Um dieses Artefakt streiten sich die beteiligten Fraktionen. Die Zwischensequenzen, die vor jeder Mission die Handlung fortschreiben, sind gut gelungen.

Gesegnet ist der Geist, der zu beschränkt für Zweifel ist

In eurem Hauptgebäude rekrutiert ihr neue Truppen, deren Auswahl mit jeder Ausbaustufe steigt. Wird es zerstört, ist die Mission verloren.

Mikromanagement als Ausweg

Im Sandbox-Modus wird eine ganze Kampagne ausgewürfelt. Jede Schlacht hat zufällige Sonderregeln und Belohnungen.

Fazit

Es muss nicht immersein:vonnutzt das noch relativ selten auf dem PC umgesetzte Age of Sigmar-Setting (den nicht unumstrittenen Reboot der Warhammer-Fantasy-Welt) für ein mittlerweile selten gewordenes Echtzeitstrategiespiel. Schauplatz ist das Reich Ghur, auch bekannt als das Reich der Bestien. Auf einer Expedition in die von Orruks bevölkerten Sümpfe stößt eine Abteilung der Sturmgeschmiedeten Ewigen – mächtige Krieger, die nach ihrem Tod wiederbelebt werden, um weiter für ihren Gott Sigmar zu kämpfen – auf ein Artefakt mit magischen Kräften. Zum Rückzug gezwungen, nehmen sie das Artefakt an sich, während ihr Magier dessen Kräfte und Vergangenheit erforscht. Im Laufe der Kampagne wird dabei mehrmals zwischen vier Fraktionen gewechselt, was aber deutlich geschickter geschieht, als etwa in, wo man ständig das Gefühl hatte, gegen sich selbst zu spielen.Unabhängig von der Fraktion startet ihr meist mit einem Hauptgebäude. Auf Kommandopunkten errichtet ihr zusätzlich unterstützende Gebäude, die beispielsweise eine der beiden Ressourcen generieren, eure Truppen heilen oder auf Feinde schießen. Klassischen Basisbau oder Rohstoffabbau gibt es allerdings nicht. Auch das Truppenlimit ist mit anfangs sechs bis acht Einheiten sehr niedrig angesetzt. Es kann zwar in vielen Missionen in mehreren Schritten etwas erhöht werden, große Massenschlachten werdet ihr aber nicht austragen. Vielmehr steht der schnelle Wechsel zwischen den zahlreichen Missionszielen und Kommandopunkten im Vordergrund, was an diverse MOBA-Titel erinnert. Die Entwickler geben sich aber Mühe, diese Formel zu variieren, beispielsweise durch Spezialgegner oder Missionen ohne Basis.Zwei Faktoren erschweren das Spiel: Zum einen hat jede Einheit aktive Fähigkeiten, die ihr manuell auslösen müsst und die wertvolle Ressourcen kosten. Das andere Problem ist die KI der Einheiten: Ein Feind greift euer mühsam errichtetes Gebäude an? Euren zwei Meter entfernten Verteidiger stört das nicht immer. Gegner nähern sich aus einer unerwarteten Richtung? Kein Grund für eure Bogenschützen, sich umzudrehen. Dass ihr fast jeden Bewegungsbefehl zusätzlich mit der "F"-Taste einleiten müsst, weil eure Einheiten nur in dann Feinde auf dem Weg bekämpfen, verwundert ebenso wenig, wie die zu seltenen Updates der Wegfindungsroutine (ein Problem, mit dem die KI offenbar auch zu kämpfen hat): Ein Angriffsbefehl auf einen Feind in Bewegung lässt eure Truppen zum Ort des Klicks und nicht zum weitergezogenen Gegner laufen.Schließlich hilft es auch nicht, dass eure Truppen nur am Hauptgebäude oder an einem Ressourcenpunkt mit Heilungsgebäude geheilt werden, was regelmäßiges Rotieren der Trupps erfordert. Dann ist auch noch die Auswahl einer einzelnen Einheit aus einem größeren Trupp hakelig umgesetzt. Einheiten im Nahkampf lösen sich überides nur mit einem Ressourcen kostenden Fluchtbefehl.All diese Herausforderungen und Probleme können nur durch viel Mikromanagement gelöst werden, was eine Herausforderung für sich ist. Schließlich müssen daneben auch Gebäude gebaut und verbessert, neue Truppen rekrutiert und permanente Upgrades für diese erforscht werden. All diese Faktoren machen das Spiel ziemlich schwierig. Gerde in Missionen mit Zeitlimit müssen sich selbst erfahrene Echtzeitstrategen nicht schämen, das Spiel auf den niedrigsten der vier Schwierigkeitsgrade zu stellen.Ansonsten präsentiert sich das Spiel sehr positiv. Vorbildlich sind die zahlreichen Optionen zur Barrierefreiheit, die von klareren Schriften über mehrere Optionen bei Farbenblindheit bis hin zu einem Tinnitusfilter und einer Mono-Option beim Ton reichen und beim ersten Start angezeigt werden. Die Kampagne wird durch lange Zwischensequenzen begleitet, die gut geschrieben und vertont sind. Und auch die anderen Spielmodi können überzeugen. So gibt es neben einem Mehrspielermodus auch eine zufällig generierte Sandbox-Kampagne, die mit allen vier Fraktionen gespielt werden kann. Nach und nach erobert ihr darin eine Karte, wobei die Anzahl der Leben begrenzt ist und für jede Schlacht zufällige Regelmodifikatoren gelten. Mit dem Farbeditor erstellt ihr auf Basis der Citadel-Farben euer eigenes Farbschema dafür und sogar ein Karteneditor ist enthalten.Realms of Ruin hätte so viel mehr sein können. Die Kampagne wechselt geschickt zwischen den Fraktionen. Die langen In-Game-Cutscenes, die hübsche Präsentation und die Story sind gelungen und nicht nur für Kenner der Vorlage gut verständlich. Der Karteneditor und die Sandbox-Kampagne bieten theoretisch auch nach Abschluss der Story einen hohen Wiederspielwert.Theoretisch. Praktisch schwächelt das Spiel leider ausgerechnet bei den Kernelementen des RTS-Gameplays. Gerade die viel zu passive Einheiten-KI ist der Kern vieler Probleme von Realms of Ruin, denn sie zwingt euch noch viel mehr Mikromanagement auf als ohnehin schon nötig ist, und sie ist einer der Gründe, warum ich schnell auf „Leicht“ umgeschaltet habe – und dabei trotzdem noch gefordert wurde. Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Probleme per Patch behoben werden könnten. Sollte der Entwickler dies angehen, könnten einige zentrale Kritikpunkte noch entfallen.