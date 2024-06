The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom angekündigt

Switch

In der heutigen Nintendo Direct wurde The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom für die Switch angekündigt. Erstmals steuert ihr dabei nicht den Helden Link, sondern die Prinzessin selbst. Diese greift aber nicht persönlich zu Schwert und Schild, sondern kann Gegenstände und Monster aus dem Nichts erscheinen lassen, um Gegner zu besiegen und Rätsel zu lösen.

Optisch erinnert The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom stark an das Remake des Gameboy-Klassikers für die Switch The Legend of Zelda - Link's Awakening. In puncto spielerischer Kreativität scheint sich Nintendo aber stärker an dem aktuellen Ableger The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom zu orientieren. So ist es euch überlassen welche Gegenstände und Monster, im Spiel Echos genannt, ihr ähnlich wie eine Zauberin mit dem sogenannten Tri-Stab erscheinen lässt um im Spiel voranzukommen und schlussendlich den verschollenen Link und anderen Bewohner Hyrules zu finden.

The Legend of Zelda - Echoes of Wisdom erscheint bereits am 26. September 2024, den Ankündigungstrailer findet ihr unter der News. Passend zu dem Spiel wird an dem Tag auch eine goldfarbene Switch Lite erscheinen.