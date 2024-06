Die Nicht-E3 ist da

Teaser Anfang Juni stehen wieder diverse Präsentationen zu künftigen Spielen an. Welche davon interessiert euch besonders?

Erst diese Woche haben bereits Sony und Konami in Stream-Präsentationen einen Ausblick auf kommende Spiele gegeben, doch das ist erst der Anfang. Früher ballten sich die großen Publisher-Shows im Zuge der E3 Anfang Juni. Die Messe gibt es nicht mehr, aber immer noch eine ganze Reihe Streams zu neuen Spielen im diese Zeit herum, die durch das Bühnen-Event Summer Game Fest eingeläutet werden (das ebenfalls als kleine Messe in den USA stattfindet). Ubisoft, Nintendo, die um Activision Blizzard angewachsene Xbox-Division von Microsoft werden im Juni einen Ausblick auf ihre kommenden Titel geben und dazu gibt es diverse weitere Streams zu großen und kleinen Indie-Titeln.

Die heutige Sonntagsfrage lautet daher: Welche dieser Präsentationen verspricht für euch persönlich am spannendsten zu werden?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.