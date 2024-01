Minecraft: Verfilmung mit Jack Black in einer der Hauptrollen

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Minecraft ab 25,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Branchenmagazin Deadline hat in Erfahrung gebracht, dass der Hollywooddarsteller Jack Black die Rolle des Steve in der kommenden Minecraft-Verfilmung übernehmen wird.

Neben Jack Black ist bereits Jason Momoa in einer weiteren Hauptrolle verpflichtet, der zurzeit in den Kinos in Aquaman 2 – Lost Kingdom zu sehen ist. Weitere Darsteller sind die weniger bekannten Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen und Danielle Brooks. Die Regie übernimmt Jared Hess, bekannt durch seine Filme wie Napoleon Dynamite oder Nacho Libre.

Die Verfilmung des Kultspiels von Markus Persson ist bereits seit 2014 in Planung, wurde aber immer wieder durch viele Faktoren wie beispielsweise der Coronapandemie und den Streik der Darsteller und Autoren in Hollywood zurückgeworfen.

Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt, außer dass eine Heldengruppe den bösen Ender-Drachen besiegen soll, der dabei ist, die Welt von Minecraft zu zerstören. Laut IMDB soll der Streifen am 4. April 2025 in den Kinos starten.