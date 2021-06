PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der Kampagnenkarte könnt ihr eure nächsten Schritte planen, Gegner und Belohnungen einsehen.

Kampagnen in den Splitterwelten

Im Laufe der Kampagne absolviert ihr auch geskriptete Missionen, die teils mit besonders großen Gegnern wie Nurgles Großem Verpester aufwarten.

Interessante Gefechte, schwache Computergegner

Das Aufleveln und Ausstatten eurer Charaktere ist ein wesentlicher Motivationsfaktor.

Fazit

In acht mit Portalen verbundene Sphären zerbrach die alte Warhammer-Welt während der „End Times“. Doch der ewige Kampf geht weiter: Inführt ihr die Stormcast Eternals, die untoten Nachtspuke oder die Madensippe des Chaos-Gottes Nurgle in die endlose Schlacht.Wer auf den ersten Blick an einen anderen Spiele-Check denken muss, liegt nicht ganz falsch:von Steel Sky Productions sieht mit seinem hexfeldbasierten Look ähnlich aus, richtet sich allerdings ausschließlich an Multiplayer-Fans. Storm Ground bietet ebenfalls eine Multiplayer-Option, Kernelement sind aber die Einzelspielerkampagnen der drei Fraktionen.Diese Solo-Feldzüge bestehen aus einer zufällig generierten Reihe von Schlachten, wobei ihr auf der Karte oft zwischen mehreren Wegen wählen dürft. Vor Beginn stellt ihr aus euren verfügbaren Einheiten einen Trupp zusammen und rüstet diesen aus. Jede Einheit hat vier Grundwerte (Angriff, Rüstung, Gesundheit, Bewegung) sowie ausrüstungsabhängige Fähigkeiten und Talente.In den Schlachten erhaltet ihr neue Einheiten, Ausrüstung und Talente, von denen eure Recken mit steigender Stufe mehr gleichzeitig ausrüsten dürfen. Stirbt eine Einheit, ist diese für den Rest der Kampagne aber nicht mehr verfügbar (sofern ihr keine Wunder-Karte erbeutet, um diese wiederzubeleben). Erst im nächsten Anlauf könnt ihr sie wieder auswählen. Und mehrere Versuche werdet ihr brauchen, denn die Kampagnen sind spürbar darauf ausgelegt, öfter angegangen zu werden, um insbesondere den eigenen Champion erst einmal im Rang aufsteigen zu lassen.Die Schlachten selbst laufen auf kleinen Hexfeldkarten ab. Ihr startet nur mit eurem Champion auf der Karte. Alle weiteren Einheiten ruft ihr nach und nach mit Beschwörungspunkten herbei, wobei stärkere Einheiten teurer sind und jedes ausgerüstete Talent die Kosten weiter erhöht. Bleiben am Ende der Runde Beschwörungspunkte übrig, erhaltet ihr dafür Aethyr-Punkte, die zum Einsatz der meisten Spezialfähigkeiten benötigt werden. Diese sind pro Fraktion erfreulich individuell – Nurgles Madensippe etwa lässt Seuchenfelder entstehen, die Gegner vergiften und als Startpunkt für beschworene Einheiten dienen.Die Schlachten haben unterschiedliche Missionsziele, laufen aber meist darauf hinaus, alle Gegner oder einen bestimmten Champion auszuschalten. Das Zusammenspiel der Fähigkeiten und Schlachtfeldbesonderheiten ist gut gelungen. So ist die Freude groß, wenn der übermächtige feindliche Champion mittels Zungenpeitsche in ein dämonisches Maul gezogen wird und dort verendet. Angesichts des (für die laufende Kampagne) dauerhaften Todes werdet ihr aber eine Heilerklasse vermissen und oft defensiv spielen müssen.Leider agiert die KI nicht immer nachvollziehbar: Manchmal bleiben Einheiten hinter Hindernissen hängen, die sie mit wenigen Schritten umgehen könnten, die Stormcast Eternals stoßen schwer verwundete Einheiten lieber zurück, statt den letzten Schlag zu setzen und die Nachtspuke verteilen ihre nur drei Felder weit auf euch feuernden Galgentürme oft weit hinten auf der Karte. Die später ordentlich anziehende Schwierigkeit ist daher auf die Stärke der Gegner zurückzuführen und nicht auf deren Intelligenz.Technisch ist das Spiel in einem annehmbaren Zustand. Innerhalb von 10 Spielstunden kam es bei einer Mission zu einem Absturz, ansonsten nur zu kleinen Anzeigefehlern im Menü. Die deutsche Übersetzung der Texte (die Sprachausgabe gibt es nur auf Englisch) ist auf ähnlichem Niveau, also ordentlich mit kleinen Aussetzern (etwa "hinten" statt "zurück" im Menü).Warhammer - Age of Sigmar Storm Ground erfindet das Genre nicht neu, gefällt mir aber besser als die anderen Games Workshop-Lizenztitel der letzten Zeit. Die interessanten, anpassbaren Einheiten, die gut aufeinander abgestimmten Fähigkeiten und die Möglichkeit, eine Solokampagne auf Seiten der Dämonen zu spielen, sind klare Pluspunkte. Die nicht sonderlich schlauen Computergegner trüben den Eindruck leider wieder ein – gerade die Wegfindungsprobleme verwundern angesichts der kleinen Karten. Bei nur drei Fraktionen habt ihr zudem schnell die meisten Einheiten gesehen – immerhin spielen sich diese aber erfreulich unterschiedlich. Geduld und Spaß am Aufleveln und Verbessern der eigenen Einheiten solltet ihr allerdings mitbringen, denn die Story ist dünn und die Kampagne wird schnell ziemlich schwer.• Rundentaktik mit Solokampagnen• Einzelspieler und Online-PvP• Für Fortgeschrittene und Profis• 39,99 Euro für PC, Switch, PS4 und Xbox• In einem Satz: Solide Rundentaktik mit RPG-Elementen im Warhammer-Universum