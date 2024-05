Hier spielt die Musik?

Teaser Spielmusik wird immer öfter für Fans auf CD und Vinyl gepresst oder gar von Orchestern aufgeführt. Andere wollen sie nicht einmal im eigentlichen Spiel hören.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diesmal gilt mein Dank TheRaffer und Christian Burtchen, die den Anstoß für die heutige Sonntagsfrage in der Kommentarspalte unter der jüngsten Ausgabe der Kolumne Burtchens Bewusstseinsstrom gaben.

Der Autor dieser Zeilen holt sich regelmäßig grandiose Spielsoundtracks von Klassikern wie Silent Hil 2 und Shadow of the Colossus oder Indies wie Boyfriend Dungeon und Signalis auf die Ohren. Für ihn wäre beispielsweise ein jüngst wieder ausgegrabenes Max Payne 3 ohne seine Noise-Klänge der Band Health immer noch ein großer Spaß (zumindest wenn nicht gerade furchtbare Dinge in Cutscenes passieren), aber atmosphärisch wäre es so viel ärmer.

Anderen geht es ganz anders, wie er eben jüngst in den Kommentaren unter besagter Kolumne lesen konnte. Daher fragen wir diesmal, wie viele von euch die Musik in Spielen schonmal ganz abdrehen. Verratet gerne in den Kommentaren mehr dazu; ob ihr zum Beispiel eher bei Retro-Titeln in Versuchung kommt, sie stumm zu schalten oder gerade bei diesen die nostalgischen Klänge wichtig sind. Oder vielleicht sind es auch eher mechanische Titel wie Roguelites, Strategie- oder Rennspiele, bei denen ihr lieber eine eigene Playlist laufen lasst, statt immer wieder denselben Stücken zu lauschen?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.