Elden Ring Test+

Teaser From Software siedelt sein neues Werk nach Dark-Souls-Art erstmals in einer offenen Welt an. Gelingt dem Studio, die etablierte Formel gewinnbringend in eine Open World umzusiedeln?

Jede Klasse besitzt nicht nur eigene Ausrüstung, sondern auch der Anfangslevel unterscheidet sich. Das macht erste Stufenaufstiege bei niedrigstufigeren Startcharakteren günstiger.

Zehn Klassen sollt ihr sein

Nach einem Schildkonter verlieren Gegner oft so viel Ausdauer, dass sie ihre Haltung komplett verlieren und ihr einen kritischen Angriff auslösen könnt.

Neue Tricks

Kriegsasche wird teils auch von starken Gegnern in der Welt verloren. Ich habe einer Sense eine Gravitationskraft verliehen, mit der ich Gegner zu mir heranziehen kann.

Hast du Asche in den Taschen...

Geister sind beim Solo-Spiel eine enorme Hilfe. Auch die Vielfalt an beschwörbaren Helfern ist super. Einen neuen Geist zu erbeuten, hat mich stets gefreut.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobal.2016 erschien mit Dark Souls 3 (im Test, Note 8.5 ) das letzte RPG nach Souls-Formel von From Software, war doch das 2019 veröffentlichte Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note 8.5 ) ein beinhartes Action-Spiel ohne die Möglichkeit, die Herausforderung durch Aufleveln anzupassen. Nun ist es wieder soweit und das japanische Studio meldet sich mitzurück. Bei Kampfsystem, spannenden Bosskämpfen und kreativem Gegner Design machte ich mir persönlich als Souls-Fan keine Sorgen. Doch hatte ich nie ein Problem damit, wie der japanische Entwickler seine Welten aus mehr oder weniger offenen Arealen zusammenstückelt und so doch sehr ausladende Spielbereiche schafft, die dennoch randvoll mit Geheimnissen und oft auch Details sind, deren Deutung für das große Ganze der Spielwelt ganze Youtuber-Karrieren befeuert. Nun sollte es für Elden Ring jedoch eine Open World sein. Hier zeigen die Entwickler teils ein sehr richtiges Gespür bei der Gestaltung, befüllen die riesige Welt aber nicht immer packend.Fangen wir zunächst bei der Geschichte an. Die Handlung spielt in den sogenannten Zwischenlanden, wo alles eine Zeit lang wohl ganz super war unter Königin Marika und dem Segen des goldenen Erdenbaums, der von fast überall in der Welt gut sichtbar in den Himmel ragt. Dann allerdings wurde der Eldenring zerstört, irgendwer tötete einen der Halbgötter, den direkten Nachkommen Marikas und die Königin selbst verschwand. Das führte zu Chaos, die anderen Halbgötter schnappten sich je ein Fragment des Eldenrings und bekriegten sich. Nun ist es an den Befleckten, die einst aus dem Land verstoßen wurden, alles ins Reine zu bringen, denn sie sehen goldene Linien, die „Gnade“, die sie führt, um den Eldenring wieder zusammenzusetzen und Eldenfürst zu werden. So die einführende Standbild-Cutscene.Gerade zu Beginn wurde damit geworben, dassan der Geschichte beteiligt war. Der war allerdings für die Lore der Welt und ihre Hauptfiguren verantwortlich, die eigentliche Ausarbeitung von Figuren und Handlung lag wieder bei Serienschöpfer. Alles weitere müsst ihr daher in typischer From-Software-Manier über Item-Beschreibungen und NPC-Dialoge zusammenstückeln. Lange ergibt das wiederum nicht viel Sinn, weil ihr Vokabeln wie „die Zertrümmerung“ erst mit der Zeit versteht. Auch was euer großes Ziel, den Eldenring, nun so besonders macht, wird euch nicht direkt zu Beginn auf die Nase gebunden. Ich mochte es schon bei den anderen Spielen des Studios, mir so die Zusammenhänge zu erschließen, allerdings könnt das alles genauso gut ignorieren und euch nur in den knackigen Kämpfen austoben.Zu Beginn des Spiels habt ihr die Wahl aus zehn Klassen: Vagabund, Krieger, Held, Astrologe, Prophet, Bekenner, Dieb, Samurai, Gefangener und schließlich Bettler. Die entsprechen Archetypen von Kämpfern mit Zwei Waffen ohne Schild über schwer gerüstete Recken bis hin zu Zauberern, die entweder auf Magie mit Zauberstab oder sogenannte Anrufungen (entspricht den Wundern aus Dark Souls) mit Fokus setzen. Einen Pyromanten gibt es dagegen nicht in der Startaufstellung, sodass ihr im Spielverlauf erst Feuerzauber finden müsst, die in Elden Ring ebenfalls zu den Anrufungen gehören.Das Charaktersystem ist aber wie schon in Dark Souls sehr flexibel. Ihr könnt also wie ich mit einem Zauberer starten, der schon mit starken Fernkampfattacken startet und seine schwächliche Konstitution und fehlende Stärke durch entsprechendes Leveln ausgleichen. Zu den Änderungen im Detail gehört, dass die Zahl der Mali gewachsen ist. So gibt es neben unterschiedlich schweren Vergiftungen, Blutungsschaden und Frost noch andere wenig hilfreiche Zustände wie Schlaf und Wahnsinn, vor denen ihr euch hüten müsst, mit denen ihr aber auch den Gegnern zusetzen könnt. Dabei gibt es nicht für jeden Zustand einen einzelnen Resistenzwert, die werden stattdessen in vier Werten gruppiert: Immunität, Robustheit, Fokus und Lebenskraft .Die Vielfalt des Movesets bei den Waffen ist wieder eine Wucht: Je nachdem, ob ihr leichte oder schwere Schläge aus dem Stand, beim Rennen oder nach einer Rolle auslöst, schwingt eure Figur schön animiert Klinge, Hammer oder Speer anders. Hier zu verinnerlichen, wann eine Waffe geschwungen und wann gestoßen wird, kann über Leben und Tod entscheiden. Neue Features runden das Kampfsystem weiter ab.Eine gewisser neuer Move, den ihr standardmäßig beherrscht, wurde schnell mein Favorit: Der Schildkonter. Ein starker Angriff nach einem Schildblock löst einen mächtigen Schlag aus, der sich fatal auf die Ausdauer des Gegners auswirkt. Das betäubt Standard-Gegner nach ein, zwei Treffern, worauf es schön einen kritischen Angriff setzt. Diese Gegenaktion ist etwas langsam, aber als ich erstmal das Timing drauf hatte, wirkte der Schildkonter auf mich sogar übermächtig, da das Zeitfenster zum Auslösen viel großzügiger ist, als das für die herkömmliche Parade.Wie sehr sich doch mein Spiel durch den die neue Sprungfunktion änderte, hat mich überrascht. Die ist immer wieder nützlich, um die Umgebung auszunutzen und sich so einen Moment Ruhe zu verschaffen. Aber auch Sprungattacken sind sehr nützlich, die teils mehr Schaden anrichten und ebenfalls den unsichtbaren Ausdauer-Wert des Feindes ordentlich zu senken scheinen. Das ebenfalls neue Schleichen nutze ich dagegen nur ab und zu, um mit einem Vorteil in einen Kampf zu starten oder allzu gefährliche Gegner ganz zu umgehen.In Truhen und bei Händlern bekommt ihr Kriegsaschen. Damit könnt ihr euren Waffen bequem Talente genannte Spezialangriffe verleihen. Ebenfalls habt ihr beim Verwenden einer Asche am Ort der Gnade (an dem ihr auch das Inventar verwaltet und euren Level gegen Runen erhöht und die ihr über die Karte als Schnellreisepunkte anwählt) die Option, die Eigenschaften einer Waffe zu ändern, sodass ihr Schadenswert beispielsweise stärker mit bestimmten Attributen steigt oder sie Element-Effekte erhält. Solche Eingriffe kosteten in Dark Souls Schmiedematerialien, in Elden Ring sind die Aschen dagegen unendlich oft anwendbar, sodass dem Experimentieren keine Grenzen gesetzt sind.Manche Kräfte der Kriegsaschen lassen euch lediglich gewisse Schlagkombinationen durchführen, mit anderen erzeugt ihr ein Gravitationsfeld, mit dem ihr Gegner anzieht, wieder andere lassen euch eine Welle verschießen, die Blutungen auslöst. Das meiste davon habe ich nach dem Ausprobieren wieder weggelegt. Doch später fand ich Aschen, die ich mit großem Genuss häufig einsetzte. Allen voran den Spektralspeer, mit dem ich für erstaunlich wenige Fertigkeitspunkte (die blaue „Magie-Leiste“) wunderbar Gegner aus großer Entfernung anlocken und mit direkten Treffern die Ausdauer massiv senken konnte (ihr erkennt langsam meinen Modus Operandi). Die neuen Möglichkeiten kommen jedoch mit einem noch ausgelasteterem Gamepad daher. Konntet ihr früher mit einem einfachen Tastendruck ändern, ob ihr die Waffe mit einer oder beiden Händen haltet, müsst ihr dafür nun umständlich Dreieck gedrückt halten und mit den Bumpern durchschalten, was im Eifer des Gefechts auch nach über 30 Stunden ab und zu nicht so funktionierte, wie gewollt. Das ist aber nötig, wenn ihr den Effekt der Waffe in eurer rechten Hand nutzen wollte, da sonst standardmäßig der in der Schildhand ausgelöst wird (vielen Schild starten mit der Fähigkeit „Parade“). Ihr könnt das aber umgehen, wenn ihr ein Schild ohne Talent ausrüstet.Es gibt aber noch einen anderen Typ Asche: Geisteraschen erhaltet ihr früh im Spiel von einem NPC. Die werden wie Items benutzt und beschwören gegen eine gewisse Zahl an Fertigkeitspunkten Unterstützung im Kampf, sofern ihr in einer dafür zugelassenen Zone seid, die durch ein Grabstein-Icon am linken Bildrand markiert wird. Viele Teile der Spielwelt und die Bosskampf-Arenen sind solche Zonen. Es gibt diverse Geister von Gegnern im Spiel und gewissen Helden zu finden, die im Kampf je nach Stärke gut austeilen, den Boss von euch ablenken oder auch Mali wie Vergiftungen bei eurem Widersacher auslösen können. Das macht sie zu einer schön ins Abenteuer integrierten großen Hilfe für Solo-Spieler, da ihr sie sogar in Verbindung mit NPC-Phantomen benutzen dürft (wenn ihr dagegen einen anderen Spieler für Koop beschwört, sind Geister nicht mehr verfügbar). Zu mächtig sind sie auch nicht, da ihr nur einen Geist pro Kampf beschwören dürft und auch keinen neuen rufen könnt, falls der vom Gegner besiegt wird.