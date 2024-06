Der Drache von Dojima geht in Serie

Teaser Amazon Prime Video kündigte noch für diesen Herbst eine Serien-Adaption von Like a Dragon an. Freut ihr euch auf Kazuma Kiryu im Serienformat?

Dazu gab es mal keine Leaks vorab: Amazon Prime Video kündigte diese Woche die Serie Like a Dragon - Yakuza an, die bereits im Oktober und November in zwei Schüben beim Streaming-Anbeiter erscheint. Auch wenn der Titel an den siebten Serienteil angelehnt ist, der den Wandel von Action zur Rollenspiel vollzog, die unter Einbeziehung von Ryu ga Gotoku Studio produzierte Serie wird in sechs Folgen die Handlung des ersten Spiels rund um Kazuma Kiryu nacherzählen.

Erfüllt euch diese Ankündigung mit Vorfreude oder seid ihr skeptisch? Verratet es uns in der Umfrage unten und teilt auch gerne eure weiterführenden Gedanken in den Kommentaren.

