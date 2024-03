Offroad-Bericht von SupArai

Die Seilwinde könnt ihr nur in einem bestimmten Umkreis einsetzen.

Handbremse lösen!

Riesige Areale zum Entdecken

Hier seht ihr nur einen Teil des zweiten Gebiets. Einmal entdeckte Points of Interest werden markiert, das erleichtert die Navigation.

Mühsam über Stock und Stein

Vorausschauend habe ich neben dem Jeep auch schweres Gerät in den Einsatz mitgenommen, so dass der Große den Kleinen aus einer Felsspalte ziehen konnte.

Tolle Grafik, atmosphärisch mau

Natürlich könnt ihr eure Fahrzeuge auch upgraden. Einige der Verbesserungen müsst ihr jedoch zuerst in den Arealen bergen.

Die-Serie ist bis auf eine kurze Schlammkur inbislang an mir vorbeigegangen. Baumstämme auf Trucks über vermatschte Wege zu befördern, klang für mich nicht nach Spielspaß. Vonversprach ich mir nach den ersten Trailern mehr Entdeckung und eine interessantere Kampagne. Nach zwölf Stunden Stein- und Schlammpistenerfahrung ziehe ich ein positives Fazit.Aller Anfang ist schwer und für Berufssimulationsskeptiker wie mich kommt es knüppeldick. Denn schon im Tutorial bewegt sich mein Untersatz keinen Meter. Die Fehlerquelle sitzt natürlich vor dem Monitor: Mit angezogener Handbremse fährt es sich schlecht. Aber auch nachdem die Reifen rollten, empfand ich den Einstieg in Expeditions - A Mudrunner Game als haarig. Das liegt zum einen daran, dass das Tutorial bei mir mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete. Außerdem musste ich mich auf das spezielle Gameplay erstmal einstellen.Das Kerngameplay ist grob umrissen: Es gibt verschiedene Areale, die ihr euch durch das Abschließen von Expeditionen nach und nach freispielt. Optional warten eine Menge Nebenquests auf euch. Bevor es losgeht, wählt ihr euch eure Fahrzeuge, Werkzeuge und Gadgets. Teils ist eure Startausrüstung an das Missionsziel gekoppelt. Da ihr für alles bezahlen müsst, ist das erfolgreiche Absolvieren von Quests angesagt, denn nur so verdient ihr die benötigte Kohle.Die Missionen werden im Spielverlauf immer abwechslungsreicher und später immer öfter durch kleine Minispiele ergänzt. Spielerisch wertvoll sind die nicht, aber kurz genug um nicht zu nerven. Für die Erkundung der Gebiete greift ihr zudem auf Fernglas und Drohne zurück. So entdeckt ihr weitere Points of Interest oder verschafft euch Klarheit über den möglichst besten Weg. Ungewohnt fand ich, dass ich nie aus meinem Gefährt aussteigen darf. Um beispielsweise einen Aussichtspunkt zu bereisen, muss das mit dem Fahrzeug geschehen – auch wenn die letzten fünf Meter zu Fuß viel leichter zu bewerkstelligen wären.Der wichtigsten Lernmoment in Expeditions - A Mudrunner Game war für mich, dass ich das Ziel am besten ganz langsam und mit sehr viel Geduld erreiche. Das liegt zum einen am Untergrund, mit dem eure Jeeps und Trucks so manchen Kampf ausfechten. Matsch, Sumpf, Geröll und Felsen heißen die Gegner, Fuhrten und unscheinbar wirkende Felsspalten können zur echten Gefahr werden. Schnell kippt der Laster um, stürzt den Hang hinunter oder bleibt in einer Felsspalte stecken.Auf eurem Weg durch die Naturlandschaften führen Stöße und andere Unachtsamkeiten zudem zu Schäden an euren Fahrzeugen. Ein Augenmerk liegt auch auf dem Sprithaushalt, denn der ist endlich. Die verschiedenen Gegebenheiten des Terrains gleicht ihr aus, indem ihr den Reifendruck anpasst, den Vierradantrieb nutzt oder die Differentialsperre einschaltet. In vielen Situationen hilft die Seilwinde aus der Patsche – aber auch nicht immer und manchmal muss ein zweites Fahrzeug her, dass den Karren aus dem Dreck zieht oder wieder aufrichtet.Die Landschaften in Expeditions - A Mudrunner Game sehen optisch klasse aus und die Beschaffenheit des Terrains ist gut erkennbar. Ja, genau so stelle ich mit den Grand Canyon vor. Allerdings sind die ersten zwei Areale, die ich bislang erkundet habe, fast völlig leblos. Lediglich ein paar Vögel kreisen am Himmel. Verschiedene Wettereffekte oder sonst real anmutende Bewegungen durch Wind gibt es nicht, einzig der Tag- und Nachtrhythmus bringt etwas Abwechslung. Auch inszenatorisch ist Expeditions - A Mudrunner Game ziemlich trocken. Texttafeln, kurze Jingles oder Mini-Fimlchen sind das höchste der Gefühle.Bei der Sounduntermalung gibt sich Expeditions - A Mudrunner Game ebenfalls bescheiden. Der ständig im Hintergrund dudelnde, nur aus wenigen Songs bestehenden Soundtrack ist mir zu monoton. Schade, dass es kein Radio mit verschiedenen Sendern gibt. Und auch die Soundeffekte der Fahrzeuge beschränken sich auf ein übersichtliches Repertoire – was nachvollziehbar und wahrscheinlich realistisch ist. Auf Dauer sind die Motorgeräusche für meine Ohren aber das Gegenteil von Hörvergnügen.Wie sattelfest die Physik-Engine ist, kann ich nur schwer beurteilen. Größtenteils empfinde ich die Reaktionen der Fahrzeuge nachvollziehbar. Doch dann wird plötzlich ein größerer Stein zu einem unbezwingbaren Hindernis oder der Jeep hoppelt merkwürdig. Ansonsten läuft Expeditions - A Mudrunner Game gut – den obligatorischen Absturz und Mega-Clipping-Fail inbegriffen.



Fazit

Ich kann Expeditions - A Mudrunner Game nicht mit den Vorgängern vergleichen, da ich lediglich kurz in Spintires - Mudrunner reingespielt habe. Neulingen wie mir wird der Einstieg im den neuesten Teil meiner Meinung etwas zu schwer gemacht, deutlichere Erklärungen hier und dort hätten mir geholfen. Aber die Einarbeitung lohnt sich.



Expeditions – A Mudrunner Game machte mir mit zunehmender Spielzeit immer mehr Spaß. Es ist spannend die dicken Pötte und fragilen Jeeps durch die unwirtliche Landschaft zu bewegen, dabei die beste Route herauszufinden und nach einem Fehler zu versuchen, das Gefährt doch noch aus der Felsspalte zu befreien.



Expeditions – A Mudrunner Game ist insgesamt ein sehr langsames Spiel. Ihr brettert nicht durch die Weltgeschichte, sondern erarbeitet euch jeden Meter teilweise mühsam. Sehr schön fand ich, dass ich dabei eine wohltuende Lernkurve erlebte. Auch befriedigt das Entdecken der Areale und Erfüllen der Missionen meinen Spieltrieb. Die Schwächen bei der Präsentation fallen für mich wegen dem gelungengen Gameplay deshalb auch nicht groß ins Gewicht.