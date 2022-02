Elden Ring Preview+

Teaser Wir konnten sechs Stunden lang Auflagen die offene und tödliche Welt von Elden Ring erforschen. Dabei hat sich einiges seit dem Netzwerk-Test verändert.

Die Propheten-Klasse setzt anfänglich auf Wunder, allerdings könnt ihr wie von Dark Souls gewohnt eure Klasse frei in eine andere Richtung entwickeln.

Klassenfahrt

Ein tödliches Geschenk

Durch goldene Partikel machen Orte der Gnade (das Äquivalent der Leuchtfeuer) auf sich aufmerksam. Habt ihr sie aktiviert, formen sie manchmal einen Bogen, der euch in die Richtung interessanter Punkte weist.

Habt Gnade!

Die Bekehrer-Klasse startet ebenfalls mit Wundern in der Startausrüstung, hat aber auch gute offensive Fähigkeiten.

From Software, Begründer des Soulslike-Genres, ging beim letzten Werk Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note 8.5 ) andere Wege: Zum einen gab es in Sachen Setting nun Dark Fantasy in fernöstlicher Kulisse, zum anderen war der namensgebende Krieger als Charakter vorgegeben und somit entstand ein knallhartes Action-Spiel statt eines knallharten RPGs. 2022 erscheint also mitdas erste Rollenspiel der Spieleschmiede aus Tokio seit dem anno 2016 erschienenen Dark Souls 3 (im Test, Note 8.5 ).Bekanntermaßen wird Elden Ring aber auch das erste Souls-Spiel der Macher rund um Chef, das statt mehrerer verbundener offener Gebiete eine typische Open World bietet. Im selben Zug könnt ihr erstmals reiten und springen. Mehrere Wochen vor Release hat Publisher Bandai Namco die Gelegenheit gegeben, gänzlich frei die Spielwelt zu erkunden. Nur der zeitliche Rahmen von maximal sechs Stunden über alle Speicherstände war vorgegeben. Das Startgebiet ist dabei zwar aus dem geschlossenen Netzwerk-Test bekannt, doch es gab auch einiges Neues zu entdecken – zumal ich nun ganz neue Orte erreichen konnte.Zuerst begrüßt mich wieder der Klassen-Auswahl-Bildschirm. Schon hier gab es Veränderungen: Den Blutwolf konnte ich im Kader der nunmehr zehn wählbaren Startklassen nicht finden. Dafür steht mit der Samurai-Klasse eine andere Art gerüsteter Krieger zur Verfügung. Ich entscheide mich für den Bekenner.Wie das Standbild-Intro erklärt, ist der Eldenring zerbrochen und zu allem Übel Obergöttin Marika tot. Ihre Halbgott-Abkömmlinge führen Krieg um die Bruchstücke und so werden Befleckte geweckt, die von der “Gnade” genannten magischen Kraft auserwählt werden. Ein paar Poster-Boys und -Girls der Tarnished werden beweihräuchert, dann fällt dem Erzähler ein, dass es da auch so einen Underdog gibt, von dem kein Mensch je gehört hat. Dafür besitzt er die unschlagbare Begabung namens Hauptcharakter-Syndrom. Die Sache ist also schon geritzt, sofern ihr nur bereit seid, an eurem Können zu feilen, die Welt zu entdecken sowie hin und wieder vernichtende Rückschläge zu erleiden.Letzteres demonstriert der neue Einstieg: Gewitter zucken am Himmel, als ich über eine Holzbrücke zu einem Platz komme. Ich habe durchs Durchschalten der angelegten Ausrüstung gelernt, dass es sich bei der Bekenner-Klasse um eine mit Schild und Schwert noch mehr auf physischen Schaden getrimmte Variante des auf Wunder setzenden Propheten handelt. Das muss auch schon reichen, denn der erste Boss springt mir vor die Füße: der sogenannte Spross, eine Art Frankenstein-Krabbe aus Körperteilen und Felsen. Es gab kein Tutorial und, viel wichtiger, noch keine Heiltränke. Mein Bekenner kennt zwar ein Wunder zur Heilung, doch die Angriffe des Feindes richten riesigen Schaden an. Ich sterbe, es kommt eine Schwarzblende und das Erwachen in der Tutorial-Krypta. Willkommen bei Elden Ring! Diese anfängliche Taufe durch Demütigung wird Kennern von Demon’s Souls wohlig vertraut vorkommen – andere verlässt hier vielleicht schon die Muse und sie widmen sich aufbauenderen Dingen.Wie in Dark Souls üblich konnte ich bei der Charaktergenerierung ein Geschenk aussuchen. Ich entscheide mich für einen einmalig verwendbaren Schlüssel für Geheimnisse. Die erste Überraschung: Bereits am Ausgang des optionalen Tutorials erwartet mich die erste Imp-Statue, deren magische Wand ich mit dem Schlüssel auflöse. Die zweite: Statt ein paar 08/15-Räumen mit Schätzen wartet jenseits einer ersten Giftgrube eine gigantische Rampe, auf der eine meterhohe Statue eines Streitwagens auf Stachelrädern auf und nieder fährt. Natürlich ist die Berührung für meinen Anfangscharakter sofort tödlich, natürlich erscheinen Gegner in den Nischen am Rand der Rampe, in denen ich sicher bin. Als ich unten ankomme, führen zwei scharfe Rechtskurven und eine nächste Rampe noch tiefer.Anhand der Vertiefungen kann ich sehen, dass der Streitwagen bestimmt nun jene zweite Rampe hinunterfährt, sobald ich sie betrete. Ich warte, bis er von unten wieder umdreht, um ganz hoch zu fahren, und spurte um die Ecke. Ich denke in der Sicherheit der nächsten Nische, mit meiner Erfahrung aus den vorigen Souls-Teilen, ich habe die Gemeinheit dieses Abschnitts damit entschärft. Dann spurte ich raus und erkenne zwei Dinge: Mein Gehör verrät mir, dass der Streitwagen auf dieser Rampe schneller am Punkte ist, wo er umkehrt. Meine Augen zeigen mir, dass der nächste Abschnitt eine Brücke ohne sichere Nische ist...Ein paar Versuche vom letzten Leuchtfeuer – äh Ort der Gnade aus später erkenne ich, dass es nicht nur eine Frage des Timings ist. Ohne hier zu viel zu verraten, nutze ich den Aufbau des Levels für mich und bekomme so einen großen Vorsprung, sodass ich es sicher über die Brücke schaffe. Fieberhaft suche ich nach dem Ende dieser Tortur. Ganz leise meine ich, die Teufel von From Software lachen zu hören. Ich stehe nach einer Linksbiegung an einer Kreuzung. Weder an der tiefer ins Dunkel führenden linken Rampe, noch an der aufwärts führenden rechten Rampe ist ein Ende in Sicht. Ich höre die mich peinigende Falle nahen und renne nach rechts. Auch nach einer weiteren Rechtsbiegung sehe ich kein Ende, nur deutlich mehr erscheinende Gegner, die mich mit Vorliebe aus den Nischen treten wollen, doch ich sterbe von Messerträgern umringt wie Caesar. Meine Souls-Reflexe melden sich, ich will gegen diese Wand laufen, bis die Wand umfällt. Allerdings ging schon über eine halbe Stunde ins Land, ohne dass ich auch nur das Startgebäude verlassen hätte!Ich beschließe einen Neustart mit der Klasse des Astrologen. Auch er wird vom Spross überrollt, erwacht in der Tutorial-Höhle nun mit drei Lebenstränken und einem Mana-Bräu und geht an die frische Luft. Zeit, die Welt zu erkunden! Der erste Ort der Gnade draußen ist direkt vor meinen Füßen. Ein Lichtbogen breitet sich davon aus, der laut Tutorial-Textbox den Weg zu wichtigen Punkten weist. In der Grafik ist schwer auszumachen, wohin der Lichtbogen zeigt, aber auf der Karte ist die angewiesene Richtung deutlicher angezeigt. Ich lasse den überzogen starken goldenen Reiter direkt vor dem Startpunkt – Dennis’ Erzfeind in seiner Preview – in Ruhe und gehe zuerst an der Ruine vorbei, auf die mich die Gnade wohl hinweisen wollte. Nachdem ich ein paar streunende Krieger erschlagen habe, gehe ich wieder zurück und halte mich noch mehr an die gewiesene Richtung und finde einen zweiten Ort der Gnade mit einem Händler. Der gibt sogar Tipps, was ich kaufen sollte (Crafting-Kit), und kauft von Beginn an unnützen Krempel ab.Ein neuer Pfeil vom Ort der Gnade weist mich in Richtung einer nahen Ruine, bei der sich Feinde niedergelassen haben. Auf dem Weg dahin zieht ein Sturm auf. Die Bäume biegen sich im Wind, ein Hase springt vor mir weg, als ich mich an einen Gegner für einen Stealth-Kill heranschleiche. Die Dynamik bei Tageszeit und Wetter geben Elden Ring eine eigene Stimmung, war doch beides bei Dark Souls in jedem Gebiet fest vorgegeben. Dazu bietet die offene Welt nun mehr Gelegenheiten, bei denen ich zu meiner diebischen Freude Monster und feindliche Ritter aufeinanderhetzen kann.Die Kämpfe fühlen sich fast eins zu eins wie in Dark Souls an, doch allein dadurch, dass ich springen und schleichen kann, bewege ich mich anders durch das Gebiet. Wobei gerade beim Kampf an kleinen Felshängen die KI ihre liebe Mühe hat, mir zu folgen. Rutschen dann beide ab, gibt es nicht nur wildes Gehüpfe, sondern auch die Kamera zeigte teils lieber den Fels in Großaufnahme statt meinen Magier.