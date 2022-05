Eine Frage der Seele

Teaser Es gibt viele Souls-Spiele, aber dürftet ihr nur eines wählen und alle anderen würden danach aus dieser Realität gelöscht, welches wäre es?

Der größte Einzelanteil an Stimmen entfällt auf "Ich mag Spiele dieser Art nicht" mit 37 Prozent der Stimmen, doch das sollte nicht vom umgekehrten Schluss ablenken: Trotz der Ansprüche der Souls-Titel an die Spieler haben fast zwei Drittel (circa 63 Prozent) der Umfrageteilnehmer Berührungspunkte mit Soulsborne-Spielen gemacht. Und diese Begegnung mit dem Spielprinzip lief dergestalt ab, dass sie einen Favoriten gekürt haben.

Der Sieger ist dabei deutlich Elden Ring (im Test, Note 8.5). Der jüngste Open-World-Ableger des Genres aus dem Hause FromSoftware konnte über ein Viertel der Gesamtstimmen auf sich vereinen (27 Prozent). An zweiter Stelle kommt seiner Plattform-Exklusivität zum Trotz mit Bloodborne mit 11 Prozent an Stimmen und der letzte Platz auf dem Siegertreppchen geht an Dark Souls (im Redi-Rumble: Bloodborne vs Dark Souls).



Ich mag Spiele dieser Art nicht 37% Elden Ring 27% Bloodborne 11% Dark Souls 8% Dark Souls 3 4% Demon's Souls (Original oder Remake) 4% Sekiro 4% Dark Souls 2 3% Ein Souls-like eines anderen Studios 3%

Bald ein Vierteljahr ist seit dem Release von Elden Ring vergangen. Viele Tode, ein paar Quests vollendende Patches und 13,4 Millionen verkaufte Exemplare später wird es nun Zeit für die Frage der Frage für alle Souls-affinen: Welcher Soulsborne-Titel ist die crème de la crème? Verratet es uns, in dem ihr in der unten eingebundenen Umfrage eure Stimme abgebt. Begründet euren Favoriten gerne in den Kommentaren oder hinterlasst hilfreiche Diskussionsanstöße wie "Ich kenne Soul, aber was für ein Musikgenre ist denn bitte Soulsborne?" und "FromSoftware stinkt!".

Die heutige Sonntagsfrage war eine Anregung aus der Community, genauer gesagt vom User Vampiro. Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie Vampiro eigene Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.