Elden Ring: Inoffizieller Lore-Bildband als Limited Edition bestellbar

Der YouTuber und Autor Geoff Truscott, auch bekannt als Smoughtown, hat in Zusammenarbeit mit dem irischen Verlag für hochwertige Bücher und Kunstdrucke Tune & Fairweather einen über 500-seitigen Bildband zu Elden Ring herausgebracht. Truscott ist bekannt für seine akkurate Auseinandersetzung mit den Hintergrundgeschichten und allgemein der Lore unterschiedlicher Computer- und Videospiele.

Das üppig bebilderte Buch mit dem Titel Grace Given: The Mythology of Elden Ring hat offiziell keine Verbindung zu FromSoftware oder Bandai Namco, handelt sich also um eine inoffizielle Publikation. Darin wirft Truscott einen genaueren Blick auf die Background-Story, die Lore und die zugrundeliegende Mythologie hinter dem Open-World-Soulslike, die in Kooperation zwischen Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin entstanden sein soll. Das Werk erscheint in drei unterschiedlichen Editionen, die sich alle im hohen Preissegment bewegen.

Die sogenannte Collector's Edition ist für 250 Euro zu haben. Die noch aufwendiger gestaltete und limitierte Edition kann für 700 Euro erworben werden. Dabei werden die exklusive Papierqualität, die Golddrucke und die Seidenstickereien des hochwertigen Einbandes samt Edelschuber besonders hervorgehoben. Die teuerste Variante ist die sogenannte Benefactor Edition, die ebenfalls Echtleder, hochwertige Hölzer und eingearbeitetes Gold bieten soll. Auch wird in dieser noch strenger limitierten Edition, die mit 1.000 Euro zu Buche schlägt, der Käufer in den Credits des Buchs mit Namen abgedruckt. Die Bücher lassen sich ab sofort vorbestellen, wobei die Benefactor Edition nach dem 10. August 2024 nicht mehr bestellt werden kann.

Geliefert werden sollen die oppulenten Bände laut eigenen Angaben des Verlags irgendwann im ersten Quartal des Jahres 2025. Weitere Details, Fotos und Einblicke in die Bücher samt Ausstattung, Beigaben und welche Künstler daran beteiligt waren, könnt ihr der Website des Verlags Tune & Fairweather in den Quellen entnehmen.