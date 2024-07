In The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom spielt ihr nicht nur die Prinzessin

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das kommende The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom ist der erste Serien-Ableger von Nintendo, in dem ihr statt dem Helden Link vor allem die namensgebende Prinzessin von Hyrule spielt (viele Monde zuvor gab es in der Hinsicht bereits das kurios-katastrophale Spin-off Zelda - Wand of Gamelon für Philips CD-i-Konsole, das nicht von Nintendo entwickelt wurde).

Wie sich nun aber zeigt, werdet ihr nicht nur Zelda steuern. User entdeckten den Eintrag zu Echoes of Wisdom in der Datenbank der ESRB, der Alterfreigabeorganisation für die USA. Zur Begründung der Freigabe 10+ wird unter anderem angeführt, auf welche Art und Weise die Spieler gegen Widersacher kämpfen. Daraus geht auch hervor, dass ihr Link steuern werdet und dabei Schwert sowie Pfeil und Bogen einsetzt. Unklar bleibt, ob ihr den beliebten Recken nur im Intro spielen werdet, bevor sich die Rollen von Retter und Geretteter vertauschen, wie bereits im Ankündigungstrailer zu sehen war.

In Echoes of Wisdom setzt Zelda vor allem ein besonderes Hilfsmittel ein: Die namensgebenden Echos. Das sind Abbilder von Objekten oder Lebewesen in der Spielwelt. So kann sie etwa etliche Echos eines Betts stapeln, um Plattformen zu schaffen oder einen Gegner kopieren, damit das Echo für sie kämpft. The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 für Nintendo Switch.