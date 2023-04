The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom Preview+

Teaser Gut sechs Jahre nach Breath of the Wild steht Links neues Abenteuer in den Startlöchern. Benjamin konnte es bei Nintendo für euch anspielen und freut sich nun noch mehr auf den Launch.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Hier lassen die Gegner große Stachelkugeln die Schräge runterrollen. Mit der Zeitumkehr schickt ihr das Teil wie hier zum Absender zurück. Ihr könnt das Ding danach per Synthese auch mit Nahkampf-Waffe oder Schild verbinden.



Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein

Die Raketen könnt ihr auch an euren Schild pappen. Sie zünden dann automatisch zündet, ihr vom Rücken zieht. Das katapultiert euch senkrecht nach in die Luft. Ganz oben konnte ich im Zeitlupenmodus Spezialpfeile auf das Lager regnen lassen.



Haltbarer, vielfältiger, besser

Damit sich die schwebende Plattform nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben bewegt, müsst ihr die Raketen entsprechend schräg an das Teil anpappen. Anders Fluggeräte könnte ihr zusätzlich per Steuerknüppel lenkbar machen.

Zeitmanipulator und Deckenspringer

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Breath of the Wild war gewiss nicht frei von Schwächen, aber für mich dennoch eines der besten und atmosphärischsten Open-World-Spiele der letzten zehn Jahre. Dementsprechend habe ich mich auf Tears of the Kingdom definitiv gefreut, aber ich war auch nicht unbedingt so scharf drauf wie Nachbars Lumpi auf das Shappi-Dinner. Mit dem Hands-on hat sich das geändert, denn, um beim Hundebeispiel zu bleiben, würde ich mich nun gerne am Bein von Tears of the Kingdom reiben, wenn es eins hätte.



Keine Frage, knapp 90 Minuten Hands-on haben noch keinen vollen Überblick ermöglicht, und aufgrund der relativ strikten Vorgaben von Nintendo kann ich nicht mal zu allem etwas sagen, was ich selbst erlebt habe oder an aufschlussreichen Hinweisen in den Menüs oder auf der Map entdeckt habe. Aber ich bin nun äußerst zuversichtlich, dass Tears of the Kingdom selbst den höchsten Erwartungen gerecht werden kann, dem starken Vorgänger mindestens auf Augenhöhe begegnen wird und insbesondere mit Waffen-Synthese und dem kreativen Ultra-Hand-Skill sogar das Zeug hat, Breath of the Wild zu übertreffen. Ich freue mich tierisch drauf! Breath of the Wild war gewiss nicht frei von Schwächen, aber für mich dennoch eines der besten und atmosphärischsten Open-World-Spiele der letzten zehn Jahre. Dementsprechend habe ich mich auf Tears of the Kingdom definitiv gefreut, aber ich war auch nicht unbedingt so scharf drauf wie Nachbars Lumpi auf das Shappi-Dinner. Mit dem Hands-on hat sich das geändert, denn, um beim Hundebeispiel zu bleiben, würde ich mich nun gerne am Bein von Tears of the Kingdom reiben, wenn es eins hätte.Keine Frage, knapp 90 Minuten Hands-on haben noch keinen vollen Überblick ermöglicht, und aufgrund der relativ strikten Vorgaben von Nintendo kann ich nicht mal zu allem etwas sagen, was ich selbst erlebt habe oder an aufschlussreichen Hinweisen in den Menüs oder auf der Map entdeckt habe. Aber ich bin nun äußerst zuversichtlich, dass Tears of the Kingdom selbst den höchsten Erwartungen gerecht werden kann, dem starken Vorgänger mindestens auf Augenhöhe begegnen wird und insbesondere mit Waffen-Synthese und dem kreativen Ultra-Hand-Skill sogar das Zeug hat, Breath of the Wild zu übertreffen. Ich freue mich tierisch drauf!

Zelda - Tears of the Kingdom

Vorläufiges Pro & Contra Enorm vielversprechender "Baukasten" in Verbindung mit dem Ultra-Hand-Skill

Vielfältige Waffen-Synthese, die auch die Haltbarkeit offenbar erheblich erhöht

Audiovisuell wie schon der Vorgänger sehr atmosphärisch

In vielen Bereichen erhöhter Spielkomfort Steuerung/Menüs teils fummelig oder umständlich Aktuelle Einschätzung Tears of the Kingdom ähnelt seinem Vorgänger insbesondere audiovisuell sehr und präsentiert sich damit mindestens genauso atmosphärisch. Die neuen Skills fügen sich alle gut ins Abenteuer ein, erhöhen die Vielfalt von Erkundung und Kämpfen gleichermaßen und reduzieren indirekt den nervigen Waffenverschleiß offenbar massiv. Noch vor der Waffen-Synthese verspricht die Ultra-Hand-Fähigkeit die wichtigste neue Funktion zu sein. Die Qualität der Story ist noch nicht einschätzbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass Tears of the Kingdom etwa daran noch scheitern könnte, stuft Benjamin allerdings als sehr gering ein. Sehr Gut Aktueller Stand Auszug aus finaler Version

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 69,99 (Nintendo Switch) Aktuelle Preise (€):

Ich mag meinen Beruf natürlich auch allgemein sehr, aber manchmal ist er richtig geil. Zum Beispiel in der letzten Woche, als ich es trotz Bahnstreik rechtzeitig nach Frankfurt zu Nintendo geschafft habe, um dortanzuspielen.Selbstverständlich möchte ich euch an meinen Erfahrungen und Eindrücken von Spielwelt, Grafik und insbesondere von den vier zentralen neuen Skills von Spitzohr Link teilhaben lassen. Weshalb mir alle gefallen und weshalb mich insbesondere der Bastelmodus mit der Ultra-Hand-Fähigkeit anmacht, erfahrt ihr im folgenden Text sowie im oben eingebetteten Preview-Video.Insgeheim hatte ich gehofft, dass ich bei Nintendo auch den Anfang von Tears of the Kingdom spielen kann. Nach den – ich nenne sie es zurückhaltenden Tabubrüchen des Vorgängers, hätte ich natürlich nur zu gerne erfahren, ob nun nicht bloß Prinzessin Zelda oder die wieder auftretenden Verbündeten wie Zora-Prinz Sidon oder Gerudo-Herrscherin Riju in den Zwischensequenzen sprechen, sondern ob auch Link selbst den Mund aufmacht. Eine Antwort auf diese Frage kann ich folglich nicht liefern und auch keine Erkenntnisse über die Qualität der Story beim Nintendo-Besuch gewinnen.Dafür aber über die neuen Himmelsinseln, die in Tears of the Kingdom hoch oben über dem Königreich Hyrule schweben, und vor allem über Links vier komplett neuen zentralen Skills. Die meinem Eindruck nach wichtigste und gerade für die teils weit auseinanderliegenden Himmelsinseln am wenigsten erlässliche, ist die Ultra-Hand. Denn allein mit dem Para-Segel ist es im Regelfall unmöglich, von einer Insel auf eine andere zu gelangen. Sinnvollerweise könnt ihr manuell einen Schnellreisepunkt platzieren, falls eine Überquerung mal misslingen sollte.Hinter der Ultra-Hand verbirgt sich zunächst einmal eine Art Kinese-Funktion, mit der ihr verschiedenste Umgebungsobjekte wie explosive Fässer oder Baumstämme in der Umgebung aufheben und durch die Gegend tragen könnt. Alle damit greifbaren Objekte könnt ihr auch frei rotieren und in quasi beliebiger Position an andere kleben. So baut ihr Wasserfahrzeuge wie Flöße, panzerartige Landfahrzeuge oder sogar Flugzeuge, wenn ihr die dafür geeigneten Bauteile habt. Letztere liegen auch mal frei in der Welt herum. Ihr könnt sie aber auch in Form von Kapseln erhalten (und sie so auch im Inventar herumtragen), indem ihr bestimmte Sammelobjekte eintauscht. Zu den Bauteilen zählen ventilatorartige Gebilde, die wie bei einem Hoverboat Vortrieb geben oder auch Raketen für einen kurzen, aber dafür dickeren Wumms – mit zwei Raketen gibt es sogar einen Doppelwumms, der selbst Kanzler Scholz beeindrucken dürfte.So bastelt ihr jedenfalls frei Schnauze allen möglichen Kram zusammen, mitsamt eines Steuerknüppels könnt ihr ein Flügelteil sogar wie einen Düsenjet durch die Luft steuern. Ich könnte jetzt noch etliche weitere Beispiele geben. Klar ist jedenfalls, dass ihr große kreative Freiheiten genießt, die sogar mir großen Spaß machen und eigene Sachen in Spielen basteln, ist eigentlich nicht meins. Ein sehr cooles System jedenfalls, mit dem ich mich am liebsten noch viele Stunden beschäftigt hätte.Im Vorgänger gab es bereits eine große Anzahl unterschiedlicher Waffen und Schilde. So einigen unter euch ging dabei eine Sache auf Dauer ziemlich auf den Senkel: praktisch alles, nicht nur primitive Äste, zerbrechen reichlich schnell. Die Entwickler schaffen diesen Waffenverschleiß nicht ab, aber sie sorgen mit dem Synthese-Skill für Abhilfe. Im Rahmen dessen könnt ihr wirklich jedes Item mit einer eurer Nahkampfwaffen, Pfeilen oder einem Schild verbinden, was gleichzeitig erheblich die Haltbarkeit erhöht. Die Fähigkeit gestaltet dazu durch die sich daraus ergebende riesige Zahl möglicher Kombinationen das Angebot an Waffen erheblich facettenreicher Wer will, pappt sich also auch ein rohes Stück Fleisch auf den Schild. Besonders die Kombis mit den Nahkampfwaffen sind wichtig. Mit einem großen stählernen Stachelball, der wie jedes "synthetisierte" Objekt automatisch in der Größe angepasst wird, baut ihr euch eine Art Morgenstern, der zum Grundschadenswert der Waffe satte 15 Punkte hinzu addiert.Es geht aber nicht nur um Schaden. Andere Kombination ergeben Waffen mit einer höheren Reichweite. Ein bestimmtes Bauteil lässt euer Schwert Feuer spucken, womit ihr sowohl die Gegner als brennbare Objekte wie trockene Gräser oder Holzkisten in Flammen setzt. Aber Vorsicht: die Physik spielt wieder eine merkliche Rolle. Baut ihr das Teil an einen Ast, fängt auch dieser an zu brennen. Interessant wird zu sehen, mit welchen Waffen euch jene Gegner attackieren, die ebenfalls die Synthese beherrschen. Allzu viele davon habe ich in der Demo leider noch nicht erlebt.Unhandlich an der Synthese ist, dass man sie nicht komplett innerhalb des Inventars ausführen kann. Genauso wie die Bautteile in den Kapseln, müsst ihr sie vor also erst mal auf den Boden werfen – also nicht die an gelegte Waffe, sondern das zur Kombination gedachte Objekt. Beim Bogen geht das ohne diesen "Umweg". Dort ruft ihr beim Zielen einfach per Knopfdruck ein Item-Menü auf, um mit den entsprechenden Objekten, Feuer-, Eis- und Explosionspfeile zu bauen oder auch solche, die eine Rauchwolke erzeugen, die bei den dadurch abgelenkten Gegnern einen besonders mächtigen "Heimlichangriff" ermöglichen. Es handelt sich also ebenfalls um ein vielseitiges System, das den Kämpfen sowohl in puncto Dynamik oder auch in Sachen Taktik einen Mehrwert gibt.Die beiden übrigen der vier neuen Fähigkeiten nennen sich Zeitumkehr und Deckensprung. Beides eröffnet euch weitere Optionen bei der Erkundung der Welt. Erstere ist beispielsweise bei Plattformen anwendbar, die von einer der Himmelsinseln stürzen. Ihr könnt dann auf das Ding draufklettern und nur dieses anvisierte Objekt sozusagen in der Zeit zurückspulen. Die Plattform bewegt sich also wieder gen Himmel und ermöglicht euch so den Aufstieg – was aber nur ein von vielen Möglichkeiten ist, die schwebenden Inseln zu erreichen. Die Fähigkeit erweist sich aber auch im Kampf als nützlich. Beispielsweise schickt ihr mit dem Zurückdrehen der Zeit von Gegnern geworfene Felsbrocken zurück zum Absender, wenngleich das in meiner Spielsitzung nur begrenzt viel Schaden anrichtete. Es erweitert dennoch euer Kampfrepertoire und erhöht gleichzeitig die Dynamik der Kämpfe – obgleich ihr dabei die umkehrbaren Objekte zunächst gewissermaßen in der Zeit einfriert.Der Deckensprung ist dagegen nicht direkt im Kampf nützlich. Damit könnt ihr (generell nur von unten nach oben) durch Plattformen, aber auch durch meterdickes Gestein "hindurchtauchen". Wer es geschickt anstellt, kann aber damit auch im Rücken von Gegnern auftauchen und sich so einen Überraschungsmoment verschaffen. Vor allem scheint mir der Deckensprung allerdings wichtig, um an für den Skill geeigneten Punkten eine Alternative zu langwierigen Kletterpassagen zu etablieren, indem ihr durch Höhlendecken direkt zum Gipfel eines Berges aufsteigt. Überall könnt ihr den Deckensprung nicht einsetzen, aber unter anderem auch bei nicht zu weit entfernten, über euch schwebenden Himmelsinseln. Seinen Wert fürs Gameplay muss der Deckensprung aber erst noch beweisen. Als Alternative zum Klettern hat er sich beim Hands-on bereits bewährt, als Alternative zu einem wie auch immer gearteten, per Ultra-Hand gebauten Fluggerät aber allenfalls begrenzt.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)