Redi-Rumble: Dark Souls versus Bloodborne

Zwei Redakteure, ein Spiel, viele verbale Schläge unter die Gürtellinie: Die Zutaten für ein Redi Rumble sind simpel, ergeben in Kombination aber ebenso unterhaltsame wie knackige Unterhaltung. Doch für diese Folge wirbeln wir das Konzept etwas durcheinander, denn heute stehen Jörg Langer und Dennis Hilla für ihr persönliches Lieblingsspiel ein und klären ein für alle Mal die Frage: Welcher From-Software-Titel ist der beste?In der einen Ecke steht Jörg, der spätestens seit seinem Letsplay regelrecht begeistert vonist. Nicht nur kommt ihm das langsamere, entspanntere Kampfsystem entgegen. Auch die Dark-Fantasy-Welt trifft genau seinen Geschmack, ebenso wie die Genialität und das Abwechslungsreichtum der Spielwelt.Ihm gegenüber steht Dennis, der Bloodborne zu seinen absoluten Lieblingsspielen zählt. Kein Wunder, punktet der Ausflug nach Yharnam doch durch ein deutlich flotteres Kampfsystem, bei dem es weniger auf Deckung aus mehr auf Reflexe und schnelle Entscheidungsfindung ankommt. Dazu gesellt sich die wunderschöne gotische Spielwelt mit ihre Einflüssen vonDiese Folge von Redi-Rumble ist Teil unserer Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag von. Der erste Ableger der knallharten Rollenspielreihe kam Anfang Oktober 2011 erstmals in hiesigen Gefilden auf den Markt. Wenn ihr noch mehr Inhalte zur Spielereihe von From Software wollt, dann können wir euch Hagens Folge von Serien-Liebe nur ans Herz legen. Hier schlüsselt er auf, was die Spiele so besonders macht. Oder ihr holt den Livestream von Jörg und Hagen mit Dark Souls - Das Brettspiel nach, indem sie drei Stunden mit der Analog-Version verbracht haben.Viel Spaß beim Ansehen!