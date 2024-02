Mausklick-Massaker von SupArai

Als Klassen stehen euch Wächter, Schurkin, Magier, Primalist und Akolythin zur Auswahl – jede Klasse lässt sich zudem in drei Meisterschaften spezialisieren.

Von Epochen, Zeitreisen und was weiß ich

Die Karte verändert sich im Laufe der Kampagne und ihr springt zwischen vier verschiedenen Epochen, die sich in puncto Setting deutlich unterscheiden

Spannendes Klassen- und Skillsystem

Insgesamt könnt ihr fünf Fähigkeiten spezialisieren um Zugriff auf den Skill-eigenen Talentbaum zu erhalten, den ihr zunehmend ausbaut und eure Angriffe verbessert.

Flotte Kämpfe, allerdings fehlt es an Highlights

Bereits seit Ende April 2019 befindet sichim Early-Access und seit fast drei Jahren schlummert es auch auf meiner Steam-Wunschliste. Seitdem habe ich unglaublich viele Stunden inundverbracht. Und natürlich auch in, aber im Vergleich zu den Vorgenannten vergleichsweise wenige. Da Last Epoch nun tatsächlich den Early-Access verlässt, habe ich mich durch das neueste und wohl auch vielversprechendste Post-Diablo 4-Hack-and-Slay geschnetztelt. Nach rund 13 Stunden bin ich zwar nicht restlos begeistert, kann mir aber gut vorstellen, dass es für Last Epoch eine Zielgruppe gibt.Worum es in der Geschichte von Last Epoch geht, kann ich euch nicht sagen. Denn ich bin relativ schnell aus der Erzählung ausgestiegen und habe nicht mehr versucht zu verstehen, warum ich mit meinem Charakter auf dem Weg von A nach B alles plattmache, was sich mir in den Weg stellt. Das liegt zum einen daran, dass Last Epoch seine Geschichte vornehmlich mit (immerhin vertonten) Textboxen präsentiert. Aber diese Form der Präsentation langweilt mich nach ein paar Stunden einfach. Auch die seltenen Renderfilmchen, reißen mich nicht vom Hocker. Für mich ist das kein Drama, denn ich spiele Hack and Slays nicht wegen der Story.Eine Besonderheit kommen in Form von Zeitreisen daher. In Last Epoch wechselt ihr während der Kampagne ständig zwischen verschiedenen Zeitaltern. Das führt dazu, dass es nicht „die eine“ Karte gibt, sondern dass sich Orte und Gebiete verändern, je nachdem zu welchem Zeitpunkt ihr sie aufsucht. Eine nette Idee, wenngleich mir eine konkrete Auswirkung auf das Gameplay währen der Kampagne nicht auffiel.Generell gefällt mir die Spielwelt richtig gut. Sie ist zu einen abwechslungsreich und ihr durchquert verlassene Städte, Steppen und Eislandschaften, kämpft euch durch Verliese, Kanäle und Festungen. Das ganze Fantasy-Programm. Optisch variiert die Stimmung zwischen knallbunt und düster – ich fand beide Varianten wie auch die Zwischentöne absolut stimmig. Last Epoch findet meiner Meinung auch genug eigene Ansätze beim Design, insbesondere bei den Gegnern und der Gestaltung der Spielwelt.Eins der Highlights in Last Epoch ist das Klassensystem. Nachdem ihr euch für eine der fünf Startcharaktere entschieden habt, steckt ihr die verdienten Fertigkeitspunkte in euren Klassen-Skilltree. Nach 20 Punkten müsst ihr euch zudem für eine Meisterschaft entscheiden, die euren Char spezialisiert. Beispielweise wird der Primalist zum Tiermeister, Schamanen oder Druiden. Ihr könnt zusätzlich Punkte in die beiden verschmähten Spezialisierungen verteilen, allerdings halbieren sich diese Talentbäume.Die spielerosche Besonderheit in Last Epoch ist, dass jede eurer erlernten Fertigkeiten einen eigenen Skilltree besitzt. Im Verlauf des Levelprozesses könnt ihr bis zu fünf eurer Klassen- und Meisterschaftsfähigkeiten „sockeln“. Die gesockelten Skills, die ihr natürlich laufend benutzt, steigen so und mit euch in der Erfahrungsstufe. Die dadurch erhaltenen Punkte investiert ihr anschließend in die Talentbäume der Fertigkeit. Durch dieses System existieren jede Menge Build-Variationen. Bereits in der Levelphase habe ich einige Möglichkeiten ausprobiert und Spaß gehabt, die einzelnen Fähigkeiten und ihre Talentbäume auszuprobieren.Grundsätzlich spielen sich die Kämpfe gegen die abwechslungsreichen Gegnertypen richtig rund und Last Epoch entwickelt in seinen guten Momenten einen angenehmen Flow. Aber: In meiner Spielzeit hatte ich schon mehrfach das Gefühl des Leerlaufs, weil es mir in der Kampagne an Highlights, wie spannenderen Bosskämpfen oder Events, mangelt. Schon lange laufe ich schlicht von Questmarker zu Questmarker – und der Flow wird zur öden Routine. Zwar endete mein Char auch mal mit dem Gesicht im Matsch, weil ich einer Mechanik oder einem Effekt nicht schnell genug auswich. Aber halt nur einmal und für meinen Geschmack viel zu selten.Enttäuschend finde ich auch die Item-Varianz, denn als Verbesserung für meinen Char erlebe ich die Gegenstände nicht. Ab und an verbrachte ich aus Spaß an der Freude etwas Zeit mit dem Crafting-System um die Items aufzupeppen – ich bezweifle, dass das in der Kampagne Vonnöten war. Ich wünschte Last Epoch hielte mir mehr Karotten, sprich spannendere Items, vor die Nase.



Kein Wort zum Crafting, Endgame und den ganzen anderen Systemen?

Tja, noch kann ich diese Systeme schlecht einschätzen. Das Crafting scheint mir wesentlich geerdeter und spielerfreundlicher als in Path of Exile. Ich denke, dass es im Endgame mit hoffentlich interessanteren Items nicht nur wichtig, sondern auch Spaß machen wird, sich seine Items zurechtzubasteln. Ins Endgame habe ich allerdings noch keinen Fuß gesetzt, da ich nach gut zwölf Spielstunden immer noch mit der Kampagne beschäftigt bin – und ich habe mich echt gesputet. Zum Götzen- und Segensystem sowie zu den Dungeons kann ich ebenfalls noch nichts schreiben.

In diesen Feuerpfützen solltet ihr im Kampf nicht stehenbleiben.



Fazit

Last Epoch zu entdecken hat mir gerade in den ersten Stunden richtig Spaß gemacht. Die Klassenfertigkeiten und das Skillsystem wecken den Spieltrieb in mir und es sieht klasse aus, wenn ich mich mit einem funktionierenden Build durch die Gegner fräse. Auch optisch gefällt mir Last Epoch richtig gut – es fühlt sich nach frischem Wind fürs Genre an.



Mit zunehmender Spielzeit wird mir der Spielablauf aber zu eintönig. Den einzelnen Abschnitten fehlt es schlicht an Abwechslung, Last Epoch ist mir zu Questmarker-fixiert, ein Umweg lohnt eigentlich nie. Dazu kommt, dass das Item-System für mich keine Belohnungsspirale in Gang setzt. So dass ich derzeit nur noch gespannt bin, was das Endgame zu bieten hat.



Trotz meiner Kritikpunkte glaube ich, dass Last Epoch jeden Hack-and-Slay-Fan für viele Stunden gut unterhalten wird.