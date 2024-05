Blast from the past

Teaser Es gibt viele Wege, Spiele von einst heute zu spielen. Welchen bevorzugt ihr?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wer einen schon häufig erwähnten Klassiker oder einen persönlichen Favoriten aus Jugendtagen heute spielen möchte, hat viele Möglichkeiten dazu. Für die heutige Umfrage machen wir drei grobe Kategorien auf: Original-Hardware (egal an welcher Sorte Bildschirm), Emulator-Software für PCs oder Smartphones sowie dedizierte Hardware mit entsprechendem Emulator (ob nun als Handheld oder als Box mit eigenem Controller oder Anschlussmöglichkeit für die Original-Gamepads). Die Frage lautet diesmal: Welche dieser drei Optionen ist euch die liebste? Zählt die Nähe zur ursprünglichen Erfahrung mehr oder doch der Komfort?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.