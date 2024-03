Mission Briefing von Vampiro

Genretypisch puzzelt ihr euch Stück für Stück durch die Gegnermassen.

Klassisches Spielprinzip

Dank der Karte behaltet ihr stets den Überblick.

Im pausierten Tactical Mode könnt ihr die Aktionen von zwei Helden anweisen und dann synchronisiert ausführen lassen, was sehr gut klappt.

Abwechslungsreiche Missionen und Cliffhanger

Die gelegentlichen Cutscenes, aber auch Ingame-Sequenzen, tragen zum Serien-Flair bei.

Die Levels sind was die Umgebung aber auch die Tageszeit angeht sehr abwechslungsreich. Immer wieder gibt es auch Dialoge, die das Spielgeschehen auflockern oder die Story vorantreiben.

Fazit

Pausierbare Echtzeittaktik

Einzelspieler

Einsteiger bis Profis

Preis: 29,99 Euro für Teil 1 und den kommenden Teil 2

In einem Satz: Kompetentes und unterhaltsames Echtzeittaktikspiel, nicht nur für Stargate-Liebhaber.

Die Serieging bislang weitgehend an mir vorbei, da ich recht früh dem linearen Fernsehen entsagt habe. Auf den Lizenztitelwar ich dennoch gespannt, da er unter dem Dach von Slitherine erscheint und ich mal wieder Lust auf ein klassisches Echtzeit-Taktikspiel im Geiste von(die Retail-Box steht hier im Regal) hatte. Tretet durchs Tor und lest meinen Check, für den ich den ersten Spielteil (mehr dazu später) durchgespielt habe!Stargate - Timekeepers bietet euch klassische Echtzeittaktik. Ihr steuert einen mehrköpfigen Trupp über die recht großen, drehbaren Karten und setzt deren Spezialfähigkeiten ein, um diverse Ziele zu erreichen – zum Beispiel das "Ausfragen" bestimmter Gegner, das Öffnen von Toren oder das Hacken eines Computers. Klar, dabei sind euch so einige Gegner im Weg. Die schaltet ihr Puzzle-artig Stück für Stück aus. Dabei hilft es oft oder ist sogar nötig, die Fähigkeiten der Protagonisten zu kombinieren und beispielsweise einen Gegner anzulocken, den dann jemand anderes ausschaltet. Die Anführerin Colonel Eva McCain wiederum späht mit Fernglas nach den Schwachstellen eines gepanzerten Feindes, der sich von einem Kameraden dann doch ausknocken lässt. Euer Arsenal reicht vom Scharfschützengewehr über eine SMG und einen Stab, der Gegner ausknocken kann, sowie Drohnen bis hin zur bekannten Zat Gun.Gegner lassen sich töten oder ausknocken. Ausgeknockte Gegner solltet ihr schnell fesseln und in Büschen oder an Abgründen entsorgen, sonst könntet sie entdeckt oder auch wieder befreit werden. Die Gegner haben Sichtkegel in die ihr gar nicht oder nur geduckt geraten solltet. Verhaltet ihr euch unvorsichtig wird Alarm geschlagen und Verstärkung gerufen. Wollt ihr Widersacher ausschalten, müsst ihr je nach Gegnertyp anders vorgehen. Ich hatte immer die passende Seite aus dem Handbuch auf dem Zweitbildschirm offen und wusste so, wie ich vorgehen kann. Das half mir sehr, auch wenn ihr in alle Mechaniken und Gegner durch gut integrierte Tutorials eingewiesen werdet.Ziemlich cool fand ich die Fähigkeit von Technikoffizier Sam, die Gestalt gefesselter Gegner anzunehmen. Dann könnt ihr euch fast frei über die Karte bewegen. Nur fast, denn Gegner des gleichen oder höheren Dienstgrades durchschauen den Trick. Oft eingesetzt habe ich die Tarnfähigkeit des Scharfschützen Max. Der konnte sich dann zwar nicht mehr bewegen, aber immer noch pfeifen und so sehr gezielt einzelne Gegner anlocken und ausschalten. Klar, genretypisch absurd stört es die Gegner nicht, wenn die Karte immer leerer wird und selbst die eigenen Gesprächspartner immer weniger werden – aus den Augen, aus dem Sinn. Ab dem normalen Schwierigkeitsgrad solltet ihr übrigens eure Munitionsvorräte im Blick haben. Die sind nämlich endlich. Dank Truhen oder überwältigten Gegnern könnt ihr auch während der Mission begrenzt aufmunitionieren, die Feinde haben aber auch nur Nachschub für "indigene" Energiewaffen von A'ta. Ab und zu lassen sich Objekte auf der Karte zu eurem Vorteil nutzen und zum Beispiel auf Feinde kippen.Stargate - Timekeepers schickt euch in alle möglichen Terrains: Seien es Eiswüsten, Canyons, Wälder mit Baumhäusern, Dschungel oder futuristische Stationen. Kein Level gleicht dem anderen. Manchmal wählt ihr sogar die Figuren für euren Trupp aus oder habt zwei Trupps auf einer Karte, die ihr erst zusammenbringen müsst, oder ihr gewinnt neue Verbündete.In den Episoden reicht manchmal die Verfolgung eines von zwei Zwischenzielen, um dem Endziel näherzukommen. Dadurch könnt ihr ganze Abschnitte links liegen lassen, was neben der Achievement-Jagd oder der Lust auf den höchsten Schwierigkeitsgrad für einen erhöhten Wiederspielwert sorgt. Auch euer Vorgehen bleibt euch weitestgehend selbst überlassen. Extrem aggressives Vorgehen dürfte zwar wenig zielführend sein, aber den Terminator in euch könnt ihr schon immer wieder mal raushängen lassen, auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Im Kern ist Stargate – Timekeepers aber ein pausierbares Echtzeittaktikspiel mit einem Fokus auf behutsames Vorgehen. Am Ende der sieben Episoden erwartete mich nach gut 10 Stunden ein fieser Cliffhanger, denn Stargate - Timekeepers wird in zwei Teilen veröffentlicht. Der zweite Teil soll noch dieses Jahr erscheinen und ist im Preis enthalten.Stargate - Timekeepers erfindet das Rad zwar nicht neu, ist aber ein kompetenter Genrevertreter. Wenn ihr dem doch sehr speziellen Echtzeittaktik-Genre nicht zugetan seid, wird die Lizenz diese Aversion nicht beseitigen. Ob ihr andersrum als Genre- und Stargate-Liebhaber einen Bonus vergeben könnt, hängt davon ab, ob ihr euch über die insgesamt gut zur Lore passende Umsetzung (zumindest nach dem, was ich so mitbekommen habe) freuen könnt, oder euch vielleicht nicht perfekt umgesetzte Details ärgern.Vom Balancing kamen mir manche Fähigkeiten stärker vor als andere, was aber auch vom Spielstil abhängen könnte. Insgesamt war das Balancing auf "normal" sehr gut. Ich kam generell gut durch, hatte aber auch immer wieder sehr knifflige Passagen zu überwinden, was bei Erfolg zu entsprechender Genugtuung führte. Die Spielmechanik, die sehr abwechslungsreichen Levels, der Plot, die Ingamesequenzen und schöne Details wie der Rück- und Ausblick zu Beginn jeder Episode haben mir jedenfalls viel Spielspaß bereitet. Sogar so viel, dass ich endlich mal die Serieangehen möchte. Und natürlich bin ich auf die Auflösung des Cliffhangers im zweiten Spielteil von Stargate - Timekeepers gespannt, der erst im Laufe von 2024 erscheinen wird.