Nintendo kündigt Kinofilm zu The Legend of Zelda an

Live-Action-Film von Marvel-Producer

Dieses Jahr brach der Super Mario Bros. Film Animationsfilm-Rekorde, nun soll auch Link den Sprung auf die Leinwand wagen. Wie Nintendo offiziell bekannt gab, wurde der Plan gefasst, The Legend of Zelda zu verfilmen. Anders als beim wohl berühmtesten Klempner der Welt, wird der Zelda-Film nicht animiert, sondern wurde als "Live-Action", also mit Schauspielern vor der Kamera, angekündigt.

Wie bei der erfolgreichen Mario-Verfilmung wird Serienschöpfer Shigeru Miyamoto als Produzent involviert sein. Die mit dem Projekt betraute Produktionsfirma ist Arad Productions von Avi Arad, der schon viele Filme im Marvel-Universum auf den Weg brachte: Von Blade und den ersten drei X-Men-Filmen, über Iron Man, Venom und Morbius bis zu den Spider-Man-Filmen (sowohl die mit Maguire als auch die mit Holland). Aber auch Ghost in the Shell und die Spiele-Verfilmung Uncharted. Gerade letzteres und die Spider-Man-Streifen deuten auf einen anderen Beteiligten am Zelda-Film: Der Film wird zu 50 Prozent von Sony Pictures Entertainment finanziert, die restliche Finanzierung erfolgt durch Nintendo. Informationen zum Inhalt des Films sind in dieser Phase des Projekts noch länger nicht zu erwarten.