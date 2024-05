Welche Konsole gefällt euch am besten?

Teaser Kürt eure Königin der Konsolen: Egal, ob das Spiele-Lineup einen besonderen Platz in eurem Herzen hat oder ihr aus einem anderen Grund eine Heimkonsole am besten findet.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der heutigen Sonntagsfrage könnt ihr euren Favoriten unter den Heimkonsolen küren. Wenn es um den eigenen Liebling geht, gibt es dabei keine besonderen Kriterien. Das kann sich am gesamten Spiele-Lineup festmachen, am Spielgefühl mit dem Controller oder am Design der Hardware. Führt eure Wahl gerne weiter in den Kommentaren aus.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.