Elden Ring: Schüttelt Malenia für 450 Euro die Hand

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elden Ring ab 68,84 € bei Amazon.de kaufen.

Wer dem schwierigsten Boss aus Elden Ring (im Test) einmal die Hand reichen wollte, bekommt dazu bald die Gelegenheit – mehr oder minder. Die Rede ist nicht etwa von einem Meet & Greet mit einer Cosplay-Ikone, sondern es geht um neues Merchandise von Publisher Bandai Namco in Zusammenarbeit mit PureArts.

Zum einen wurde eine "lebensgroße" Replik der Armprothese der versteckten und notorisch schweren Widersacherin Malenia vorgestellt, die für 450 Euro im Shop von Bandai Namco vorbestellbar ist. Zum anderen könnt ihr für 180 Euro eine Replik des Helms von Messmer dem Pfähler vorbestellen. Wenn euch letzterer Name nichts sagt, dann weil ihr diesen Feind noch nicht bekämpfen könnt: Messmer ist der neue mächtige Boss, der auf dem Cover der Elden-Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree prangt, die am 21. Juni 2024 erscheinen wird.