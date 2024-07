Das ultimative Duell

Teaser Die heutige Sonntagsfrage stellt die große Eingabegerätfrage.

In der Reihe der ikonischen Gegensatzpaare darf neben David und Goliath sowie Ahab und Moby Dick natürlich ein Duo nicht fehlen: Controller nebst Maus und Tastatur. Schon klar: Was am besten ist, hängt teils auch von der präferierten Spielsituation und der Hardware ab – oder fläzen wirklich viele von euch mit dem Steam Deck auf dem Sofa und haben dabei die Tastatur auf dem Bauch liegen?

Heute geht es aber nicht um bestimmte Fälle oder Abwägungen, sondern ihr sollt euch in der Sonntagsfrage festlegen auf A oder B. Also: Ist in der Regel der Controller Favorit oder doch Maus und Tastatur? Stimmt unten ab! Verewigt euch danach gerne in der Kommentarspalte mit weiteren Details zu eurer Entscheidungsfindung, jedem "ja aber" oder "sowohl als auch" oder Risiken und Nebenwirkungen aus der Packungsbeilige; verweist alternativ auch gerne darauf, warum Flight Sticks und Lenkräder eigentlich die Spielewelt beherrschen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.