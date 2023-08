Auf diesen Link kann man nicht klicken!

Switch Wii 3DS NES andere

Teaser Retro Gamer 4/2023 ist das vorletzte Heft, das beim bisherigen Lizenznehmer eMedia erscheinen wird. Während wir schon mit der Arbeit an 1/24 beginnen, findet ihr das aktuelle Heft seit heute am Kiosk.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Highlights von Retro Gamer 4/2023

Die Leseprobe für alle (14 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Ghostbusters (Making of)

(Making of) BC's Quest for Tires (Retro Revival von Harald Fränkel)

(Retro Revival von Harald Fränkel) 1942 (Klassiker-Check von Winnie Forster)

Leseprobe für Premium-User (24 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Ghostbusters (Making of)

(Making of) BC's Quest for Tires (Retro Revival von Harald Fränkel)

(Retro Revival von Harald Fränkel) Stronghold (Historie)

(Historie) 1942 (Klassiker-Check von Winnie Forster)

(Klassiker-Check von Winnie Forster) LOAD "Neues Spiel",8,1

Es gibt neues Retro-Lesefutter, denn Retro Gamer 4/2023 ist eschienen – ob nun als Printausgabe am Kiosk, im Abo oder als e-Paper. Abonnenten sollten ihr Exemplar schon im Briefkasten vorgefunden haben, alle anderen können seit heute im gut sortierten Kiosk ihres Vertrauens zugreifen.Das traurige Highlight kommt gleich im Editorial (auch Teil der Leseprobe): Retro Gamer wird von eMedia nur noch ein Heft lang weitergeführt. Wie es danach weitergeht, habt ihr alle in der Hand: Meldet euch unterfür unseren Unterstützer-Newsletter an, denn das bestehende Team will unbedingt weitermachen, sei es mit offizieller Lizenz oder einem eigenen Konzept. In Kürze verschicken wir das erste Update!Aber fürs Erste machen wir noch wie normal weiter, und die Ausgabe 1/24 am 8.11.23 kommt auf jeden Fall noch! Und auch das aktuelle Heft ist ziemlich dick gefüllt mit schön gelayouteten Artikeln zu den Spielen unserer aller Jugend. Die Titelstory widmet sich der-Serie. vom 2D-Erstling bis heute.hat einen Schwerpunkt bekommen, andere große Artikel widmen sich etwaoder. Und natürlich sind die deutschen Spieleveteranen wieder mit allerlei Nostalgie-Flashes vertreten, beispielsweise berichetüberüberundüber– um nur einige zu nennen.Ihr möchtet unverbindlich durch die neue Ausgabe blättern? Das könnt ihr hier gerne tun. Klickt einfach weiter unten auf den Link zur Leseprobe für alle und ihr könnt schonmal gemütlich diese Inhalte schmökern: