The Legend of Zelda - Skyward Sword HD Test+

Teaser Das Original war auf die Bewegungssteuerung mit Wii-Fernbedienung ausgelegt. Die HD-Version lässt euch nun auch ganz klassisch mit Controller Zelda retten – doch ist die Umsetzung auch gelungen?

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalBald zehn Jahre ist es her, dassfür die Wii erschien. Es ist das momentan letzte 3D-Zelda vor der Neuausrichtung der Reihe mit Breath of the Wild (im Test, Note 9.5 ), das dem von(dem wegweisenden ersten Zelda in der dritten Dimension) etablierten Strickmuster folgte: Relativ freie Oberwelterforschung gepaart mit einer überwiegend linearen Abfolge von Dungeons, die jeweils stark auf ein neues Ausrüstungsstück fokussiert sind, das Held Link in dem Verließ findet.Nach den 3DS-Remakesundsowie den Remaster-Fassungenundfür die Wii U erscheint nunund macht das Set vollständig. Nun könnte Nintendo – was die 3D-Zeldas betrifft – in Sachen Neuauflagen nur wieder bei Ocarina of Time neu anfangen, solange Breath of the Wild noch zu frisch für ein Remaster ist.Besonders spannend an Skyward Sword HD ist sein streitbarer Ruf unter Fans, der auch auf einige Design-Entscheidungen zurück geht. Zu einem guten Teil hat aber die Steuerung die Gemüter gespalten, die komplett auf Bewegungen mit der Wii-Fernbedienung plus Motion-Plus-Addon ausgelegt war. Skyward Sword HD führt nun eine Controller-Steuerung ...