deinen Verbündeten und kämpfen an Deiner Seite. Die Handlung von Minecraft Legends ist eine Geschichte, die schon seit endlosen Zeiten in der Oberwelt erzählt wird – wer kann also sagen, ob sie wahr ist oder nicht? Es liegt an Dir, die Legende zu erforschen und Deine eigene Theorie aufzustellen.

In Minecraft Legends wirst Du zum*zur Held*in! Deine Aufgabe ist es, die Führung Deiner Kreaturen zu übernehmen. Und tatsächlich sind Deine Verbündeten besser gegen die Piglins gewappnet als Du selbst. Gemeinsam verteidigt Ihr Dörfer, zerstört Piglin-Basen und vieles mehr, um die Verderbnis der Piglins in den Nether zurückzudrängen. Die verschiedenen Verbündeten verfügen über unterschiedliche Stärken und Schwächen, die Dir einen Vorteil im Kampf verschaffen können.

Wie in Minecraft üblich, solltest Du darauf achten, dass Dir die Ressourcen nicht ausgehen, damit Du weiterhin Verbündete spawnen und defensive oder offensive Strukturen bauen kannst. Die Erkundung der Oberwelt ist ebenfalls wichtig: So triffst Du neue Freund*innen, entdeckst weitere Ressourcen und findest sogar Schätze! Außerdem erlebst Du jedes Mal, wenn Du die Kampagne durchspielst, eine neue Oberwelt – denn bei jedem Durchspielen wird eine neue einzigartige Karte generiert.

Die Geschichte von Minecraft Legends erlebst Du im Kampagnen-Modus. Hier kämpfst Du allein oder mit bis zu drei Freund*innen, um die Oberwelt zu retten. Im Koop-Modus teilst Du Dir Deine Ressourcen zwar mit den anderen Spieler*innen, doch jede*r sammelt Ressourcen und baut neue Gebäude für sich selbst. Da der Schwierigkeitsgrad nicht durch die Anzahl der Spieler*innen beeinflusst wird, ist es gemeinsam leichter, gegen die Piglin-Invasion zu bestehen.

Falls Dir der Sinn nach einer kompetitiven Herausforderung steht, kannst Du im PvP-Modus gegen Deine Freund*innen antreten. In öffentlichen Matches wirst Du einem von zwei Teams mit jeweils vier Spieler*innen zugeteilt. Gemeinsam müsst Ihr Eure Basis beschützen und gleichzeitig einen raffinierten Plan aushecken, um den gegnerischen Stützpunkt zu zerstören. Das Team, das als erstes die gegnerische Basis zerstört, gewinnt. Vergiss aber nicht, dass Ressourcen auch im PvP ebenfalls wichtig sind und geteilt werden. Also stelle sicher, dass Du zeitnah die Karte erkundest und die besten Punkte zum Sammeln kennst.

Die Lost Legends sind eine weitere Möglichkeit, in die Welt von Minecraft Legends einzutauchen, sobald Du die Kampagne abgeschlossen hast – abgesehen davon, dass sich ein Rerun der Hauptstory immer lohnt. Lost Legends sind monatliche Herausforderungen, die Du ohne zusätzliche Kosten herunterladen kannst, um Deine Fähigkeiten in einzigartigen Szenarien zu testen. Wie im Hauptspiel kannst Du dort mit bis zu drei Freund*innen im Koop-Modus spielen. Sobald Du gewinnst, erhältst Du die exklusive Belohnung des jeweiligen Monats!

Wenn Du Dich sofort beweisen willst, haben wir gute Neuigkeiten für Dich: Die erste Lost Legend ist bereits verfügbar! In Portal Pile musst Du Dein Dorf vor 20 Wellen immer stärker werdenden Piglins beschützen. Wenn der Dorfbrunnen nach dem Angriff noch steht, gewinnst Du (und Deine Freund*innen, wenn sie sich dem Kampf anschließen) die exklusive Portal Buster-Rüstung für Deine Spielfigur. Doch Vorsicht: Dies ist eine sehr schwierige Herausforderung – ein harter Kampf steht zwischen Dir und der lukrativen Belohnung.

Beim Kauf von Minecraft Legends hast Du die Wahl: Hole Dir das Basisspiel mit der Standard Edition für 39,99 Euro oder schnapp’ Dir die Deluxe Edition für 49,99 Euro, die neben dem Basisspiel ein Deluxe Skin Pack enthält. Du kannst das Deluxe Skin Pack auch separat erwerben, in der Deluxe Edition sparst Du aber.

Der Marketplace von Minecraft Legends ist der Ort, an dem Du zusätzliche, kuratierte Inhalte für Dein Spiel erhalten kannst, die von den Entwickler*innen der Community und von Blackbird Interactive erstellt wurden. Im Moment ist die Auswahl auf Held*innen- und Reittier-Skins beschränkt, aber in Zukunft werden wir neue Inhalte – namentlich Mythen – veröffentlichen, die neue DLCs, Minispiele und mehr beinhalten. Schaue auf unbedingt regelmäßig hier oder im Ingame-Marketplace vorbei und erfahre mehr zu kommenden Inhalten.

Minecraft Legends ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, als Teil des Game Pass und via Xbox Cloud Gaming erhältlich und steht zudem auf ausgewählten Samsung Smart TVs zum Anspielen bereit. Du willst mehr über Minecraft Legends erfahren? Dann folge @legends_game auf Twitter und schaue regelmäßig auf Minecraft.net vorbei.